Müheloser neuer Produkt-Launch-Video-Generator für Marketer

Starten Sie Ihre Produkte schneller, indem Sie Skripte in fesselnde Videos verwandeln, mit HeyGens effizienter Text-zu-Video-Funktion.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, eindrucksvolles Video vor, das einen bahnbrechenden neuen Produkt-Launch-Video-Generator präsentiert, der für Technikbegeisterte und Early Adopters entwickelt wurde, die gespannt auf die nächste große Innovation sind. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit dynamischen Übergängen und hochmodernen Grafiken, begleitet von einem lebhaften, zeitgenössischen elektronischen Soundtrack. Dieses Video nutzt HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell überzeugende Inhalte zu erstellen und den Aspekt des 'AI-Produkt-Video-Generators' hervorzuheben, der die Erstellung mühelos macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges, lehrreiches und dennoch ansprechendes Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie unser Tool 'Produkt-Demo-Videos' vereinfacht. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und klar sein, mit deutlichen Bildschirmaufnahmen und animierten Overlays, sowie einer freundlichen, aber selbstbewussten Stimme. Mithilfe von HeyGens AI-Avataren führt das Video die Zuschauer durch die 'einfach anpassbaren' Funktionen, um sicherzustellen, dass sie verstehen, wie schnell sie hochwertige Demonstrationen erstellen können.
Beispiel-Prompt 2
Ein inspirierendes 60-sekündiges Video wird für Content-Ersteller und vielbeschäftigte Fachleute benötigt, das die mühelose Reise zum 'Produkt-Video-Macher' mit HeyGen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte hell, einladend und illustrativ sein und eine nahtlose Benutzeroberfläche mit einer ruhigen, leitenden Stimme zeigen. Diese Produktion wird hervorheben, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, kombiniert mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, komplexe Videoideen in Minuten in polierte 'Video-Vorlagen' verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Werbevideo speziell für Social-Media-Marketer und digitale Agenturen, das eine neue Funktion ankündigt, die die Fähigkeiten des 'AI-Video-Generators' verbessert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und aufmerksamkeitsstark sein, mit fetten Textanimationen und schnellen Schnitten, untermalt von populärer, trendiger Hintergrundmusik. Stellen Sie sicher, dass das Video HeyGens automatische Untertitel/Beschriftungen und das Ändern und Exportieren des Seitenverhältnisses nutzt, um maximale Reichweite und Wirkung auf verschiedenen sozialen Plattformen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der neue Produkt-Launch-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Produkt-Launch-Videos in Minuten, um Ihr Publikum zu fesseln und Engagement zu fördern, ohne Bearbeitungserfahrung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Nutzung unserer AI-Text-zu-Video-Funktionen, um ein überzeugendes Skript zu erstellen, oder fügen Sie Ihr eigenes ein. Dies hilft dabei, Erzählungen zu gestalten, die die wichtigsten Merkmale und Vorteile Ihres Produkts hervorheben und die Bühne für einen wirkungsvollen Launch bereiten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter Video-Vorlagen und Szenen oder integrieren Sie einen professionellen AI-Avatar, um Ihr Produkt zu präsentieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Video einen polierten, ansprechenden Look für Ihren neuen Produkt-Launch hat.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verfeinern Sie Ihr Video mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Fügen Sie mühelos Hintergrundmusik hinzu und integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen, und laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um perfekt mit der Identität Ihres Produkts übereinzustimmen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Größenanpassungen und Exporten optimieren, die für Plattformen wie soziale Medien geeignet sind. Starten Sie Ihr Produkt mit Zuversicht, erreichen Sie ein breiteres Publikum und hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie inspirierende Launch-Erzählungen

.

Entwerfen Sie kraftvolle, inspirierende Videos, die die Vision und den einzigartigen Wert Ihres neuen Produkts Ihrem Publikum vermitteln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung fesselnder neuer Produkt-Launch-Videos?

HeyGens AI-Video-Generator vereinfacht den Prozess und fungiert als leistungsstarker neuer Produkt-Launch-Video-Generator. Er ermöglicht es Nutzern, mühelos ansprechende Produktvideos zu erstellen, indem er AI nutzt, um die Videogeschichte vom Konzept bis zur Fertigstellung zu optimieren.

Kann HeyGen mir helfen, ein AI-Produktvideo nur aus Text zu erstellen?

Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche AI für eine nahtlose Text-zu-Video-Erstellung, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Skript in ein professionelles AI-Produktvideo zu verwandeln. Unsere Plattform macht es einfach, Ihre Vision anzupassen und zum Leben zu erwecken.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Produkt-Demo-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Produkt-Demo-Videos, einschließlich AI-Avataren und vielfältigen Video-Vorlagen. Sie können Hintergrundmusik integrieren, Branding-Kontrollen anwenden und unseren Drag-and-Drop-Editor nutzen, um professionellen, markengerechten Inhalt zu erstellen.

Wie kann HeyGen eine kosteneffiziente Skalierung von Produktvideos für soziale Medien ermöglichen?

HeyGen erleichtert die kosteneffiziente Skalierung von Produkt- und Erklärvideos speziell für soziale Medien. Der effiziente Workflow, einschließlich verschiedener Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren, stellt sicher, dass Ihr Inhalt perfekt für jede Plattform optimiert ist und maximale Reichweite erzielt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo