Stellen Sie sich ein lebendiges 30-sekündiges Tutorial für einen neuen Produktvideo-Maker vor, das speziell für Kleinunternehmer entwickelt wurde, die ihr neuestes Gadget auf den Markt bringen möchten. Das Video sollte helle, energiegeladene Bilder mit schnellen Schnitten und Nahaufnahmen des Produkts zeigen, untermalt von einer fröhlichen, freundlichen Stimme, die die Vorteile erklärt. Verwandeln Sie schriftliche Beschreibungen in eine fesselnde visuelle Geschichte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.

Beispiel-Prompt 1
Eine professionelle 45-sekündige Demonstration eines AI-Produktvideo-Makers wird für Marketingteams benötigt, die ihre Produktvideos effizient skalieren möchten. Dieses Video erfordert eine saubere, moderne visuelle Ästhetik mit sanften Übergängen und subtilen Animationen, unterstützt von einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Fesseln Sie die Zuschauer, indem Sie HeyGens AI-Avatare einsetzen, um wichtige Funktionen zu präsentieren und eine menschliche Präsenz ohne Live-Talent zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein informatives 60-sekündiges Produktvideo speziell für E-Commerce-Unternehmer, die ihre bestehenden Produktlisten aufwerten möchten. Der visuelle Ansatz sollte elegant und erklärend sein, detaillierte Produktmerkmale mit klaren On-Screen-Texten hervorheben, alles unterstützt von einer ansprechenden und klaren Stimme. Um maximale Zugänglichkeit zu gewährleisten, integrieren Sie HeyGens Untertitel, um den Inhalt auch für Zuschauer ohne Ton effektiv zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Wie wäre es mit einem fesselnden 15-sekündigen Produktschnipsel, perfekt für Social-Media-Manager, die ansprechende Inhalte rund um ein neues Produkt erstellen? Der gewünschte Stil ist schnelllebig, trendig und visuell dynamisch, komplett mit einem peppigen Hintergrundtrack und einer enthusiastischen, prägnanten Stimme. Erstellen Sie schnell beeindruckende visuelle Inhalte, ohne von Grund auf neu zu beginnen, indem Sie HeyGens Vorlagen und Szenen nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der neue Produktvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Produktvideos mit AI-gestützten Tools, von Skript bis zu beeindruckenden Visuals, um Ihre Angebote zu präsentieren und Ihr Publikum zu erreichen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Erstellen Sie mühelos überzeugende Erzählungen für Ihre Produktvideos, indem Sie Text oder Eingabeaufforderungen bereitstellen und AI nutzen, um das Skript schnell und effizient zu schreiben.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen und dynamischer AI-Avatare, um Ihr Produkt und Ihre Markenbotschaft visuell darzustellen.
3
Step 3
Anpassen und Verbessern
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihr Video präzise anzupassen, Voiceovers hinzuzufügen, Untertitel einzufügen und Ihre Branding-Kontrollen anzuwenden, um ein poliertes Endprodukt zu erhalten.
4
Step 4
Herunterladen und Teilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, laden Sie Ihr hochwertiges Produktvideo einfach herunter und teilen es auf verschiedenen Plattformen, um Ihre Angebote einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie informative Produktdemonstrationen und Anleitungen

Entwickeln Sie klare und prägnante Videodemonstrationen und Anleitungen, um Kunden über neue Produktmerkmale und Vorteile zu informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von fesselnden Produktvideos?

HeyGen dient als intuitiver AI-Produktvideo-Maker, der den gesamten Produktionsprozess erheblich vereinfacht. Benutzer können einen Drag-and-Drop-Editor mit verschiedenen Videovorlagen nutzen, um schnell überzeugende Produktvideos zu erstellen. Unsere fortschrittliche AI kann sogar beim Schreiben des Skripts helfen und so die Inhaltserstellung von Anfang bis Ende in unserem Online-Editor optimieren.

Kann HeyGen AI nutzen, um realistische Produktdemo-Videos zu erstellen?

Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um hochwertige Produktdemo-Videos zu generieren. Sie können einen AI-Avatar auswählen, um Ihr Produkt zu präsentieren, kombiniert mit menschlich klingenden Voiceovers, die direkt aus Ihrem Skript generiert werden, um Ihre Marketingvideos mit professionellen AI-Visuals zu bereichern.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Produktvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Funktionen zur Anpassung Ihrer Produktvideos, um sicherzustellen, dass sie perfekt mit Ihrem Markenauftritt übereinstimmen. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, Stock-Medien integrieren, dynamische Untertitel hinzufügen und sogar Musik bearbeiten, um ein poliertes Endprodukt zu erhalten. Unsere vielseitigen Videovorlagen bieten auch eine starke Grundlage für personalisierte kreative Trends.

Wie können Unternehmen ihre Produktvideoerstellung mit HeyGen skalieren?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, die Videoerstellung effizient zu skalieren, indem es einen leistungsstarken Online-Editor bietet. Sie können problemlos mehrere Video-Varianten für unterschiedliche Marketingbedürfnisse erstellen und diese mühelos auf verschiedenen Plattformen, einschließlich sozialer Medien, herunterladen und teilen. Dieser optimierte Workflow ermöglicht eine schnellere Inhaltserstellung, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

