Neuer Software-Onboarding-Generator: Schulung vereinfachen
Steigern Sie die Produktakzeptanz und Benutzerbindung mit ansprechenden Anleitungsvideos, die mit AI-Avataren erstellt wurden.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges, ansprechendes Erklärvideo für HR-Manager und Produktverantwortliche, das zeigt, wie dedizierte Onboarding-Software die Benutzerakzeptanz verbessert. Verwenden Sie einen modernen, schrittweisen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer freundlichen Stimme. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung strukturierter Onboarding-Pfade durch die Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen und der robusten Voiceover-Generierung für konsistente Botschaften.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Marken-Showcase-Video für Marketingteams und Kundenbetreuungsleiter, das zeigt, wie personalisiertes Onboarding mit einem neuen Software-Onboarding-Generator erreicht werden kann. Verwenden Sie eine elegante, markenorientierte visuelle Ästhetik mit fröhlicher Hintergrundmusik und einem enthusiastischen virtuellen Moderator. Demonstrieren Sie, wie benutzerdefinierte Markenelemente nahtlos integriert werden, indem AI-Avatare als virtuelle Moderatoren eingesetzt werden, unterstützt von einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für visuelle Konsistenz.
Erstellen Sie ein 2-minütiges umfassendes Schulungsvideo für globale Unternehmen und D&I-Initiativen, das zeigt, wie ein effektives Mitarbeiter-Onboarding-Programm globale Zugänglichkeit sicherstellt. Verwenden Sie einen inklusiven und professionellen visuellen Stil mit klaren Erklärungen und instrumentaler Hintergrundmusik. Zeigen Sie die entscheidende Rolle von Untertiteln/Untertitel für unterschiedliche sprachliche Bedürfnisse und die Flexibilität der Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Inhalte auf verschiedenen Plattformen und Geräten bereitzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schnelle Erstellung von Software-Onboarding-Kursen.
Entwickeln Sie effizient umfassende Software-Schulungskurse, um die Benutzerkompetenz und die weit verbreitete Akzeptanz zu beschleunigen.
Steigerung der Onboarding-Engagements und Benutzerbindung.
Nutzen Sie AI-gesteuerte Videos, um das Engagement im Software-Onboarding erheblich zu steigern, was zu einer höheren Benutzerbindung führt.
Häufig Gestellte Fragen
Welche Technologie verwendet HeyGen zur Erstellung von neuem Software-Onboarding-Inhalten?
HeyGen revolutioniert die Erstellung von neuem Software-Onboarding, indem es Skripte in ansprechende Anleitungsvideos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie und realistischen AI-Avataren verwandelt. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Software-Schulungsinhalte ohne komplexe Produktion zu erstellen, was die Benutzerakzeptanz erhöht.
Kann ich HeyGen-Onboarding-Videos an die Identität meiner Marke anpassen?
Absolut! HeyGen ermöglicht die vollständige Anpassung Ihrer Benutzer-Onboarding-Videos mit Markenelementen wie Logos und Farben. Sie können unsere Vorlagen & Szenen nutzen, um personalisierte Onboarding-Erlebnisse zu schaffen, die Ihre Marke stärken und zu besserer Benutzerbindung und Produktakzeptanz führen.
Was macht HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Inhalten?
HeyGen ist als intuitives Onboarding-Software-Tool konzipiert, das es unglaublich effizient macht, hochwertige Mitarbeiter-Onboarding- und Software-Schulungsvideos zu erstellen. Seine virtuellen Moderatoren-Funktionen und die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen es jedem, schnell ansprechende Anleitungsvideos zu erstellen, was wertvolle Zeit und Ressourcen spart.
Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Onboarding-Videos für alle Benutzer zugänglich sind?
HeyGen legt großen Wert auf Zugänglichkeit, indem es automatisch Untertitel/Untertitel für alle Videos generiert, um unterschiedlichen Lernbedürfnissen gerecht zu werden. Darüber hinaus unterstützt unsere Plattform die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, sodass Ihre Onboarding-Inhalte auf jedem Gerät großartig aussehen und vollständig konsumierbar sind, was die Benutzerakzeptanz weiter steigert.