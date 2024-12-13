Video zur Begrüßung neuer Mitarbeiter: Sofortiges Engagement & Onboarding

Erstellen Sie mühelos personalisierte Begrüßungsvideos, um die Unternehmenskultur zu stärken und das Onboarding mit modernsten KI-Avataren zu optimieren.

Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges "Video zur Begrüßung neuer Mitarbeiter" vor, das sich an neue Ingenieure in einem hochmodernen Tech-Startup richtet. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der sie durch eine virtuelle Tour durch das Büro führt und dabei kollaborative Arbeitsbereiche und Innovationszentren präsentiert. Der visuelle Stil wird elegant und modern sein, mit einem peppigen Synth-Pop-Soundtrack und energetischem On-Screen-Text, um einen inspirierenden ersten Eindruck der Unternehmenskultur zu schaffen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein personalisiertes 30-sekündiges "Begrüßungsvideo" für einzelne neue Mitarbeiter, die einer Remote-Marketing-Agentur beitreten. Das Video wird einen warmen und einladenden visuellen Stil annehmen, ihren Namen prominent anzeigen und eine Nachricht enthalten, die mithilfe von Text-zu-Video aus einem Skript direkt von ihrem Teamleiter erstellt wurde. Sanfte, akustische Hintergrundmusik und sanfte Animationen werden den Übergang ins Team betonen und ein sofortiges Gefühl der Verbundenheit schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges "Onboarding-Video" für HR-Teams, um unternehmensweite Vorteile und Richtlinien vorzustellen. Der visuelle Stil sollte professionell und sehr informativ sein, mit sauberen, geschäftlichen Vorlagen und Szenen, um komplexe Informationen klar zu präsentieren. Dieses Video wird klare Datenvisualisierungen und einen ruhigen, autoritativen Ton verwenden, um neue Mitarbeiter durch wesentliche Details zu führen und einen reibungslosen und selbstbewussten Start zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 50-sekündiges "Begrüßungsvideo" für HR-Manager, um neue Mitarbeiter schnell mit verschiedenen Abteilungsleitern und wichtigen Teammitgliedern bekannt zu machen. Dieses Video sollte einen freundlichen und dynamischen visuellen Stil besitzen, mit schnellen Schnitten von lächelnden Gesichtern und kollaborativen Umgebungen, die leicht für verschiedene Teams anpassbar sind. Eine begeisterte Voiceover-Generierung wird kurze Biografien und interessante Fakten über jede Person erzählen, um sofortige Verbindungen zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video Maker zur Begrüßung neuer Mitarbeiter funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Begrüßungsvideos für Ihre neuen Mitarbeiter, optimieren Sie das Onboarding und hinterlassen Sie einen bleibenden ersten Eindruck.

1
Step 1
Wählen Sie eine Begrüßungsvideo-Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen, die auf das Onboarding neuer Mitarbeiter zugeschnitten sind. Dies bietet einen schnellen und ansprechenden Ausgangspunkt für Ihre Begrüßungsnachricht.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre personalisierte Nachricht hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit einer persönlichen Note, indem Sie KI-Avatare verwenden, um Ihr individuelles Skript zu präsentieren. Geben Sie einfach Ihren Text ein und lassen Sie unsere KI eine lebensechte Präsentation erstellen, um eine wirklich ansprechende Begrüßung zu bieten.
3
Step 3
Passen Sie es mit Ihrer Unternehmensmarke an
Stärken Sie Ihre Unternehmenskultur, indem Sie Ihre Branding-Elemente anwenden. Integrieren Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Unternehmensfarben und bevorzugte Schriftarten mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Begrüßungsvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihr poliertes Begrüßungsvideo, um den Onboarding-Prozess zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Begrüßungsnachrichten gestalten

Begrüßen Sie neue Mitarbeiter mit inspirierenden, personalisierten Videos, die Unternehmenskultur, Werte und ein Zugehörigkeitsgefühl von Anfang an vermitteln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen dabei helfen, ansprechende Begrüßungsvideos für neue Mitarbeiter mühelos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller und personalisierter Begrüßungsvideos für neue Mitarbeiter. Nutzen Sie eine große Auswahl an Videovorlagen und KI-Avataren, um mühelos einzigartige Botschaften zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur widerspiegeln. Dieser Ansatz stellt sicher, dass sich Ihre neuen Mitarbeiter von Anfang an wertgeschätzt und integriert fühlen.

Kann HeyGen helfen, Onboarding-Videos zu personalisieren, um unsere Unternehmenskultur zu präsentieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht es HR-Teams, hochgradig personalisierte Onboarding-Videos zu erstellen. Integrieren Sie einfach das Logo und die Farben Ihrer Marke mit den Branding-Kontrollen und passen Sie Nachrichten mit KI-Avataren und Voiceover-Generierung an, um Ihre einzigartige Unternehmenskultur wirklich widerzuspiegeln. Dies macht jedes Mitarbeiter-Einführungsvideo zu etwas Einzigartigem.

Welche KI-gestützten Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Mitarbeiter-Einführungsvideos?

HeyGen bietet robuste KI-gestützte Funktionen, darunter lebensechte KI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Fähigkeiten aus Skripten, um Ihre Mitarbeiter-Einführungsvideos zu verbessern. Sie können auch die Voiceover-Generierung nutzen, um Informationen klar und konsistent zu vermitteln und so Ihren gesamten Onboarding-Prozess zu optimieren. Diese Tools ermöglichen eine effiziente und qualitativ hochwertige Videoproduktion.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Begrüßungsvideos für HR-Teams?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Begrüßungsvideos für HR-Teams erheblich, indem es intuitive Tools und Videovorlagen bereitstellt. Die benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Inhalte zu erstellen und anzupassen, wertvolle Zeit zu sparen und gleichzeitig sicherzustellen, dass jeder neue Mitarbeiter eine professionelle Einführung erhält. Bearbeiten und exportieren Sie Videos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Verteilungsbedürfnisse.

