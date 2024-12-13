NGO Promo-Video-Maker für kraftvolles Fundraising

Erstellen Sie fesselnde Nonprofit-Marketing-Videos, die zum Handeln inspirieren, mit unseren professionell gestalteten Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie eine fesselnde 45-sekündige Erzählung "Nonprofit-Video", die Empathie weckt und neue Spender anzieht, indem sie einen Tag im Leben einer Person zeigt, die von der Arbeit Ihrer NGO profitiert. Der visuelle Stil sollte authentisch und warm sein, um eine emotionale Verbindung zum Publikum herzustellen, ergänzt durch einen ruhigen, hoffnungsvollen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um eine kraftvolle, persönliche Erzählung hinzuzufügen, die die Wirkung von Spenden beschreibt. Dieses erzählerische Stück richtet sich an Personen, die in sozialen Medien stöbern, und ermutigt sie, mehr zu erfahren und beizutragen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 30-sekündige "Fundraising-Anzeige", die eine schnelle Reaktion von Online-Zielgruppen für eine dringende Kampagne anstrebt. Das Video benötigt einen energiegeladenen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und ansprechenden Textüberlagerungen, untermalt von einer dringlichen, aber optimistischen Musik. Verwenden Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" für ein professionelles Erscheinungsbild und fügen Sie "Untertitel" hinzu, um sicherzustellen, dass die Kernbotschaft und der Handlungsaufruf auch ohne Ton zugänglich sind. Dieses "Fundraising-Video" ist perfekt für Kurzform-Social-Media-Plattformen, auf denen sofortiges Handeln gewünscht ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges "Individuelles Videoinhalt"-Stück, das die langfristige Vision und erfolgreichen Projekte Ihrer NGO für Förderkomitees und Unternehmenssponsoren veranschaulicht. Der visuelle Ton sollte professionell und vertrauenswürdig sein, mit einer Mischung aus simulierten Interviews mit "AI-Avataren" und eindrucksvollen Grafiken, die komplexe Daten erklären, unterstützt von einem ruhigen, autoritativen Musikbett. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript", um präzise Botschaften und eine professionelle Präsentation sicherzustellen, mit dem Ziel, die nachhaltige Wirkung des "Charity-Videos" zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 15-sekündiges "Öffentliche Bekanntmachung Video" für soziale Medien, das prägnant auf ein kritisches Thema aufmerksam macht, das Ihre NGO anspricht. Dieser kurze "Social-Media-Post" erfordert einen mutigen, minimalistischen visuellen Stil, der ein einziges, eindrucksvolles Bild oder eine Animation aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" priorisiert, begleitet von einer kraftvollen, prägnanten Botschaft, unterstützt von einem einprägsamen, rhythmischen Audio-Cue. Stellen Sie durch die Nutzung von HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion sicher, dass die optimale Ansicht auf allen Plattformen gewährleistet ist, um sofortige Aufmerksamkeit von einem breiten allgemeinen Publikum zu erlangen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der NGO Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Nonprofit-Videos, die zum Handeln inspirieren und Fundraising fördern, indem Sie Ihr Publikum mit kraftvollem visuellen Storytelling ansprechen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen, die speziell kuratiert wurden, um Ihnen zu helfen, wirkungsvolle Nonprofit-Videos mit Leichtigkeit zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Laden Sie Ihre Videos oder Bilder hoch und bearbeiten Sie sie, integrieren Sie Ihre Branding-Kontrollen wie Logos und Farben und fügen Sie Ihre einzigartige Botschaft hinzu, um Ihre Geschichte zu erzählen.
3
Step 3
Wenden Sie Voiceovers & Avatare an
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingender Voiceover-Generierung, indem Sie Text-zu-Sprache-Technologie nutzen, oder präsentieren Sie AI-Avatare, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
4
Step 4
Exportieren & Teilen Sie Ihre Botschaft
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zum Download und Teilen auf allen Social-Media-Plattformen, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kraftvolles Storytelling & Bewusstsein

.

Gestalten Sie inspirierende Videos, die die Geschichte Ihrer Nonprofit-Organisation erzählen, zum Handeln motivieren und das Publikum dazu bewegen, Ihre Sache zu unterstützen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie befähigt HeyGen NGOs, überzeugende Fundraising-Videos zu erstellen und wirkungsvolle Geschichten zu teilen?

HeyGen bietet eine intuitive Plattform für NGOs, um hochwertige Fundraising-Videos zu produzieren, indem Texte in fesselnde Szenen mit AI-Avataren und vielfältigen Voiceovers verwandelt werden. Unsere benutzerfreundlichen Tools vereinfachen den Videoproduktionsprozess, sodass Sie kraftvolle Geschichten erzählen können, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Unterstützung fördern.

Welche spezifischen Tools bietet HeyGen, um effizient hochwertige Nonprofit-Marketing-Videos zu produzieren?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Nonprofit-Marketing-Videos mit einer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Video-Vorlagen und umfangreichen Stock-Medien. Unsere AI-gestützte Plattform unterstützt die Text-zu-Video-Erstellung, sodass Sie schnell professionelle Promo-Videos ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten erstellen können.

Kann meine Organisation ihre individuellen Videoinhalte effektiv branden, wenn sie HeyGen verwendet?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre individuellen Videoinhalte perfekt mit der Identität Ihrer NGO übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Elemente in Ihre Promo-Videos integrieren, um ein konsistentes und professionelles Image zu bewahren.

Ermöglicht HeyGen die Erhöhung der Reichweite und des Engagements von Nonprofit-Videos auf verschiedenen Plattformen?

Ja, HeyGen verbessert Ihre Nonprofit-Videos für maximale Wirkung auf Social-Media-Plattformen mit Funktionen wie automatischen Untertiteln und anpassbaren Seitenverhältnissen. Durch die Bereitstellung vielfältiger Voiceover-Optionen und hochwertiger visueller Inhalte hilft HeyGen sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für ein breiteres Publikum zugänglich und ansprechend ist.

