Konzipiere ein wirkungsvolles 30-sekündiges Alarmvideo, das technikaffine junge Berufstätige anspricht, um ein bedeutendes Software-Upgrade anzukündigen, indem du die Fähigkeiten von HeyGen als führenden "Benachrichtigungsvideo-Ersteller" nutzt. Die visuelle Erzählung sollte mit hochmodernen Grafiken und schnellen Übergängen entfaltet werden, untermalt von einem energetischen elektronischen Soundtrack und einer klaren, eindringlichen AI-Stimme. Integriere nahtlos HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" für dynamische Dialoge und wähle einen ausdrucksstarken "AI-Avatar", um die Ankündigung zu personifizieren und ein "fesselndes Video"-Erlebnis zu garantieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickle ein prägnantes 15-sekündiges "Social-Media-Video", das auf Kleinunternehmer und Content-Ersteller zugeschnitten ist und einen umsetzbaren Marketingtipp teilt. Die visuelle Palette sollte hell und einladend sein, ergänzt durch sanfte akustische Musik und eine freundliche AI-Stimme, um sofortige Interaktion zu fördern. Nutze HeyGens gebrauchsfertige "Vorlagen & Szenen", um das Projekt zu starten, und stelle sicher, dass alle wichtigen Informationen leicht verständlich sind, indem du "Untertitel/Beschriftungen" einfügst, um den Inhalt umfassend "anpassbar" zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Stelle dir vor, du übermittelst ein wichtiges 45-sekündiges Richtlinien-Update an bestehende Kunden und die allgemeine Öffentlichkeit durch ein professionelles "Benachrichtigungsvideo". Die Ästhetik sollte sauber und geschäftlich sein, mit subtilen Animationseffekten und einer ruhigen, beruhigenden AI-Stimme im Hintergrund. Als einfallsreicher "Videoersteller" kannst du dies effizient gestalten, indem du HeyGens präzise "Sprachgenerierung" für einen artikulierten Erzähler einsetzt und den Inhalt mit relevanten visuellen Hinweisen aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" bereicherst.
Beispiel-Prompt 3
Stelle dir eine anspruchsvolle 60-sekündige Marken-Erzählung vor, die für treue Anhänger und Community-Mitglieder maßgeschneidert ist und ein Unternehmensjubiläum feiert. Dieses Video sollte einen hochwertigen, filmischen visuellen Stil zeigen, untermalt von einem inspirierenden Orchester-Soundtrack und präsentiert von einem hochrealistischen "AI-Avatar". Mit HeyGen als deinem intuitiven "Online-Videoersteller" kannst du effektiv wichtige "Markenelemente" einbetten, um die Identität zu stärken und die Ausgabe für verschiedene Betrachtungsplattformen durch die robuste "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Benachrichtigungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle und fesselnde Benachrichtigungsvideos. Unser Online-Videoersteller nutzt AI, um Ihren Text in dynamische, anpassbare Inhalte zu verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus verschiedenen Videovorlagen oder geben Sie Ihren Text ein, um unsere Text-zu-Video-Funktion zu nutzen und die Grundlage für Ihre Benachrichtigung zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie fesselnde AI-Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie ausdrucksstarke AI-Avatare einfügen, die Ihr Publikum fesseln und Ihre Benachrichtigungsvideos hochgradig ansprechend machen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz, indem Sie Ihre Branding-Kontrollen, wie benutzerdefinierte Logos und Farben, nahtlos in Ihre Benachrichtigungsvideos integrieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr Benachrichtigungsvideo mit unserer End-to-End-Videoerstellung und exportieren Sie es mit optimierter Seitenverhältnis-Anpassung für jede Plattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungs- und Update-Kommunikationen

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um Engagement und Behaltensquote in Schulungsprogrammen zu steigern und wichtige Updates zu übermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Videos mit starker kreativer Kontrolle zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Videos mit einer Vielzahl von Videovorlagen und anpassbaren Optionen zu erstellen. Sie können Branding-Elemente leicht integrieren und Animationseffekte anwenden, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass Ihr Inhalt heraussticht.

Was macht HeyGen zu einem führenden Online-Videoersteller für verschiedene Inhaltsbedürfnisse?

HeyGen zeichnet sich als vielseitiger Online-Videoersteller aus, indem es Text-zu-Video mit realistischen AI-Stimmen und ausgefeilten AI-Avataren transformiert. Diese End-to-End-Videoerstellung ermöglicht es Benutzern, hochwertige Social-Media-Videos und mehr effizient zu erstellen.

Kann HeyGen effizient benutzerdefinierte Benachrichtigungsvideos für verschiedene Zwecke erstellen?

Ja, HeyGen ist ein idealer Benachrichtigungsvideo-Ersteller, der die schnelle Erstellung benutzerdefinierter Benachrichtigungsvideos ermöglicht. Geben Sie einfach Ihr Skript für die Text-zu-Video-Erstellung ein und nutzen Sie unsere Vorlagen und AI-Stimmen, um klare und wirkungsvolle Botschaften schnell zu übermitteln.

Wie bietet HeyGen umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Branding und Videoinhalte?

HeyGen bietet robuste anpassbare Funktionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Farben nahtlos zu integrieren. Sie können auch Ihre AI-Avatare personalisieren und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

