Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges "Video zur Begrüßung neuer Mitarbeiter" vor, das sich an neue Ingenieure in einem hochmodernen Tech-Startup richtet. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der sie durch eine virtuelle Tour durch das Büro führt und dabei kollaborative Arbeitsbereiche und Innovationszentren präsentiert. Der visuelle Stil wird elegant und modern sein, mit einem peppigen Synth-Pop-Soundtrack und energetischem On-Screen-Text, um einen inspirierenden ersten Eindruck der Unternehmenskultur zu schaffen.

