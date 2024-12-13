Neuer Software-Onboarding-Generator: Schulung vereinfachen

Steigern Sie die Produktakzeptanz und Benutzerbindung mit ansprechenden Anleitungsvideos, die mit AI-Avataren erstellt wurden.

Erstellen Sie eine 1-minütige technische Anleitung, die zeigt, wie ein neuer Software-Onboarding-Generator den anfänglichen Benutzereinrichtungsprozess vereinfacht. Zielgruppe sind technische Fachleute wie Softwareentwickler und IT-Administratoren. Präsentieren Sie einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit einer klaren, autoritativen Stimme. Heben Sie die Effizienz hervor, indem Sie Anleitungen direkt aus technischer Dokumentation mit Text-zu-Video aus Skripten generieren und verschiedene AI-Avatare komplexe Funktionen erklären lassen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges, ansprechendes Erklärvideo für HR-Manager und Produktverantwortliche, das zeigt, wie dedizierte Onboarding-Software die Benutzerakzeptanz verbessert. Verwenden Sie einen modernen, schrittweisen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einer freundlichen Stimme. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung strukturierter Onboarding-Pfade durch die Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen und der robusten Voiceover-Generierung für konsistente Botschaften.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Marken-Showcase-Video für Marketingteams und Kundenbetreuungsleiter, das zeigt, wie personalisiertes Onboarding mit einem neuen Software-Onboarding-Generator erreicht werden kann. Verwenden Sie eine elegante, markenorientierte visuelle Ästhetik mit fröhlicher Hintergrundmusik und einem enthusiastischen virtuellen Moderator. Demonstrieren Sie, wie benutzerdefinierte Markenelemente nahtlos integriert werden, indem AI-Avatare als virtuelle Moderatoren eingesetzt werden, unterstützt von einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für visuelle Konsistenz.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges umfassendes Schulungsvideo für globale Unternehmen und D&I-Initiativen, das zeigt, wie ein effektives Mitarbeiter-Onboarding-Programm globale Zugänglichkeit sicherstellt. Verwenden Sie einen inklusiven und professionellen visuellen Stil mit klaren Erklärungen und instrumentaler Hintergrundmusik. Zeigen Sie die entscheidende Rolle von Untertiteln/Untertitel für unterschiedliche sprachliche Bedürfnisse und die Flexibilität der Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Inhalte auf verschiedenen Plattformen und Geräten bereitzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein neuer Software-Onboarding-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Onboarding-Videos für Ihre neue Software mit einem leistungsstarken AI-gesteuerten Generator.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Onboarding-Skript oder Ihren Inhalt einfügen. Die Plattform nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Technologie, um Ihren Text in gesprochene Worte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Moderator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die als Ihr virtueller Moderator fungieren und Benutzer durch die neue Software führen.
3
Step 3
Anpassen mit Vorlagen
Verbessern Sie Ihr Video mit anpassbaren Vorlagen & Szenen, indem Sie relevante visuelle und Markenelemente hinzufügen, um das Onboarding-Erlebnis zu personalisieren.
4
Step 4
Generieren und Exportieren
Finalisieren Sie Ihr Video, dann generieren und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, um ansprechende Anleitungsvideos für den sofortigen Einsatz zu erstellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Erstellung ansprechender Anleitungsvideos

Verwandeln Sie Skripte sofort in fesselnde Anleitungsvideos, um eine klare und effektive Software-Schulung für Benutzer sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Welche Technologie verwendet HeyGen zur Erstellung von neuem Software-Onboarding-Inhalten?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von neuem Software-Onboarding, indem es Skripte in ansprechende Anleitungsvideos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie und realistischen AI-Avataren verwandelt. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Software-Schulungsinhalte ohne komplexe Produktion zu erstellen, was die Benutzerakzeptanz erhöht.

Kann ich HeyGen-Onboarding-Videos an die Identität meiner Marke anpassen?

Absolut! HeyGen ermöglicht die vollständige Anpassung Ihrer Benutzer-Onboarding-Videos mit Markenelementen wie Logos und Farben. Sie können unsere Vorlagen & Szenen nutzen, um personalisierte Onboarding-Erlebnisse zu schaffen, die Ihre Marke stärken und zu besserer Benutzerbindung und Produktakzeptanz führen.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Inhalten?

HeyGen ist als intuitives Onboarding-Software-Tool konzipiert, das es unglaublich effizient macht, hochwertige Mitarbeiter-Onboarding- und Software-Schulungsvideos zu erstellen. Seine virtuellen Moderatoren-Funktionen und die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen es jedem, schnell ansprechende Anleitungsvideos zu erstellen, was wertvolle Zeit und Ressourcen spart.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine Onboarding-Videos für alle Benutzer zugänglich sind?

HeyGen legt großen Wert auf Zugänglichkeit, indem es automatisch Untertitel/Untertitel für alle Videos generiert, um unterschiedlichen Lernbedürfnissen gerecht zu werden. Darüber hinaus unterstützt unsere Plattform die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, sodass Ihre Onboarding-Inhalte auf jedem Gerät großartig aussehen und vollständig konsumierbar sind, was die Benutzerakzeptanz weiter steigert.

