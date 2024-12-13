Leistungsstarker Generator für gemeinnütziges Storytelling für Ihre Mission

Erstellen Sie mühelos fesselnde Fundraising-Videos und teilen Sie Ihre Wirkungsgeschichten mit unserer intuitiven Text-zu-Video-Skript-Funktion.

469/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für Social-Media-Bewusstseinskampagnen, das sich an junge Erwachsene und aktive Social-Media-Nutzer richtet. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um eine schnelle, ansprechende Botschaft mit einer modernen, schnellen visuellen Ästhetik und mitreißender Hintergrundmusik zu präsentieren, und nutzen Sie AI-Storytelling, um unsere Mission prägnant zu kommunizieren und Interesse zu wecken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein herzergreifendes 45-sekündiges Video, das kraftvolles Video-Storytelling nutzt, um Freiwillige und die breite Öffentlichkeit zu engagieren. Der visuelle Stil sollte dokumentarisch und authentisch sein, mit echten Interviews oder spontanen Momenten, begleitet von subtiler, inspirierender Hintergrundmusik und klaren On-Screen-Texten, die durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für breitere Zugänglichkeit und Erzählgenerierung erleichtert werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Video in professioneller Qualität für Unternehmenssponsoren und Förderorganisationen, das einen prägnanten Überblick über die Mission und Erfolge unserer gemeinnützigen Organisation bietet. Die Ästhetik sollte poliert und unternehmensfreundlich sein, mit klaren Grafiken, Statistiken und eindrucksvollen Bildern, alles angetrieben von einem überzeugenden Skript, das mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion in ein Video verwandelt wird, um unsere Effektivität als gemeinnütziger Storytelling-Video-Generator zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für gemeinnütziges Storytelling funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Fundraising-Videos und Wirkungsgeschichten mit AI, indem Sie Ihre Erzählungen in Inhalte von professioneller Qualität für maximale Reichweite verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihre Erzählung ein
Fügen Sie das Story-Skript Ihrer gemeinnützigen Organisation in die Plattform ein. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion analysiert Ihre Eingabe und verwandelt Ihren Text in eine dynamische visuelle Erzählungsgrundlage für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Organisation oder Botschaft zu repräsentieren. Dieser entscheidende Schritt erweckt Ihre Geschichte mit einer ansprechenden und professionellen Bildschirmpräsenz zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voice-overs hinzu
Verbessern Sie Ihre Geschichte, indem Sie professionelle Voice-overs anwenden. Unsere Voiceover-Generierungsfunktion ermöglicht es Ihnen, aus verschiedenen Stimmen zu wählen, um sicherzustellen, dass die Botschaft Ihrer gemeinnützigen Organisation klar und mit emotionaler Resonanz übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Generieren und laden Sie Ihr fertiges Fundraising-Video herunter. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exportfunktionen, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren und maximale Reichweite für Ihre Mission zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Begünstigten-Erzählungen teilen

.

Verwandeln Sie reale Erfahrungen von Begünstigten in fesselnde AI-Videos, um den Erfolg Ihrer Mission effektiv zu demonstrieren und Vertrauen zu schaffen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das gemeinnützige Storytelling für mehr Wirkung verbessern?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Generator für gemeinnütziges Storytelling, der Organisationen ermöglicht, schriftliche Erzählungen in Videos von professioneller Qualität zu verwandeln. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Funktionen, um fesselnde Wirkungsgeschichten zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Fundraising-Videos?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Fundraising-Videos mit seiner Text-zu-Video-Funktionalität, vielfältigen Videovorlagen und automatischen Untertiteln. Diese Funktionen erleichtern es, Ihre wichtigen Fundraising-Geschichten zu teilen und potenzielle Spender effektiv zu engagieren.

Kann HeyGen den Prozess des AI-Video-Storytellings vereinfachen?

Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um dynamische Video-Storytelling-Inhalte mühelos zu generieren. Benutzer können fesselnde Erzählungen mit realistischen AI-Avataren und hochwertigen Voice-overs produzieren, perfekt für jede Kampagne.

Wie unterstützt HeyGen Social-Media-Bewusstseinskampagnen für gemeinnützige Organisationen?

HeyGen befähigt gemeinnützige Organisationen, ihre Social-Media-Bewusstseinskampagnen zu verbessern, indem sie schnell visuell beeindruckende Videos aus Text produzieren. Integrieren Sie Branding-Kontrollen und optimieren Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft auf jeder Plattform perfekt aussieht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo