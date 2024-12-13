Neuer Prozess-Schulungsersteller: Mühelose Kurserstellung

Gestalten Sie ansprechende Mitarbeiterschulungskurse schneller mit unserem intuitiven Autorentool, komplett mit AI-Avataren, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.

Stellen Sie sich vor, Sie optimieren Ihre interne Weiterbildung. Dieses 45-sekündige Video richtet sich an HR-Manager und Schulungskoordinatoren und zeigt, wie man mühelos Schulungskursinhalte erstellt. Der professionelle visuelle Stil mit klaren Grafiken und einer fesselnden Stimme hebt effektiv HeyGens Fähigkeit hervor, Texte in Videos für neue Prozessschulungen umzuwandeln.

Entdecken Sie die Kraft effizienter Mitarbeiterschulungen. Ein 60-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und Abteilungsleiter richtet, wird demonstrieren, wie Ihr Team ansprechende Schulungsmodule mit modernster Mitarbeiterschulungssoftware erstellen kann. Der visuelle und akustische Stil ist modern und lebhaft und zeigt verschiedene AI-Avatare, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Team immer auf dem neuesten Stand des Wissens ist. Für Compliance-Beauftragte und Pädagogen bietet dieses 30-sekündige informative Video einen klaren Einblick in die Bereitstellung kritischer Online-Schulungskurse, insbesondere für Compliance-Schulungen. Der visuelle Stil ist direkt und wird durch klare Untertitel ergänzt, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern.
Entfesseln Sie Ihre Kreativität in der Lernentwicklung. Entwickelt für Content Creators und L&D-Spezialisten, zeigt dieses 50-sekündige kreative Video die Einfachheit eines intuitiven Autorentools und betont die Vielseitigkeit von Kurstemplates. Der illustrative visuelle Stil und die unterstützende Audioführung heben hervor, wie HeyGens Templates & Szenen die Inhaltserstellung beschleunigen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein neuer Prozess-Schulungsersteller funktioniert

Entwerfen und liefern Sie effizient ansprechende Schulungen für neue Prozesse mit einer intuitiven, AI-gestützten Plattform, die ein konsistentes Verständnis und eine schnelle Einführung gewährleistet.

Step 1
Erstellen Sie Ihren Schulungskurs
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Vorlage oder starten Sie von Grund auf innerhalb der Plattform. Nutzen Sie intuitive Werkzeuge und vorgefertigte "Templates & Szenen", um schnell die Struktur Ihres "Schulungskurses" zu skizzieren.
Step 2
Fügen Sie ansprechende Inhalte hinzu
Füllen Sie Ihre "Schulungsmodule" mit reichhaltigen Medien. Verwenden Sie "AI-Avatare", um Ihren Text in dynamische Videolektionen zu verwandeln und das Lernerlebnis interaktiv und fesselnd zu gestalten.
Step 3
Sorgen Sie für Marken-Konsistenz
Stellen Sie sicher, dass Ihre "Schulungsdokumentation" mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt. Verwenden Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um das Aussehen und Gefühl anzupassen und Professionalität zu Ihren Schulungsmaterialien hinzuzufügen.
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Kurs
Sobald Ihr Kurs fertig ist, können Sie ihn einfach in verschiedenen Formaten exportieren, die für "Online-Schulungskurse" geeignet sind. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um eine optimale Ansicht auf allen Geräten und Plattformen zu gewährleisten, bereit für Ihre Mitarbeiter.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsmaterialien

Verwandeln Sie komplexe neue Prozessschulungen und Dokumentationen in leicht verständliche und ansprechende Videomodule.

Häufig Gestellte Fragen

Wie fungiert HeyGen als AI-Mitarbeiterschulungsgenerator?

HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es Ihnen ermöglicht, Textskripte in ansprechende Videos mit AI-Avataren zu verwandeln, was es zu einem effizienten AI-Mitarbeiterschulungsgenerator für neue Prozessschulungen macht. Sie können schnell Schulungsmodule mit Vorlagen erstellen und professionelle Online-Schulungskurse ohne komplexe Videoproduktion generieren.

Welche Arten von Online-Schulungskursen kann HeyGen mir helfen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, verschiedene Online-Schulungskurse und Mitarbeiterschulungsmodule zu entwickeln, von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bis hin zu Compliance-Schulungen, unter Verwendung lebensechter AI-Avatare und nahtloser Text-zu-Video-Konvertierung. Produzieren Sie mühelos professionelle Schulungsdokumentationen mit konsistentem Branding.

Kann HeyGen als umfassende Mitarbeiterschulungssoftware dienen?

Ja, HeyGen fungiert als leistungsstarke Mitarbeiterschulungssoftware und ein intuitives Autorentool, das Kurstemplates und eine Medienbibliothek bietet, um Ihnen bei der schnellen Erstellung von Schulungsinhalten zu helfen. Seine Text-zu-Video-Fähigkeiten und AI-Avatare vereinfachen den gesamten Prozess, sodass jeder Schulungskurse erstellen kann.

Wie kann HeyGen mein Lernmanagementsystem verbessern?

HeyGen ergänzt Ihr Lernmanagementsystem, indem es Ihnen ermöglicht, hochwertige videobasierte Schulungsdokumentationen und Online-Schulungskurse einfach zu erstellen. Sie können diese ansprechenden Schulungsmodule in verschiedenen Formaten exportieren, um sie direkt in Ihr LMS hochzuladen und Ihr gesamtes Mitarbeiterschulungsprogramm zu verbessern.

