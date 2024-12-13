4

Step 4

Exportieren und teilen Sie Ihren Kurs

Sobald Ihr Kurs fertig ist, können Sie ihn einfach in verschiedenen Formaten exportieren, die für "Online-Schulungskurse" geeignet sind. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um eine optimale Ansicht auf allen Geräten und Plattformen zu gewährleisten, bereit für Ihre Mitarbeiter.