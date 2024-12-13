NFT-Werbevideo-Erstellung: Erstellen Sie atemberaubende NFT-Promos mit AI

Verwandeln Sie Ihr Skript sofort in fesselnde NFT-Anzeigen mit HeyGens Text-to-video from script-Funktion für dynamische, hochwertige Ergebnisse.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Möchten Sie ein beeindruckendes 15-sekündiges Blockchain-Intro für Blockchain-Startups und angehende Sammler erstellen? Produzieren Sie ein elegantes, professionelles und modernes Erklärvideo, das HeyGens "AI-Avatare" nutzt, um komplexe Informationen klar zu präsentieren, begleitet von einer autoritativen Stimme und minimalistischer Hintergrundmusik, um Glaubwürdigkeit für Ihr Projekt als "professioneller Blockchain-Intro-Videoersteller" zu etablieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das für Kunstliebhaber auf NFT-Marktplätzen konzipiert ist und einzigartige "NFT-Kunstwerke" intim präsentiert. Dieses immersive Video sollte einen künstlerischen visuellen Stil mit sanften Übergängen und ruhiger, nachdenklicher Hintergrundmusik annehmen, um komplexe Details und Texturen hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um mühelos Ihre "animierten Kunstwerke" einzubinden und eine elegante Präsentation zu schaffen, die potenzielle Käufer anzieht.
Beispiel-Prompt 3
Steigern Sie Ihre Präsenz in sozialen Medien mit einer lebendigen 20-sekündigen "NFT-Werbevideo-Erstellung" für ein allgemeines Publikum, das an modernen digitalen Assets auf "sozialen Medienplattformen" interessiert ist. Dieses schnelle Video erfordert einen lebendigen visuellen Stil, eingängige, fröhliche Musik und klare "Untertitel/Beschriftungen", um auch ohne Ton Engagement zu gewährleisten, mit der Möglichkeit, für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der NFT-Werbevideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos atemberaubende NFT-Promotionsvideos. Unser AI-Videoersteller vereinfacht den Prozess vom Skript bis zu sozialen Medien und bietet fortschrittliche Tools für wirkungsvolle Kampagnen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres fesselnden Skripts, indem Sie unsere Text-to-video from script-Funktion nutzen, oder wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, um schnell zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Medien
Personalisieren Sie Ihre Anzeige, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren, und fügen Sie mühelos Ihre NFT-Bilder oder andere Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek ein.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und dynamische Effekte an
Verleihen Sie Ihrer Marke eine einzigartige Identität, indem Sie Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierte Logos und Farben anwenden und dynamische Effekte hinzufügen, um Ihre NFT-Anzeige visuell hervorzuheben.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind, und machen Sie es leicht teilbar für Ihr Publikum, um maximale Reichweite zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolge und Geschichten von NFT-Projekten hervor

.

Präsentieren Sie visuell die Reisen von NFT-Erstellern, erfolgreiche Projektstarts oder Sammlerzeugnisse mit dynamischen AI-Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde NFT-Werbevideos zu erstellen?

HeyGens AI-Videoersteller vereinfacht die Erstellung von fesselnden NFT-Werbevideos. Durch die Nutzung von AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen können Sie problemlos professionelle Blockchain-Intro-Videos mit dynamischen Effekten produzieren, um Ihre NFT-Kunstwerke effektiv hervorzuheben.

Welche visuellen Effekte und Animationen kann ich in meine NFT-Promo-Videos mit HeyGen einfügen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Animationen und dynamische Effekte in Ihre NFT-Promo-Videos zu integrieren, um Ihre digitale Marke zu verbessern. Sie können fesselnde Bewegungsvisualisierungen, Partikel, Leuchteffekte und andere animierte Kunst-Elemente hinzufügen, um Ihre NFT-Kunstwerke auf verschiedenen sozialen Medienplattformen wirklich hervorstechen zu lassen.

Kann ich mit HeyGens AI schnell professionelle Blockchain-Intro-Videos erstellen?

Ja, HeyGens AI-Videoersteller bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, um schnell professionelle Blockchain-Intro-Videos zu erstellen. Schreiben Sie einfach Ihr Skript, wählen Sie aus verschiedenen Videovorlagen und wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Non-Fungible Tokens effizient für Marketing- und Werbekampagnen zum Leben zu erwecken.

Wie unterstützt HeyGen die Promotion meiner NFT-Kreationen auf verschiedenen Plattformen?

HeyGen hilft NFT-Erstellern, ihre digitale Marke effektiv zu vermarkten und zu bewerben, indem es die einfache Erstellung und das Teilen von hochwertigen NFT-Promo-Videos ermöglicht. Mit Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Exportieren wird Ihr Inhalt für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert, um Bewusstseinskampagnen für Ihre Non-Fungible Tokens zu verstärken.

