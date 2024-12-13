Erstellen Sie eine fesselnde 45-sekündige Erzählung "Nonprofit-Video", die Empathie weckt und neue Spender anzieht, indem sie einen Tag im Leben einer Person zeigt, die von der Arbeit Ihrer NGO profitiert. Der visuelle Stil sollte authentisch und warm sein, um eine emotionale Verbindung zum Publikum herzustellen, ergänzt durch einen ruhigen, hoffnungsvollen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um eine kraftvolle, persönliche Erzählung hinzuzufügen, die die Wirkung von Spenden beschreibt. Dieses erzählerische Stück richtet sich an Personen, die in sozialen Medien stöbern, und ermutigt sie, mehr zu erfahren und beizutragen.

