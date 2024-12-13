Generator für Erklärvideos für Neueinstellungen zur schnelleren Einarbeitung von Mitarbeitern

Erstellen Sie sofort ansprechende animierte Erklärvideos für das Onboarding von Mitarbeitern und HR-Schulungen mit Text-zu-Video aus dem Skript für nahtlose interne Kommunikation.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommens-Erklärvideo für neue Mitarbeiter mit unserem Generator für Erklärvideos für Neueinstellungen. Das Video sollte einen ansprechenden AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Schritte vorstellt, begleitet von einer freundlichen, professionellen Stimme, um eine positive Stimmung für das Onboarding der Mitarbeiter zu schaffen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo, um eine gängige Unternehmensrichtlinie oder ein neues Tool zu erläutern. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen für einen klaren, informativen visuellen Stil und verwandeln Sie ein prägnantes Skript in ein Video über Text-zu-Video aus dem Skript für eine schnelle Bereitstellung an alle Mitarbeiter.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo, das die Rolle einer bestimmten Abteilung und die wichtigsten Teammitglieder neuen Mitarbeitern vorstellt. Der visuelle Stil sollte freundlich und illustrativ sein, relevante Stockmedien aus der Mediathek einbeziehen und Untertitel für Barrierefreiheit enthalten, um die HR-Schulung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 20-sekündiges Highlight der Unternehmenskultur für den internen Austausch und potenzielle externe Rekrutierung. Präsentieren Sie vielfältige Videostile, um schnell ein einzigartiges Benefit oder Teamevent zu zeigen, und stellen Sie sicher, dass es leicht für verschiedene Plattformen anpassbar ist, indem Sie das Seitenverhältnis ändern und exportieren, möglicherweise mit einem AI-Avatar für einen modernen Touch.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Erklärvideos für Neueinstellungen funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Erklärvideos für das Onboarding von Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass sich neue Teammitglieder von Anfang an willkommen und informiert fühlen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Skript
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Reihe professionell gestalteter Vorlagen oder fügen Sie Ihr Onboarding-Skript direkt ein. HeyGen wandelt Ihren Text intelligent in ein visuelles Storyboard um und bietet eine schnelle Grundlage für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Medien
Verbessern Sie Ihr Erklärvideo, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Durchsuchen Sie unsere umfangreiche Mediathek, um relevante Stockfotos, Videos und Musik hinzuzufügen, um Ihre Onboarding-Botschaft visuell ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Voiceover hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video mit der Identität Ihres Unternehmens, indem Sie Branding-Kontrollen verwenden, um Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten zu integrieren. Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers in verschiedenen Sprachen und Akzenten, die perfekt zu Ihrem Skript passen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Onboarding-Video
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Ihr professionell gestaltetes Erklärvideo für Neueinstellungen ist nun bereit, mit Ihren neuen Mitarbeitern geteilt zu werden, um Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren.

Anwendungsfälle

Schnelle interne Kommunikationsvideos

Erstellen Sie schnell ansprechende kurze Videoclips für interne Ankündigungen oder schnelle Erklärungen für neue Mitarbeiter.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Erklärvideos für Neueinstellungen vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell ansprechende "Erklärvideos für Neueinstellungen" mit "AI-Avataren" und einer Vielzahl von "Vorlagen" zu erstellen. Die "Text-zu-Video-Erstellung" ermöglicht eine effiziente Produktion hochwertiger "animierter Erklärvideos", die auf das "Onboarding von Mitarbeitern" zugeschnitten sind und die "interne Kommunikation" verbessern.

Welche kreativen Branding-Kontrollen bietet HeyGen für Erklärvideos?

HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, Ihre "Erklärvideos" mit Ihrem Logo und Ihren Markenfarben anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit den "vielfältigen Videostilen" Ihres Unternehmens übereinstimmen und die professionelle "Videoproduktion" verbessern, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen.

Macht HeyGen die Produktion von animierten Erklärvideos für jeden zugänglich?

Ja, HeyGen vereinfacht die Produktion von "animierten Erklärvideos" mit seiner intuitiven "Drag-and-Drop-Oberfläche" und leistungsstarken "Text-zu-Video-Erstellungsfunktionen". Als fortschrittliche "AI-Videoplattform" ermöglicht es Nutzern, mühelos "Voiceovers" und professionelle "Erklärvideos" zu erstellen, ohne vorherige Videobearbeitungserfahrung.

Kann HeyGen für HR-Schulungen und interne Kommunikationsvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein ideales Werkzeug zur Erstellung wirkungsvoller "HR-Schulungen" und "interner Kommunikationsvideos". Sie können "AI-Avatare" und natürlich klingende "Voiceovers" nutzen, um ansprechende Inhalte für das "Onboarding von Mitarbeitern" oder lehrreiche "Erklärvideos" zu entwickeln, die Informationen effektiv an Ihr Team vermitteln.

