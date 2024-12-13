Erklärvideo-Macher für Neueinstellungen: Onboarding vereinfachen
Vereinfachen Sie Ihr Onboarding für neue Mitarbeiter mit dynamischen Videos, die mühelos mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das einen komplexen technischen Workflow für ein neues Software-Update detailliert beschreibt, und richten Sie sich an IT-Support-Mitarbeiter und Projektmanager. Das Video sollte eine moderne, saubere und instruktive visuelle Ästhetik haben, begleitet von einem präzisen, informativen Voiceover. Heben Sie hervor, wie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen die Produktion von genauen technischen Inhalten vereinfacht.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das vierteljährliche Erfolge und bevorstehende Teaminitiativen ankündigt. Dieses Video ist für alle Mitarbeiter gedacht und zeichnet sich durch einen dynamischen, prägnanten und visuell ansprechenden Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik aus. Zeigen Sie, wie die Vorlagen & Szenen von HeyGen schnell professionelle Updates ohne großen Designaufwand zusammenstellen.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo, das Best Practices für Dateneingabe und Compliance demonstriert, konzipiert für Abteilungsleiter und Unternehmensschulungsleiter. Der visuelle Stil sollte informativ und strukturiert sein, mit einem professionellen und beruhigenden Voiceover. Veranschaulichen Sie, wie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen für Zugänglichkeit und Klarheit für eine vielfältige globale Belegschaft sorgt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Training & Engagement neuer Mitarbeiter.
Verbessern Sie die Wissensspeicherung und machen Sie das Onboarding für neue Mitarbeiter mit AI-gestützten Schulungsvideos ansprechender.
Skalieren Sie die Erstellung von Onboarding-Inhalten.
Produzieren Sie effizient eine größere Menge an vielfältigen Onboarding- und Schulungskursen, um jedes neue Teammitglied effektiv zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Erklärvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Videoproduktion, um Ihr Skript in professionelle Erklärvideos zu verwandeln, die AI-Avatare und dynamische Szenen enthalten. Diese Text-zu-Video-Funktion, kombiniert mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, macht die schnelle Erstellung von ansprechenden Erklärvideos für jeden Benutzer mühelos.
Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für personalisierte Inhalte?
HeyGen bietet robuste Videobearbeitungsfunktionen, die es Benutzern ermöglichen, Erklärvideo-Vorlagen anzupassen, Voiceovers hinzuzufügen und Branding-Elemente zu integrieren. Mit Funktionen wie Untertiteln/Captions und einem Drag-and-Drop-Editor können Sie hochgradig personalisierte Demonstrationen und interne Kommunikationsvideos erstellen.
Kann HeyGen als Erklärvideo-Macher für Neueinstellungen verwendet werden?
Absolut, HeyGen ist ein herausragender Erklärvideo-Macher für Neueinstellungen, der die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Inhalten und Schulungsvideos vereinfacht. Seine AI-gestützten Videoproduktionstools ermöglichen es Ihnen, schnell professionelle und dynamische Schulungsvideos für Ihre Mitarbeiter zu erstellen.
Ist HeyGen für Benutzer ohne vorherige Erfahrung in der Videobearbeitung geeignet?
Ja, HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet, die keine vorherige Erfahrung in der Videobearbeitung erfordert, wodurch die Erstellung professioneller Inhalte für jeden zugänglich wird. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor der Plattform und die umfangreiche Bibliothek von Erklärvideo-Vorlagen befähigen Benutzer, mühelos hochwertige animierte Videos zu erstellen.