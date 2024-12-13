Konzipiere ein wirkungsvolles 30-sekündiges Alarmvideo, das technikaffine junge Berufstätige anspricht, um ein bedeutendes Software-Upgrade anzukündigen, indem du die Fähigkeiten von HeyGen als führenden "Benachrichtigungsvideo-Ersteller" nutzt. Die visuelle Erzählung sollte mit hochmodernen Grafiken und schnellen Übergängen entfaltet werden, untermalt von einem energetischen elektronischen Soundtrack und einer klaren, eindringlichen AI-Stimme. Integriere nahtlos HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" für dynamische Dialoge und wähle einen ausdrucksstarken "AI-Avatar", um die Ankündigung zu personifizieren und ein "fesselndes Video"-Erlebnis zu garantieren.

Video Generieren