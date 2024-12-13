Müheloser Video-Generator für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Vereinfachen Sie die Schulung neuer Mitarbeiter mit professionellen, maßgeschneiderten Videos, die dynamische Vorlagen und Szenen für fesselnde Erlebnisse nutzen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, in dem ein freundlicher KI-Avatar die Unternehmenswerte vorstellt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer klaren, professionellen Stimme, die durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um jedem neuen Teammitglied einen eindrucksvollen ersten Eindruck zu vermitteln, indem der Video-Generator für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter genutzt wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein informatives 45-sekündiges Video für HR-Teams, das zeigt, wie sie Videos für abteilungsspezifische Einarbeitungen schnell anpassen können. Dieses Video sollte HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen präsentieren, mit einer sauberen, professionellen Ästhetik, ruhiger Hintergrundmusik und einer selbstbewussten Erzählung, die die Einfachheit der Erstellung maßgeschneiderter Inhalte mit dem Einarbeitungsvideo-Generator hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges KI-Einarbeitungsvideo für neue Remote-Mitarbeiter in globalen Teams, das wesentliche Werkzeuge und Ressourcen erklärt. Der visuelle Ansatz sollte modern und inklusiv sein, unter Verwendung von vielfältigen Stockmedien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von einem dynamischen Soundtrack und mehrsprachigen Untertiteln, um Zugänglichkeit und Verständnis für ein weltweites Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für Spezialisten im Bereich Lernen & Entwicklung vor, das eine wichtige Unternehmensrichtlinie mit einem animierten Charakter veranschaulicht. Der visuelle Ton sollte spielerisch, aber klar sein, mit einer fesselnden Erzählstimme und Grafiken, die HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen nutzen, um auf verschiedenen Plattformen zu passen und zu zeigen, wie Videovorlagen effektiv für eine schnelle Mitarbeiterschulung angepasst werden können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter funktioniert

Vereinfachen Sie Ihren Begrüßungsprozess für neue Mitarbeiter mit fesselnden, personalisierten Videoinhalten, die nahtlos in Ihren HR-Workflow integriert werden und Ihre globalen Teams beeindrucken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie schnell, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen auswählen, um Ihre Begrüßung neuer Mitarbeiter zu beginnen, und nutzen Sie unsere Vorlagen- und Szenenfunktion für schnelle und wirkungsvolle Anfänge.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Schreiben oder fügen Sie Ihren Text in Videoinhalte ein. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion verwandelt dann Ihre Worte in natürlich klingende Sprachübertragungen für Ihre Einarbeitungsnachricht.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie diverse KI-Avatare auswählen, um Ihr Unternehmen zu repräsentieren, und verfeinern Sie die visuellen Elemente, um sich an die einzigartige Identität Ihrer Marke anzupassen, indem Sie unsere KI-Avatare-Funktion nutzen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Einarbeitungsvideo für Mitarbeiter. Exportieren Sie Ihr abgeschlossenes Projekt einfach mit unserer Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen, bereit für die sofortige Verteilung auf jeder Plattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Willkommens- und Kulturvideos erstellen

Produzieren Sie inspirierende und personalisierte Willkommensvideos, die die Unternehmenskultur effektiv vermitteln und neue Mitarbeiter von Anfang an motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner Einarbeitungsvideos für neue Mitarbeiter verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos mit einer Vielzahl von fesselnden Videovorlagen, KI-Avataren und animierten Charakteren zu personalisieren, um einzigartige und unvergessliche Einarbeitungserlebnisse für neue Mitarbeiter zu schaffen. Sie können jeden Aspekt anpassen, um die einzigartige Identität Ihrer Marke widerzuspiegeln.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Video-Generator für die Mitarbeiterschulung?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Text mühelos in Video zu verwandeln, sodass Sie schnell professionelle Inhalte für die Einarbeitung von Mitarbeitern erstellen können. Seine KI-Avatare und realistischen Sprachübertragungen sorgen für eine konsistente und fesselnde Präsentation für jeden neuen Mitarbeiter und optimieren die Mitarbeiterschulung.

Kann der Video-Generator von HeyGen die Erstellung fesselnder Inhalte für die Einarbeitung von Mitarbeitern vereinfachen?

Absolut. Der Video-Generator für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter von HeyGen bietet einen optimierten Prozess, der es HR-Teams ermöglicht, schnell hochwertige Schulungsmaterialien zu erstellen. Nutzen Sie gebrauchsfertige Videovorlagen und wandeln Sie Ihre vorhandenen Skripte online in polierte Videos um, um wertvolle Zeit zu sparen.

Wie unterstützt HeyGen eine konsistente Markenbildung und globale Teamkommunikation bei der Einarbeitung?

HeyGen sorgt für Markenkonsistenz in all Ihren Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter mit robusten Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Darüber hinaus machen seine Untertitel-Generierungsfunktionen Ihre Inhalte für diverse globale Teams zugänglich und klar, was eine inklusive Kommunikation fördert.

