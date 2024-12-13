Nonprofit-Storytelling-Video-Maker: Verstärken Sie Ihre Mission

Inspirieren Sie zu Handlungen und bauen Sie Empathie mit kraftvollen Wirkungsgeschichten auf. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für persönliche, unvergessliche Spenderinteraktionen.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video mit kraftvollen persönlichen Erfahrungsberichten, um eine wirkungsvolle Geschichte zu teilen, die potenzielle Spender und Gemeinschaftsmitglieder wirklich anspricht; visualisieren Sie authentische, inspirierende Szenen mit einer herzlichen Stimme, die einfach mit HeyGens Sprachgenerierung produziert werden kann.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges Aufklärungskampagnen-Video, um Ihrer Mission ein menschliches Gesicht zu geben, das sich an die breite Öffentlichkeit und Social-Media-Follower richtet; nutzen Sie dynamische, aufbauende visuelle Elemente mit klaren, wirkungsvollen Textüberlagerungen, unterstützt von einem energetischen Hintergrundtrack, und generieren Sie die Kernerzählung nahtlos durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein herzliches 30-sekündiges Dankesvideo für Spender, das darauf abzielt, Empathie aufzubauen und tiefen Dank an bestehende Spender zu zeigen; stellen Sie sich aufrichtige, dankbare visuelle Elemente vor, die vielfältige Begünstigte zeigen, begleitet von sanfter, ermutigender Musik, mit personalisierten Akzenten, die mühelos durch HeyGens AI-Avatare ermöglicht werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 40-sekündiges Video, das Veranstaltungshöhepunkte für soziale Medien zeigt, das sich an Veranstaltungsteilnehmer, potenzielle Freiwillige und zukünftige Teilnehmer richtet; integrieren Sie eine schnelle, fesselnde Montage von wichtigen Veranstaltungsausschnitten mit mitreißender Musik und schnellen Schnitten, um maximale Zugänglichkeit und Reichweite durch HeyGens automatische Untertitel zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Nonprofit-Storytelling-Video-Maker funktioniert

Gestalten Sie überzeugende Erzählungen und steigern Sie die Spenderbindung mit kraftvollen Videos, die Ihre Mission verstärken und zu Handlungen inspirieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie eine fertige Videovorlage aus unserer kuratierten Bibliothek oder entscheiden Sie sich für eine leere Szene, um Ihre Erzählung von Grund auf zu erstellen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell einen strukturierten und professionellen Look für Ihr Projekt zu etablieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre wirkungsvollen Inhalte hinzu
Integrieren Sie Ihre einzigartigen Wirkungsgeschichten, indem Sie Ihr eigenes Filmmaterial hochladen oder aus unserer umfangreichen Medienbibliothek und Stock-Unterstützung auswählen. Bringen Sie Ihre Mission visuell mit überzeugenden Bildern und authentischen Erzählungen zum Leben.
3
Step 3
Verleihen Sie Ihrem Video professionellen Schliff
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit Branding-Kontrollen, um Konsistenz zu gewährleisten, indem Sie Ihre Brand Kits, Logos und Farben direkt anwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft immer erkennbar und professionell präsentiert wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Botschaft
Nutzen Sie das Größenverhältnis-Resizing und Exporte, um Ihre fertigen Fundraising-Videos für jede Plattform zu optimieren und maximale Reichweite und Engagement zu gewährleisten. Teilen Sie Ihre überzeugende Geschichte mühelos, um zu Handlungen zu inspirieren und mit Spendern in Kontakt zu treten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Begünstigten- und Spendererfahrungen

.

Erstellen Sie authentische und fesselnde AI-Videos, um persönliche Erfahrungsberichte und die realen Auswirkungen Ihrer wertvollen Arbeit hervorzuheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Nonprofits dabei unterstützen, überzeugende Wirkungsgeschichten zu erstellen?

HeyGen dient als leistungsstarker Nonprofit-Storytelling-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, emotional ansprechende Wirkungsgeschichten mühelos zu produzieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre Erzählungen zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass Ihre Mission tief bei Ihrem Publikum ankommt.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Fundraising-Videos?

HeyGen bietet umfassende Videokreationstools, die perfekt für Fundraising-Videos und die Verbesserung der Spenderbindung geeignet sind. Nutzen Sie die vielfältigen Videovorlagen, generieren Sie professionelle Sprachüberlagerungen und fügen Sie Untertitel hinzu, um hochwertige Videos zu produzieren, die zum Spenden anregen und Ihre Sache hervorheben.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Vereinfachung der Videoproduktion für Aufklärungskampagnen?

Absolut, HeyGens benutzerfreundliche Werkzeuge sind darauf ausgelegt, die Videoproduktion für Aufklärungskampagnen zu vereinfachen und bieten eine kostengünstige Produktionslösung. Mit Funktionen wie Text-zu-Video, Branding-Kontrollen und Zugang zu einer Medienbibliothek hilft HeyGen Ihnen, schnell fesselnde Inhalte zu produzieren, um Ihre Botschaft zu verstärken.

Können Nonprofits HeyGen nutzen, um emotional ansprechende Erzählungen zu gestalten?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nonprofits, kraftvolle, emotional ansprechende Erzählungen zu gestalten und Ihrer Mission ein menschliches Gesicht zu geben. Durch die Nutzung von AI-Avataren und die Umwandlung von Skripten in Videos können Sie authentische persönliche Erfahrungsberichte und wirkungsvolle Geschichten teilen, die Empathie aufbauen und zu Handlungen inspirieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo