Tutorial-Video-Generator für Neueinstellungen: Vereinfachen Sie das Mitarbeiter-Onboarding
Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding- und Schulungsvideos für Mitarbeiter mit realistischen AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für alle neuen Mitarbeiter während ihres Onboardings, das die Kernwerte und die Kultur des Unternehmens vorstellt. Das Video sollte einen ansprechenden und freundlichen visuellen und audiovisuellen Stil haben und HeyGens AI-Avatare nutzen, um diverse Teammitglieder zu präsentieren, die Einblicke teilen.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für neues HR-Personal, das den Schritt-für-Schritt-Prozess zur Einsichtnahme und Aktualisierung von Mitarbeiterdaten gemäß den Unternehmens-SOPs dokumentiert. Dieses Video benötigt einen klaren, prägnanten visuellen Stil mit einer autoritativen, aber zugänglichen Voiceover-Generierung, die professionelle Vorlagen und Szenen für Klarheit einbezieht.
Gestalten Sie ein umfassendes 75-sekündiges Tutorial-Video für neue Vertriebsmitarbeiter, das einen Überblick über die grundlegende Navigation und die Lead-Management-Funktionen des CRM-Systems bietet. Der visuelle Stil sollte dynamisch und informativ sein, mit einem modernen Audiotrack, der HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung effektiv für relevantes B-Roll-Material nutzt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Umfassende Onboarding-Tutorials erstellen.
Produzieren Sie mühelos umfangreiche Schulungskurse für Neueinstellungen und erreichen Sie jeden Mitarbeiter mit konsistenten, hochwertigen Videoinhalten.
Engagement in der Mitarbeiterschulung steigern.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung in Onboarding-Programmen für Mitarbeiter erheblich durch dynamische, AI-generierte Schulungsvideos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie verbessert HeyGen die kreative Videoproduktion für Schulungen und Onboarding?
HeyGen revolutioniert Ihre Herangehensweise an die Videoproduktion, indem es mühelos möglich wird, ansprechende Tutorial-Videos für Neueinstellungen und Onboarding-Inhalte zu erstellen. Unsere AI-Videoplattform nutzt realistische AI-Avatare und vorgefertigte Videovorlagen, um den Prozess der Erstellung professioneller Schulungsvideos zu vereinfachen.
Kann ich HeyGen nutzen, um personalisierte Videoantworten mit benutzerdefinierten AI-Avataren zu erstellen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Videoantworten mit benutzerdefinierten AI-Avataren zu erstellen, einschließlich der Option für einen digitalen Zwilling. Diese Fähigkeit bietet einzigartige Möglichkeiten zur Erstellung von Erklärvideo-Charakteren, die sicherstellen, dass Ihre kreativen Assets Ihre Markenidentität mit präzisen Branding-Kontrollen widerspiegeln.
Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von Videodokumentationen und Erklärvideos?
HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung umfassender Videodokumentationen und überzeugender Erklärvideos. Sie können Text mühelos aus einem Skript in Video umwandeln, professionelle AI-Voiceovers hinzufügen und automatische Untertitel und Bildunterschriften einfügen, alles innerhalb unseres intuitiven Editors.
Unterstützt HeyGen die Erstellung detaillierter Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbücher?
Ja, HeyGen ist eine ideale AI-Videoplattform zur Entwicklung klarer, Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbücher und SOPs. Nutzen Sie unsere leistungsstarken Funktionen, um komplexe Anweisungen in verständliche Schulungsvideos zu verwandeln und so eine effektive Kommunikation und Verständnis für Ihr Publikum zu gewährleisten.