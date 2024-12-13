Erstellen Sie ein 45-sekündiges energetisches Video, das zeigt, wie ein Kleinunternehmer die "Zuschauerbindung" steigern kann, indem er seine Text-Updates in dynamische Inhalte mit einem "Newsletter-Video-Generator" verwandelt. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem "AI-Avatar", der den Prozess erklärt, begleitet von einer freundlichen, begeisterten Stimme. Dieses Video richtet sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager, die Zeit bei der Inhaltserstellung sparen möchten.

