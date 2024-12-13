Neuer Benutzerleitfaden-Video-Generator für einfaches Onboarding

Erstellen Sie schnell professionelle Benutzerleitfäden mit unserem AI-Video-Generator, der leistungsstarke Text-zu-Video aus Skript-Funktionen nutzt.

551/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges detailliertes Video zur Standardarbeitsanweisung (SOP) für interne technische Teams, das speziell eine kritische Systemwartungsroutine abdeckt. Der visuelle Ansatz sollte sehr lehrreich sein, mit präzisen Bildschirmaufnahmen und Bildschirmannotationen, gepaart mit einem ruhigen, informativen Voiceover. Dieses "SOPs"-Video wird stark auf HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion angewiesen, um eine genaue Erzählung direkt aus der Verfahrensdokumentation zu gewährleisten und so die Erstellung technischer Anleitungen zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Feature-Walkthrough-Video für Entwickler und technische Content-Ersteller, das die erweiterten Funktionen einer neuen API zeigt. Die visuelle Präsentation muss hochauflösend sein, mit klaren Codebeispielen und dynamischen Datenvisualisierungen, ergänzt durch ein präzises, technisch artikuliertes Voiceover und umfassende "Untertitel/Beschriftungen" für Barrierefreiheit. Dieses "AI-Video-Generator"-Ergebnis wird komplexe Interaktionen hervorheben und "hochwertige Videoausgabe" sicherstellen, die bei einem technischen Publikum Anklang findet.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges kurzes Erklärvideo für Produktmanager, um eine spezifische neue Funktion bestehenden Nutzern zu erläutern. Der visuelle Ton sollte energisch und prägnant sein, mit dynamischen Übergängen zwischen Produkt-Screenshots und einem freundlichen "digitalen Avataren"-Moderator, alles untermalt von einem peppigen, motivierenden Soundtrack. Dieses Video wird den Nutzen der Funktion effektiv vermitteln und HeyGens "AI-Avatare"-Fähigkeit nutzen, um in diesem "Neuer Benutzerleitfaden-Video-Generator"-Kontext eine persönliche Note zu bieten und komplexe Updates verständlich zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Neue Benutzerleitfaden-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Benutzerleitfaden-Videos mit AI, indem Sie komplexe Anweisungen in klare, visuelle Inhalte für besseres Onboarding und Support verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Erstellen Sie Ihr Benutzerleitfaden-Video, indem Sie einfach Ihr Skript einfügen, und unser Text-zu-Video-Generator erweckt es zum Leben.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren Leitfaden zu erzählen und eine professionelle und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie die Visuals mit Vorlagen
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Vorlagen und Szenen, um Ihrem Benutzerleitfaden visuelle Attraktivität zu verleihen.
4
Step 4
Erzeugen Sie ein hochwertiges Video
Erzeugen Sie Ihr endgültiges Benutzerleitfaden-Video mit hochwertiger Ausgabe, bereit zur Verbreitung auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Erklärvideos

.

Erzeugen Sie schnell ansprechende Kurzvideos für neue Funktionsankündigungen oder schnelle Tipps, um komplexe Informationen für Benutzer zu vereinfachen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-generierten Videos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der eine generative AI-Plattform nutzt, um Videos mit AI zu erstellen, zu bearbeiten und zu verbessern. Es optimiert Video-Produktionsabläufe, indem es Text in ansprechende Videoinhalte umwandelt, unter Verwendung von AI-Avataren und robusten Text-zu-Video-Generator-Funktionen.

Kann HeyGen digitale Avatare und Branding für professionelle Videoausgaben anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Bearbeitungstools zur Anpassung digitaler Avatare, sodass Benutzer spezifische Branding-Kontrollen wie Logos und Farben integrieren können. Dies stellt sicher, dass alle hochwertigen Videoausgaben eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehalten.

Welche technischen Fähigkeiten hat HeyGen für die Erstellung von Voiceovers und die Bearbeitung von Skript-zu-Video?

HeyGen verfügt über native AI-generierte Voiceovers, die eine nahtlose Umwandlung von Skripten in Videos ermöglichen. Unsere Plattform vereinfacht den technischen Prozess der Videobearbeitung durch die Bearbeitung des Skripts und bietet eine effiziente Text-zu-Video-Generierung für Dialoge und Erzählungen.

Welche Art von hochwertiger Videoausgabe kann ich von HeyGen für verschiedene Plattformen erwarten?

HeyGen liefert hochwertige Videoausgaben, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind, einschließlich Social-Media-Videos. Benutzer können problemlos Größenanpassungen des Seitenverhältnisses und Exportoptionen nutzen, um ihr AI-generiertes Video für verschiedene Plattformen anzupassen und dabei eine hervorragende visuelle Qualität beizubehalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo