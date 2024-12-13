Stärken Sie Ihre Sache mit unserem gemeinnützigen Promo-Video-Maker

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Fundraising-Videos mit professionellen Vorlagen und Szenen, um Unterstützung zu gewinnen und Ihre Mission zu fördern.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 1-minütiges Werbevideo für eine gemeinnützige Organisation, in dem ein AI-Avatar klar die Mission und den Einfluss Ihrer Organisation potenziellen Spendern und Freiwilligen erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer direkten und ermutigenden Stimme, die die wichtigsten Erfolge hervorhebt. Konzentrieren Sie sich darauf, wie Ihr gemeinnütziger Promo-Video-Maker komplexe Ideen effektiv mit Hilfe von fortschrittlichen AI-Avataren artikulieren kann.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Fundraising-Video, das sich an individuelle Spender richtet und eine Erfolgsgeschichte erzählt, die den direkten Einfluss ihrer Beiträge demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte herzlich und inspirierend sein, mit authentischem Filmmaterial und einer mitfühlenden Stimme. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihren schriftlichen Appell nahtlos in eine kraftvolle visuelle Geschichte zu verwandeln, die auf emotionale Verbindung optimiert ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 60-sekündiges Video zur Freiwilligenwerbung, das darauf abzielt, junge Berufstätige für Ihre Sache zu gewinnen. Verwenden Sie einen energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und einem aufmunternden Soundtrack, gepaart mit einer begeisterten Stimme. Nutzen Sie die vielfältigen Vorlagen & Szenen, um schnell eine dynamische Erzählung zusammenzustellen, die verschiedene Freiwilligenmöglichkeiten und den positiven Gemeinschaftsgeist zeigt, und es einfach macht, wirkungsvolle Freiwilligenwerbungsvideos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo für das Social Media Marketing, das sich an ein breites Online-Publikum richtet und eine spezifische Kampagne oder ein bevorstehendes Ereignis hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte hell und modern sein, mit peppiger Hintergrundmusik und klaren, auf dem Bildschirm angezeigten Texten. Sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit und Engagement, indem Sie automatische Untertitel/Captions integrieren, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln, auch wenn sie ohne Ton angesehen wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der gemeinnützige Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende gemeinnützige Videos, um Ihre Mission zu teilen und zum Handeln zu inspirieren, mit unserem intuitiven Video-Editor und AI-Tools.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professionell gestalteter gemeinnütziger Video-Vorlagen, um Ihr Projekt sofort mit unserer Vorlagen & Szenen-Funktion zu starten.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihre Botschaft mit AI
Erwecken Sie Ihr Skript mit natürlich klingendem Audio zum Leben, indem Sie die fortschrittliche Voiceover-Generierung nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell gehört wird.
3
Step 3
Fügen Sie professionelles Branding hinzu
Erhöhen Sie die Zugänglichkeit und Reichweite, indem Sie automatisch genaue Untertitel/Captions für alle Ihre Videoinhalte mit AI-unterstützten Captions generieren.
4
Step 4
Exportieren und verstärken Sie Ihre Sache
Bereiten Sie Ihre fertigen Fundraising-Videos für jede Plattform vor, indem Sie flexible Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um Ihre wirkungsvolle Botschaft weit zu verbreiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Ihr Publikum und fördern Sie Unterstützung

.

Gestalten Sie kraftvolle, motivierende Videos, die die Geschichte Ihrer gemeinnützigen Organisation erzählen, um zum Handeln zu inspirieren und das Engagement der Spender zu erhöhen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen gemeinnützigen Organisationen, effizient Werbevideos zu erstellen?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es gemeinnützigen Organisationen ermöglicht, Skripte in überzeugende Werbevideos zu verwandeln, indem AI-Avatare, Voiceover-Generierung und gebrauchsfertige gemeinnützige Video-Vorlagen genutzt werden. Dieser optimierte Prozess hilft, Spenden und Bewusstsein effektiv zu steigern.

Kann HeyGen den Video-Bearbeitungsprozess für Fundraising-Kampagnen vereinfachen?

Ja, HeyGen bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Bearbeitung, die es auch Nutzern ohne umfangreiche Erfahrung ermöglicht, Videos zu bearbeiten. Gemeinnützige Organisationen können unsere Video-Vorlagen und die Stock-Medienbibliothek nutzen, um schnell hochwertige Fundraising-Videos zu produzieren, die herausstechen.

Welche Art von spezifischen gemeinnützigen Inhalten kann mit HeyGen erstellt werden?

HeyGen befähigt Organisationen, vielfältige gemeinnützige Videos zu erstellen, darunter überzeugende Fundraising-Videos, wirkungsvolle Freiwilligenwerbungsvideos und ansprechende Inhalte für das Social Media Marketing. Unsere Plattform hilft, Ihre Mission klar und professionell zu vermitteln.

Bietet HeyGen Werkzeuge, um gemeinnützige Videos zugänglicher zu machen?

Absolut. HeyGen unterstützt AI-unterstützte Untertitel und Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften einem breiteren Publikum zugänglich sind. Darüber hinaus ermöglichen unsere Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses, Videos für verschiedene Plattformen zu optimieren und Ihre Reichweite zu erweitern.

