Entdecken Sie den neuen Feature-Video-Maker für fesselnde Inhalte

Erstellen Sie mühelos professionelle Social-Media-Videos mit unserem AI-Video-Generator, der durch intelligentes Text-zu-Video aus Skript unterstützt wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für soziale Medien, das sich an digitale Vermarkter und Influencer richtet und eine lebendige visuelle Ästhetik sowie einen trendigen Audio-Hintergrund bietet. Demonstrieren Sie, wie "AI-Avatare" fesselnde Botschaften übermitteln können, um Ihre "Social-Media-Videos" in personalisierte, wirkungsstarke Inhalte zu verwandeln, die sofortige Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Video für Lehrkräfte und Kleinunternehmer, das einen sauberen, benutzerfreundlichen visuellen Stil mit beruhigender Instrumentalmusik und einer freundlichen AI-Stimme verwendet, um die Zuschauer zu führen. Veranschaulichen Sie die Einfachheit der "Videoproduktion", indem Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" nutzen, um professionell aussehende Inhalte ohne jegliche Design-Erfahrung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein professionelles 60-Sekunden-Video für globale Content-Produzenten, das sich auf Barrierefreiheit konzentriert und einen eleganten visuellen Stil verwendet, der die Lesbarkeit von Texten betont, begleitet von einer autoritativen AI-Stimme und subtiler Hintergrundmusik. Zeigen Sie, wie die fortschrittliche "Untertitel-/Caption"-Funktion der Plattform jedes Videoprojekt eines Editors verbessern kann, um eine breitere Reichweite und Inklusivität für alle Zielgruppen zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie unser neuer Feature-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen in nur vier einfachen Schritten in ausgefeilte Videos und nutzen Sie leistungsstarke AI, um Ihre Vision mühelos zum Leben zu erwecken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Textes. Die Text-zu-Video-Funktion unserer Plattform wird Ihr Skript sofort in ein visuelles Storyboard umwandeln und die Grundlage für Ihr neues Feature-Video legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die Ihr Bildschirmpräsentator sein sollen, und verleihen Sie Ihrem neuen Feature-Video ein professionelles und ansprechendes Gesicht.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Sprachübertragungen hinzu
Erwecken Sie Ihr Skript mit natürlich klingenden AI-Sprachübertragungen zum Leben. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um Ihr neues Feature-Video perfekt zu erzählen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, optimiert für jede Plattform. Teilen Sie Ihr überzeugendes neues Feature-Video mühelos mit Ihrem Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie leistungsstarke Anzeigen in Minuten mit AI-Video

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen, um Ihre neuesten Features effektiv zu bewerben und die Akzeptanz zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen kreative Kontrolle in der Videoproduktion?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle durch anpassbare AI-Avatare, eine reichhaltige Bibliothek von Vorlagen und Optionen für dynamische Visuals und Übergänge. Nutzer können auch Soundeffekte nutzen und Hintergründe entfernen, um den Videoproduktionsprozess vollständig zu personalisieren.

Kann HeyGen Text in fesselnde Videos mit AI verwandeln?

Ja, HeyGen ist ein hervorragender AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Textskripte mühelos in professionelle Videos zu verwandeln. Seine Text-zu-Video-Fähigkeiten vereinfachen den Videoproduktionsprozess und machen es einfach, überzeugende Inhalte zu erstellen.

Welche einzigartigen AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Funktionen wie realistische AI-Avatare, einen AI-Sprachgenerator und automatische Untertitel, um Ihr Videobearbeitungserlebnis zu verbessern. Diese Tools, zusammen mit den neuen Feature-Video-Maker-Fähigkeiten, sorgen für einen ausgefeilten und effizienten Produktionsablauf.

Unterstützt HeyGen verschiedene Bedürfnisse der Videoproduktion?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger neuer Feature-Video-Maker, der unterschiedliche Bedürfnisse der Videoproduktion unterstützt, von Marketing-Social-Media-Videos bis hin zu Erklärinhalten. Sein robuster Video-Editor und die Vielzahl an Vorlagen gewährleisten Flexibilität für jedes Projekt.

