Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 45-sekündiges Aufklärungsvideo für die breite Öffentlichkeit, das sich leicht in sozialen Medien teilen lässt. Nutzen Sie lebendige Vorlagen und Szenen, um die Mission der Non-Profit-Organisation mit inspirierenden Bildern und einem aufmunternden Soundtrack zu präsentieren, ergänzt durch klare Untertitel, um die Reichweite in geräuschlosen Umgebungen zu maximieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein kraftvolles 60-sekündiges Fundraising-Video, das sich an bestehende Spender und potenzielle Crowdfunding-Teilnehmer richtet und auf erzählungsgetriebene Videos setzt. Die Erzählung sollte emotional sein und reale Auswirkungen durch ansprechende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zeigen, direkt aus einem Skript erstellt, um einen aufrichtigen und überzeugenden Ton zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 30-sekündiges Non-Profit-Video für potenzielle Freiwillige und Gemeindemitglieder, geeignet für E-Mail-Marketing-Kampagnen. Dieses Video benötigt einen klaren, freundlichen und professionellen visuellen Stil, mit einem ansprechenden KI-Avatar, der Programmdetails erklärt, unterstützt durch zugängliche Untertitel für ein universelles Verständnis.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Non-Profit-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie in nur wenigen Schritten überzeugende, professionelle Videos für die Outreach- und Aufklärungskampagnen Ihrer Non-Profit-Organisation, um ein tieferes Engagement für Ihre Mission zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Story-Skript
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihrer Botschaft. Nutzen Sie die KI-Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript sofort in überzeugende, erzählungsgetriebene Videos zu verwandeln und so die Grundlage für Ihr Outreach zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Avatare
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen KI-Avatar auswählen, der Ihre Erzählung präsentiert. Personalisieren Sie Ihr Video weiter, indem Sie Branding-Elemente anwenden, die mit der Identität Ihrer Non-Profit-Organisation übereinstimmen, und personalisierte Videos erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Barrierefreiheit hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript. Steigern Sie das Engagement für Fundraising, indem Sie Barrierefreiheit durch automatisch generierte Untertitel und Bildunterschriften sicherstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kampagne
Finalisieren Sie Ihr Non-Profit-Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Videoinhalte über Kanäle hinweg, um Ihre Aufklärungskampagnen zu unterstützen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Auswirkungen auf Begünstigte und Spender hervor

Produzieren Sie kraftvolle KI-Videos, die die Geschichten der Betroffenen erzählen und die Beziehungen und das Vertrauen der Spender stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meiner Non-Profit-Organisation helfen, wirkungsvolle Outreach-Videos zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der Non-Profit-Organisationen ermöglicht, schnell hochwertige Outreach-Videos für Aufklärungskampagnen zu produzieren. Sie können Text in ansprechende Videoinhalte umwandeln, indem Sie KI-Avatare und Sprachgenerierung nutzen, um die wirkungsvollen Geschichten Ihrer Organisation effektiv zu teilen, ohne umfangreiche Produktionsressourcen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Videoersteller für Non-Profit-Outreach?

HeyGen vereinfacht den Videoerstellungsprozess mit seinen intuitiven KI-Text-zu-Video-Funktionen und vielfältigen Vorlagen und Szenen. Dies ermöglicht es Non-Profit-Organisationen, effizient professionell aussehende Inhalte zu erstellen, Ressourcenbeschränkungen zu überwinden und überzeugende Erzählungen durch gut gestaltete Videobotschaften mit automatischen Untertiteln zu liefern.

Kann HeyGen personalisierte Videos für die Kommunikation mit Spendern erstellen?

Absolut, HeyGen befähigt Non-Profit-Organisationen, personalisierte Videos zu erstellen, die die Kommunikation mit Spendern erheblich verbessern. Durch die Nutzung von KI-Avataren und dynamischem Text-zu-Video können Sie einzigartige Dankesvideos oder gezielte Nachrichten für E-Mail-Marketing-Kampagnen produzieren, um mehr Spender zu binden und Beziehungen zu stärken.

Wie stellt HeyGen professionelle Qualität für Non-Profit-Videoinhalte sicher?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Non-Profit-Organisationen ermöglichen, ihre Logos, spezifische Farben und Musik für eine kohärente Markenidentität zu integrieren. Mit Funktionen wie der Erstellung von Inhalten in Studioqualität, Unterstützung durch Medienbibliotheken und präziser Größenanpassung des Seitenverhältnisses hilft HeyGen, professionelle Akzente zu setzen, die Ihre Videoinhalte für jede Plattform aufwerten.

