Revolutionieren Sie das Onboarding: Ihr neuer Software-Onboarding-Video-Maker
Begeistern Sie Nutzer mit personalisierten Onboarding-Videos. Nutzen Sie KI-Avatare, um klare, konsistente Schulungen zu liefern und Abwanderung zu reduzieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Produkt-Demo-Video für bestehende Nutzer, die eine neu veröffentlichte Funktion innerhalb einer Anwendung kennenlernen müssen. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und professionell sein und die Benutzeroberfläche/Benutzererfahrung direkt mit klaren Schritt-für-Schritt-Demonstrationen hervorheben, präzise erzählt durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet und ein komplexes Softwarekonzept für einen neuen Software-Onboarding-Video-Maker vereinfacht. Verwenden Sie einen dynamischen, illustrativen visuellen Stil mit ansprechenden Bewegungsgrafiken und nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um wichtige Informationen auf ansprechende und menschliche Weise zu präsentieren.
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Kunden-Onboarding-Video für B2B-Softwarekunden, das sich auf deren Ersteinrichtung und Vorteile konzentriert. Der visuelle Stil sollte mit den Markenrichtlinien übereinstimmen und anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, die über HeyGens Templates & scenes-Funktion verfügbar sind, unterstützt durch klare, prägnante Untertitel für Barrierefreiheit und eine vielfältige Zielgruppe.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Steigern Sie das Engagement beim Software-Onboarding.
Erhöhen Sie die Benutzerakzeptanz und reduzieren Sie die Abwanderung, indem Sie dynamische Software-Onboarding-Videos erstellen, die Lernende fesseln und die Beibehaltung kritischer Informationen sicherstellen.
Skalieren Sie Software-Schulung und -Bildung.
Produzieren und verteilen Sie effizient eine Vielzahl von Software-Schulungsmodulen und Onboarding-Inhalten an ein globales Publikum, um konsistente Lernerfahrungen zu gewährleisten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Onboarding-Videos mit KI-Avataren und einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen zu erstellen. Unsere kreative Engine erlaubt vollständige Anpassung, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt neue Nutzer und Mitarbeiter fesselt.
Was macht HeyGen zu einem effektiven Onboarding-Video-Maker für neue Software?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Software-Onboarding-Videos, indem es Textskripte in ausgefeilte Videos mit KI-Sprachübertragung und Untertiteln verwandelt. Diese Text-zu-Video-Funktion bedeutet, dass Sie keine fortgeschrittenen Videobearbeitungsfähigkeiten benötigen, um professionelle, klare Produktführungen zu erstellen.
Kann ich meine Onboarding-Videos mit HeyGen an die Identität meiner Marke anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und eine konsistente visuelle Erzählweise in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes animierte Onboarding-Video Ihre Markenidentität stärkt und ein einheitliches Benutzererlebnis bietet.
Unterstützt HeyGen die Erstellung anderer Videoarten neben Onboarding-Inhalten?
Ja, HeyGen ist ein vielseitiges Videokreationstool, das über neue Software-Onboarding-Videos hinausgeht. Sie können problemlos hochwertige Erklärvideos, Produkt-Demo-Videos und Schulungsvideos erstellen, indem Sie KI-Avatare und anpassbare Vorlagen für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse nutzen.