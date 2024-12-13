Silvester-Video-Maker: Schaffen Sie festliche Erinnerungen

Erstellen Sie Ihr Neujahrsvideo ganz einfach mit anpassbaren Vorlagen & Szenen. Fügen Sie Text und Hintergrundmusik für eine persönliche Grußbotschaft hinzu.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Neujahrsvideo, das für die Weitergabe in sozialen Medien geeignet ist. Zeigen Sie festliche Bilder und fröhliche Hintergrundmusik, um Freunden und Familie alles Gute zu wünschen. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell eine beeindruckende Montage zusammenzustellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein herzliches 45-sekündiges Neujahrsvideo für enge Freunde und Kollegen, das warme, nostalgische Bilder mit inspirierender, sanfter Hintergrundmusik verbindet. Verfassen Sie Ihre persönliche Botschaft nahtlos mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion für eine bedeutungsvolle Note.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein energiegeladenes 20-sekündiges Einladungsvideo für die Silvesterparty, das moderne Grafiken und aufregende elektronische Musik enthält, um die feierliche Stimmung zu setzen. Personalisieren Sie die Einladung mit einem dynamischen Moderator, indem Sie HeyGens "AI-Avatare" für einen einzigartigen Touch nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine professionelle 60-sekündige Neujahrsbotschaft für Kunden und Klienten, die einen eleganten und optimistischen visuellen Stil mit inspirierender Orchestermusik präsentiert. Übermitteln Sie Ihre ausgefeilte Unternehmensgrußbotschaft und Zukunftsperspektive mit HeyGens "Sprachgenerierung", um eine klare, wirkungsvolle Botschaft zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Silvester-Video-Maker funktioniert

Erstellen und personalisieren Sie ganz einfach ein festliches Silvestervideo mit unserem intuitiven Online-Editor. Wählen Sie aus Vorlagen, fügen Sie individuelle Akzente hinzu und teilen Sie Ihre Feier in wenigen Minuten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Neujahrsvorlage
Beginnen Sie Ihr festliches Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Neujahrsvorlagen wählen. Unsere Funktion "Vorlagen & Szenen" bietet eine solide Grundlage für Ihre einzigartige Feier.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Videoelemente an
Personalisieren Sie Ihre gewählte Vorlage, indem Sie Text, Farben und Medien aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung anpassen. Fügen Sie Ihre eigenen Nachrichten, Bilder oder Markenelemente hinzu, um Ihr Video wirklich einzigartig zu machen.
3
Step 3
Bereichern Sie mit fesselndem Audio
Erwecken Sie Ihr Video zum Leben, indem Sie Hintergrundmusik oder eine benutzerdefinierte Sprachaufnahme hinzufügen. Nutzen Sie unsere Funktion zur Sprachgenerierung, um Ihre Neujahrsbotschaft zu erzählen und die perfekte festliche Stimmung zu setzen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre festliche Kreation
Sobald Ihr Neujahrsvideo perfekt ist, exportieren Sie es einfach im hochwertigen MP4-Format, um eine optimale Größenanpassung und Exporte für jede Plattform zu gewährleisten. Ihr personalisiertes Video ist bereit, heruntergeladen und in sozialen Medien geteilt zu werden, um Freude zu verbreiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie Neujahrspromotion-Videos

.

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen für Neujahrsverkäufe oder Grüße, um die saisonale Reichweite Ihrer Marke effektiv zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich mit HeyGens Plattform ein festliches Neujahrsvideo erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ganz einfach ein beeindruckendes Neujahrsvideo mit einer Vielzahl anpassbarer Neujahrsvorlagen zu erstellen. Sie können Ihr Video mit festlichen Elementen und einzigartigen Botschaften personalisieren.

Kann ich meine Neujahrsvorlagen in HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen erlaubt eine umfangreiche Anpassung Ihrer Neujahrsvorlagen. Sie können Text hinzufügen, Hintergrundmusik einfügen und lustige Emojis oder Sticker verwenden, um Ihr Video wirklich einzigartig zu machen.

Was sind die besten Möglichkeiten, mein HeyGen-Neujahrsvideo zu teilen?

Nachdem Sie Ihr perfektes Neujahrsvideo erstellt haben, ermöglicht HeyGen Ihnen, es als MP4-Datei herunterzuladen, bereit für die hochwertige Weitergabe. Diese Videos sind perfekt für alle großen sozialen Medienplattformen optimiert.

Ist HeyGen ein Online-Video-Maker, der für Silvesterbotschaften geeignet ist?

Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker Online-Video-Maker, der den Prozess der Videoproduktion vereinfacht, auch für Silvester. Sein intuitiver Editor macht es jedem zugänglich, professionelle Neujahrsvideos zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo