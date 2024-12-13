Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video, das eine 'Impact-Story' eines Begünstigten erzählt und sich direkt an potenzielle Spender richtet. Diese Erzählung sollte einen realistischen AI-Avatar zeigen, der seine Reise mit der NGO schildert, unterstützt von inspirierender Hintergrundmusik und eingeblendeten Texten, die wichtige Meilensteine illustrieren. Der visuelle Stil sollte authentisch und hoffnungsvoll sein, mit sanfter Beleuchtung und positiven Bildern, um Empathie zu wecken und die realen Veränderungen zu zeigen, die Ihre gemeinnützigen Organisationen bewirken.

