Video-Coach für Neueinstellungen für nahtloses Mitarbeiter-Onboarding
Beschleunigen Sie das Onboarding und die Mitarbeiterschulung mit Ihrem Video-Coach für Neueinstellungen, indem Sie professionelle Videos mit AI-Avataren erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Ein 60-sekündiges Schulungsvideo zu erstellen, um ein neues Software-Feature den internen Teams zu erklären, ist entscheidend für die Mitarbeiterentwicklung. Die Zielgruppe aller Mitarbeiter wird von einem klaren, instruktiven visuellen Stil und einer ruhigen, artikulierten Audio-Darbietung profitieren, um maximale Verständlichkeit zu gewährleisten. Dieses Video sollte HeyGens automatische Untertitel/Captions einbeziehen, um Zugänglichkeit und Klarheit sicherzustellen, sodass die Zuschauer leicht folgen können, unabhängig von ihrer Umgebung.
Steigern Sie das Mitarbeiterengagement mit einem dynamischen 30-sekündigen Video, das die jüngsten Erfolge des Unternehmens und bevorstehende Team-Events zeigt. Dieser lebendige und aufmunternde visuelle Stil, ergänzt durch einen energetischen und positiven Audio-Soundtrack, ist perfekt für aktuelle Mitarbeiter und interne Kommunikation. Die Nutzung von HeyGens professionell gestalteten Vorlagen & Szenen ermöglicht eine schnelle und wirkungsvolle Erstellung, was es zu einem effektiven HR-Video macht.
Für eine wichtige Botschaft der Geschäftsführung produzieren Sie ein poliertes 90-sekündiges Video, das zeigt, wie man professionelle Videos mühelos erstellt, und sich an alle internen und externen Stakeholder richtet. Die visuelle Präsentation muss einen eleganten, unternehmerischen Look verlangen, gepaart mit einem eindrucksvollen, aber beruhigenden Audio-Ton, der den hohen Standards der Videoproduktion entspricht. HeyGens robuste Voiceover-Generierung kann eine konsistente und hochwertige Erzählung für diese wichtige Kommunikation sicherstellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei der Schulung neuer Mitarbeiter mit AI.
Verbessern Sie die Lern- und Behaltensraten neuer Mitarbeiter, indem Sie dynamische und interaktive Schulungsvideos erstellen.
Optimieren Sie Onboarding- und Schulungsinhalte.
Produzieren Sie effizient eine breite Palette professioneller Schulungsvideos für neue Mitarbeiter, um Ihre Reichweite und Wirkung zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen das Onboarding und die Schulungsvideos für Neueinstellungen verbessern?
HeyGen ermöglicht es Unternehmen, ansprechende Onboarding- und Schulungsvideos für Neueinstellungen mühelos zu erstellen. Durch die Nutzung von AI-Avataren und einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen können Sie professionelle Videos produzieren, die das Mitarbeiterengagement verbessern und Ihre HR-Video-Produktion optimieren.
Was macht HeyGen zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Erstellung professioneller Videos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller Videos durch einen intuitiven Video-Editor, umfangreiche Vorlagen und fortschrittliche AI-Video-Tools. Sie können Skripte schnell in polierte Videoinhalte umwandeln, komplett mit automatischen Untertiteln und hochwertigen Voiceovers.
Kann HeyGen AI-Avatare für Rekrutierungsvideos und HR-Inhalte erstellen?
Ja, HeyGen ist spezialisiert auf die Erstellung realistischer AI-Avatare, die perfekt für dynamische Rekrutierungsvideos und verschiedene HR-Inhalte geeignet sind. Diese AI-Avatare helfen Ihnen, konsistente und personalisierte Botschaften zu übermitteln und Ihre Strategien zur Mitarbeiterbindung zu verbessern.
Wie unterstützt HeyGen umfassende Videobearbeitung und Branding?
HeyGen fungiert als vollständige Videobearbeitungssoftware und bietet robuste Werkzeuge für die Videoproduktion, einschließlich Branding-Kontrollen wie Logos und benutzerdefinierte Farben. Seine vielseitigen Funktionen ermöglichen eine einfache Anpassung des Seitenverhältnisses und den Zugriff auf eine reichhaltige Medienbibliothek.