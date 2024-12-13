Newsletter-Video-Generator: Begeistern Sie Ihr Publikum

Verwandeln Sie Text in fesselnde Video-Newsletter, steigern Sie die Öffnungsraten und die Zuschauerbindung mit AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges energetisches Video, das zeigt, wie ein Kleinunternehmer die "Zuschauerbindung" steigern kann, indem er seine Text-Updates in dynamische Inhalte mit einem "Newsletter-Video-Generator" verwandelt. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem "AI-Avatar", der den Prozess erklärt, begleitet von einer freundlichen, begeisterten Stimme. Dieses Video richtet sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager, die Zeit bei der Inhaltserstellung sparen möchten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges inspirierendes Video für Content-Ersteller und Online-Coaches, das zeigt, wie sie "personalisierte Video-Newsletter" versenden und im "Content-Repurposing" brillieren können. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und einladend sein, wobei "Vorlagen & Szenen" verwendet werden, um verschiedene Newsletter-Formate zu präsentieren, während eine sanfte Stimme die Vorteile anpassbarer Newsletter erklärt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Produktmanager und Startup-Gründer, das eine neue Funktion mit einem "AI-Videoerstellungsansatz" ankündigt, indem ein "Video-Newsletter-Maker" genutzt wird. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit eleganten Animationen, ergänzt durch klare, autoritative Sprachübertragung und "Untertitel/Beschriftungen", um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges überzeugendes Video für Marketingagenturen und Unternehmens-Teams, das die Leistungsfähigkeit der "Massen-Videoerstellung" für groß angelegte Kampagnen mit einem professionellen "AI-Avatar" demonstriert. Der visuelle Stil sollte geschäftlich und anspruchsvoll sein, wobei effizientes "Seitenverhältnis-Anpassen & Exportieren" gezeigt wird, um Inhalte für verschiedene Plattformen und Zielgruppen anzupassen, während eine klare Stimme die Vorteile der AI-Video-Generator-Technologie hervorhebt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Newsletter-Video-Generator

Verwandeln Sie Ihre Textinhalte mühelos in fesselnde Video-Newsletter, die Ihr Publikum begeistern und Ihre E-Mail-Marketing-Bemühungen verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Eingabe oder dem Einfügen Ihrer Newsletter-Inhalte. Unser AI-gestütztes Tool wandelt Ihren Text in ein dynamisches Videoskript um, das bereit für visuelle Verbesserungen ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und professionellen Video-Vorlagen, um Ihre Marke zu repräsentieren. Dies erweckt Ihre Botschaft zum Leben, ohne dass eine Kamera benötigt wird.
3
Step 3
Anpassen und Verfeinern
Personalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, Hintergrundmusik und Voiceovers, um den Stil Ihrer Marke zu treffen. Fügen Sie Untertitel und Beschriftungen hinzu, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen und exportieren Sie es dann einfach für die nahtlose Integration in Ihre E-Mail-Marketing-Plattform. Ihr Video-Newsletter ist nun versandbereit.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolge in Video-Newslettern

Bauen Sie Vertrauen auf und demonstrieren Sie den Wert, indem Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten als Videos in Ihre personalisierten Newsletter integrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Video-Newsletter helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde E-Mail-Newsletter mit seinen fortschrittlichen AI-Videoerstellungsfähigkeiten zu gestalten. Nutzen Sie professionelle Video-Vorlagen, AI-Avatare und Text-zu-Sprache, um fesselnde Inhalte zu produzieren, die die Zuschauerbindung steigern, ohne komplexe Bearbeitung.

Kann ich meine Video-Newsletter mit HeyGen personalisieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht hochgradig anpassbare Newsletter. Sie können jeden Aspekt anpassen, von der Verwendung von AI-Avataren, die Ihre Markenstimme widerspiegeln, bis hin zur Integration eigener Medien, um sicherzustellen, dass jeder personalisierte Video-Newsletter wirklich bei Ihrem Publikum ankommt und Ihnen Zeit spart.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-gestützten Video-Newsletter-Maker?

HeyGen zeichnet sich als effektiver AI-gestützter Video-Newsletter-Maker aus, indem es ausgeklügelte AI nutzt, um die Videoproduktion zu vereinfachen. Mit Funktionen wie realistischen AI-Avataren, Text-zu-Video-Generierung und intuitiver Drag-and-Drop-Bearbeitung kann jeder schnell professionelle Video-Newsletter erstellen.

Wie unterstützt HeyGen die effiziente Erstellung von Videoinhalten für Newsletter?

HeyGen optimiert Ihren Arbeitsablauf mit leistungsstarken Tools zur Videoerstellung, die auf Effizienz ausgelegt sind. Sie können Massen-Videoerstellung und einfache Content-Repurposing aus vorhandenen Materialien erreichen, sodass Sie zahlreiche Video-Newsletter schnell und konsistent für Ihre E-Mail-Marketing-Kampagnen generieren können.

