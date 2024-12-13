Der ultimative Onboarding-Video-Maker für neue Manager

Optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter mit professionellen, ansprechenden Videos, die mühelos mit AI-Avataren erstellt werden.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video speziell für neu beförderte oder eingestellte Manager, das sie in die lebendige Unternehmenskultur und die wichtigsten Werte einführt. Dieses ansprechende Video sollte AI-Avatare zeigen, die den Zuschauer durch einen warmen, einladenden visuellen Stil mit modernen Animationselementen führen, begleitet von einem aufmunternden und freundlichen Voiceover, wodurch der neue Manager-Onboarding-Video-Maker zu einem unverzichtbaren Werkzeug für eine nahtlose Integration wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Video mit Anleitungen für kürzlich eingestellte Manager, das als prägnanter Leitfaden für wesentliche Werkzeuge und Ressourcen dient und so den Onboarding-Prozess optimiert. Der visuelle Stil sollte sauber, organisiert und infografikartig sein, mit klaren Text-Highlights auf dem Bildschirm, während das Audio eine informative und prägnante Text-zu-Video-Erzählung aus dem Skript bietet, was dieses zu einem unserer anpassbarsten Videos für effektives Mitarbeitertraining macht.
Beispiel-Prompt 2
Für Manager, die sich darauf vorbereiten, ihre neuen Teams zu führen, erstellen Sie ein 30-Sekunden-Motivationsvideo, das Führungserwartungen umreißt und eine erfolgreiche Teamintegration durch ansprechende Onboarding-Videos fördert. Dieses Video sollte dynamische, kollaborative Szenen mit subtilen Übergängen visuell darstellen und die Teaminteraktion betonen. Ein professioneller, aber persönlicher Ton, erzeugt durch Voiceover-Generierung, wird neue Mitarbeiter inspirieren und klare Erwartungen setzen.
Beispiel-Prompt 3
Hervorhebend, wie HeyGen als intuitiver Onboarding-Video-Maker und effizienter AI-Video-Generator dient, produzieren Sie ein 40-Sekunden-Einführungsvideo für HR-Profis oder L&D-Teams. Der visuelle Stil sollte modern, sauber und grafisch ansprechend sein und konzeptionell die Einfachheit der Inhaltserstellung mit sofort verfügbaren Vorlagen und Szenen demonstrieren. Ein lebhafter, energetischer und ermutigender Audiotrack wird die Erstellung von wirkungsvollen virtuellen Onboarding-Erfahrungen vereinfachen und es wirklich einfach zu bedienen machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Onboarding-Video-Maker für neue Manager funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Onboarding-Videos für neue Manager. Unsere AI-gestützte Plattform hilft Ihnen, Schulungen zu optimieren und sie nahtlos in Ihre Unternehmenskultur zu integrieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Skript
Nutzen Sie den integrierten AI-Skriptgenerator, um schnell umfassende Inhalte zu entwerfen, die alle wesentlichen Informationen abdecken. Dies sorgt für einen strukturierten und professionellen Start Ihres Onboarding-Videos für neue Manager.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Skript zu präsentieren. Diese realistischen Präsentatoren verleihen Ihren Onboarding-Videos eine menschliche Note und machen sie für neue Mitarbeiter persönlicher.
3
Step 3
Passen Sie das Aussehen Ihres Videos an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen und Szenen wählen. Passen Sie diese einfach mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, um die Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter zu stärken.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Mit einem Klick generieren Sie Ihr vollständiges Onboarding-Video. Unsere Plattform übernimmt automatisch die Voiceover-Generierung, sodass Sie mühelos ansprechende Videos teilen können, die den Onboarding-Prozess optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie einladende und kulturelle Videos

Produzieren Sie ansprechende Videos, die die Unternehmenskultur, Führung und Vision vorstellen, damit sich neue Manager von Anfang an willkommen und integriert fühlen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde und personalisierte Onboarding-Videos mit anpassbaren Vorlagen und realistischen AI-Avataren zu gestalten. Dies optimiert den virtuellen Onboarding-Prozess und sorgt dafür, dass sich neue Mitarbeiter willkommen und informiert fühlen.

Was macht HeyGen zu einem benutzerfreundlichen AI-Video-Generator für Mitarbeiterschulungen?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung, indem es Text mit fortschrittlichen AI-Avataren und natürlichen Voiceovers in Videos umwandelt. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es jedem, professionelle, hochwertige Videos für Mitarbeiterschulungen zu produzieren, ohne vorherige Bearbeitungserfahrung.

Kann ich Onboarding-Videos mit dem Branding meines Unternehmens mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht die vollständige Anpassung Ihrer Onboarding-Videos, sodass Sie das Logo Ihres Unternehmens, die Markenfarben und spezifische Botschaften integrieren können. Dies stärkt Ihre Unternehmenskultur und bietet neuen Mitarbeitern ein konsistentes Markenerlebnis.

Bietet HeyGen Funktionen, um den Onboarding-Video-Prozess für neue Manager zu optimieren?

Ja, HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge wie AI-Skriptgenerierung und eine Vielzahl von Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, wirkungsvolle Onboarding-Videos für neue Manager effizient zu erstellen. Dies gewährleistet Konsistenz und reduziert die Zeit für die Inhaltserstellung für Ihr Führungskräftetraining erheblich.

