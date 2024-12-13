Generator für gemeinnützige Videos: Bewusstsein & Fundraising steigern

Erstellen Sie unbegrenzt hochwertige Videos für Aufklärungskampagnen und Fundraising, indem Sie leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen nutzen, ohne technische Kenntnisse zu benötigen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für eine Aufklärungskampagne, die sich an die breite Öffentlichkeit und potenzielle Spender richtet. Verwenden Sie einen aufmunternden und hoffnungsvollen visuellen Stil mit inspirierender Hintergrundmusik. Dieses Video sollte eine kraftvolle Geschichte des Einflusses erzählen und die Zuschauer dazu ermutigen, mehr über unsere Sache zu erfahren. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare und emotional ansprechende Botschaft zu übermitteln, die die Erzählung fesselnd und informativ macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Fundraising-Video, das darauf abzielt, Unternehmenssponsoren und Großspender zu engagieren. Verwenden Sie einen aufrichtigen, professionellen und dokumentarischen visuellen Stil, der die greifbaren Ergebnisse unserer Arbeit zeigt. Der Ton sollte emotional und authentisch sein, mit Testimonials oder direkten Appellen. Setzen Sie HeyGens AI-Avatare ein, um einen personalisierten und wirkungsvollen Appell von einem virtuellen Vertreter zu übermitteln, der die Verbindung zum Zuschauer stärkt und das Engagement für wichtige Fundraising-Bemühungen erhöht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für gemeinnützige Organisationen, das sich an neue Unterstützer und Freiwillige richtet. Erklären Sie klar unsere Mission und ein spezifisches Projekt mit einem ansprechenden, infografikgetriebenen visuellen Stil und einer lebhaften, informativen Erzählung. Dieses Video sollte komplexe Informationen zugänglich und inspirierend machen, um wirkungsvolle Videos zu erstellen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um unsere Kernbotschaften effizient in dynamische visuelle Inhalte zu verwandeln, die unsere Mission leicht verständlich und teilbar machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein visuell auffälliges 15-Sekunden-Video, das für das Teilen in sozialen Medien optimiert ist und sich an ein jüngeres Publikum richtet, um schnelle Aktionen oder Bewusstsein zu fördern. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit modernen Grafiken und filmischen Visuals, begleitet von eingängiger, trendiger Musik. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um dieses lebendige Stück schnell zusammenzustellen und sicherzustellen, dass es maximale Wirkung und Reichweite auf verschiedenen Plattformen erzielt, um unsere Botschaft zu verstärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für gemeinnützige Videos funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Fundraising- und Aufklärungsvideos mit AI, indem Sie Ihre Botschaft in hochwertige Inhalte verwandeln, ohne technische Kenntnisse zu benötigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr detailliertes Skript in den Texteditor einfügen oder eingeben. Unsere Text-zu-Video-Funktion wandelt Ihre geschriebenen Worte sofort in dynamische visuelle Szenen um und bildet den Kern Ihres wirkungsvollen Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Branding
Wählen Sie aus einer umfangreichen Sammlung professioneller Vorlagen & Szenen, um sich visuell mit der Botschaft Ihrer Kampagne abzustimmen. Passen Sie Elemente wie Farben und Schriftarten an und fügen Sie nahtlos das Logo Ihrer Organisation für ein konsistentes Branding hinzu.
3
Step 3
Fügen Sie Medien und Erzählung hinzu
Bereichern Sie die Erzählung Ihres Videos, indem Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung wählen oder Ihre eigenen Bilder und Videoclips hochladen. Fesseln Sie Ihr Publikum weiter mit professionellen Voiceovers und automatisch generierten Untertiteln.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt für verschiedene Plattformen optimiert ist. Teilen Sie Ihr poliertes, hochwertiges Video über alle Ihre Kanäle, um das Engagement und die Unterstützung für Ihre Mission zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wirkungsvolle Geschichten von Begünstigten teilen

Gestalten Sie überzeugende Videogeschichten mit Begünstigten, um die Wirkung Ihrer gemeinnützigen Organisation zu demonstrieren, Vertrauen aufzubauen und weitere Unterstützung und Spenden zu inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie können gemeinnützige Organisationen HeyGen für überzeugendes Video-Storytelling nutzen?

HeyGen ermöglicht es gemeinnützigen Organisationen, durch AI-generierte Videos wirkungsvolles Video-Storytelling zu gestalten. Mit AI-Avataren, benutzerdefinierten Grafiken und dynamischen Animationen können filmische Visuals erstellt werden, die bei den Zielgruppen für Aufklärungskampagnen und erhöhtes Engagement tiefen Anklang finden.

Was macht HeyGen zu einem idealen AI-Video-Generator für gemeinnützige Organisationen?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion und macht es zu einem idealen AI-Video-Generator für gemeinnützige Organisationen, selbst ohne technische Kenntnisse. Unser Text-zu-Video-Generator und die Drag-and-Drop-Bearbeitungsfunktionen ermöglichen eine kostengünstige Produktion hochwertiger Videos für Fundraising- und Aufklärungskampagnen.

Kann HeyGen gemeinnützigen Organisationen helfen, das Engagement in sozialen Medien zu steigern?

Absolut, HeyGen hilft gemeinnützigen Organisationen, das Engagement zu steigern, indem es die Erstellung dynamischer Aufklärungskampagnen und Fundraising-Videos erleichtert. Sie können problemlos Untertitel hinzufügen und in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um eine nahtlose Verbreitung auf allen sozialen Medienplattformen zu gewährleisten.

Welche Arten von Videos kann ein gemeinnütziger Videoersteller mit HeyGen erstellen?

Als umfassender Videoersteller für gemeinnützige Organisationen ermöglicht HeyGen die schnelle Produktion vielfältiger Inhalte, von überzeugenden Fundraising-Videos bis hin zu wirkungsvollen Aufklärungskampagnen. Nutzen Sie unsere umfangreichen Video-Vorlagen, AI-Bearbeitungstools und die reichhaltige Medienbibliothek, um Videoinhalte effektiv anzupassen.

logo
