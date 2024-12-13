Revolutionieren Sie das Onboarding: Ihr neuer Software-Onboarding-Video-Maker

Begeistern Sie Nutzer mit personalisierten Onboarding-Videos. Nutzen Sie KI-Avatare, um klare, konsistente Schulungen zu liefern und Abwanderung zu reduzieren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, ansprechendes Onboarding-Video für neue SaaS-Nutzer, das die Kernfunktionen einer neuen Software vorstellt. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit klaren Animationen und hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine energetische KI-Sprachübertragung, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, um einen freundlichen und zugänglichen Ton zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Produkt-Demo-Video für bestehende Nutzer, die eine neu veröffentlichte Funktion innerhalb einer Anwendung kennenlernen müssen. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und professionell sein und die Benutzeroberfläche/Benutzererfahrung direkt mit klaren Schritt-für-Schritt-Demonstrationen hervorheben, präzise erzählt durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet und ein komplexes Softwarekonzept für einen neuen Software-Onboarding-Video-Maker vereinfacht. Verwenden Sie einen dynamischen, illustrativen visuellen Stil mit ansprechenden Bewegungsgrafiken und nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um wichtige Informationen auf ansprechende und menschliche Weise zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Kunden-Onboarding-Video für B2B-Softwarekunden, das sich auf deren Ersteinrichtung und Vorteile konzentriert. Der visuelle Stil sollte mit den Markenrichtlinien übereinstimmen und anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, die über HeyGens Templates & scenes-Funktion verfügbar sind, unterstützt durch klare, prägnante Untertitel für Barrierefreiheit und eine vielfältige Zielgruppe.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein neuer Software-Onboarding-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Onboarding-Videos für Ihre neue Software. Unsere intuitive Plattform vereinfacht die Videoproduktion und macht komplexe Funktionen leicht verständlich.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Video-Skript
Skizzieren Sie die wichtigsten Informationen für Ihren neuen Benutzerleitfaden. Nutzen Sie unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihren Inhalt mühelos in dynamische Szenen zu verwandeln, die den Kern Ihres Software-Onboarding-Videos bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und passen Sie an
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "KI-Avataren", um Ihre Inhalte zu präsentieren und einen menschlichen Aspekt in Ihre Anleitungsvideos zu bringen. Passen Sie die Szenen mit unserer umfangreichen Bibliothek an, um die Funktionen Ihrer Software visuell zu erklären.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Personalisieren Sie Ihre Kreation, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Marke widerzuspiegeln. Nutzen Sie unsere leistungsstarken "Branding-Kontrollen", um Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und Schriftarten zu integrieren und so professionelle und ansprechende Onboarding-Videos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Onboarding-Video
Sobald Ihr Video fertig ist, führen Sie eine abschließende Überprüfung durch. Verwenden Sie dann die Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr hochwertiges Onboarding-Video in verschiedenen Formaten herunterzuladen, bereit zur Weitergabe an neue Nutzer.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie schnelle Software-Feature-Demos

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende Videoclips und Funktionsdemonstrationen für neue Software, um komplexe Funktionen zu vereinfachen und die Benutzerkompetenz zu beschleunigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Onboarding-Videos mit KI-Avataren und einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen zu erstellen. Unsere kreative Engine erlaubt vollständige Anpassung, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt neue Nutzer und Mitarbeiter fesselt.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Onboarding-Video-Maker für neue Software?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Software-Onboarding-Videos, indem es Textskripte in ausgefeilte Videos mit KI-Sprachübertragung und Untertiteln verwandelt. Diese Text-zu-Video-Funktion bedeutet, dass Sie keine fortgeschrittenen Videobearbeitungsfähigkeiten benötigen, um professionelle, klare Produktführungen zu erstellen.

Kann ich meine Onboarding-Videos mit HeyGen an die Identität meiner Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und eine konsistente visuelle Erzählweise in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes animierte Onboarding-Video Ihre Markenidentität stärkt und ein einheitliches Benutzererlebnis bietet.

Unterstützt HeyGen die Erstellung anderer Videoarten neben Onboarding-Inhalten?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiges Videokreationstool, das über neue Software-Onboarding-Videos hinausgeht. Sie können problemlos hochwertige Erklärvideos, Produkt-Demo-Videos und Schulungsvideos erstellen, indem Sie KI-Avatare und anpassbare Vorlagen für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse nutzen.

