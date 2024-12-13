Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Journalisten und Content-Ersteller, das zeigt, wie man lange Artikel in ansprechende visuelle Inhalte verwandelt. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und informativ sein, mit Texteinblendungen und dynamischen Szenenübergängen, begleitet von einer klaren, autoritativen Stimme mit minimaler Hintergrundmusik. Dies kann durch die Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen erreicht werden, um ein umfassendes Verständnis mit Untertiteln/Unterlegungen als Artikel-zu-Video-Generator zu gewährleisten.

