Neuer Feature-Erklärgenerator: Produktlaunches vereinfachen

Vereinfachen Sie Produktlaunches und erstellen Sie sofort überzeugende Erklärvideos mit professionellen, AI-generierten Voiceovers.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo, das eine neue Softwarefunktion vorstellt und sich an Produktmanager und Marketingteams richtet. Der visuelle Stil sollte klar und modern sein, mit ansprechenden AI-Animationen und einer professionellen, von HeyGen generierten Voiceover-Stimme, die 'Produktvideoerstellung' und 'Erklärvideos erstellen' effektiv demonstriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein professionelles 60-sekündiges Tutorial für Kleinunternehmer zur Optimierung ihrer Online-Präsenz. Das Video sollte eine saubere, informative visuelle Ästhetik mit klaren Bildschirmtexten und einem freundlichen, ermutigenden Audioton haben. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und integrieren Sie klare Untertitel, um das Verständnis zu verbessern, und betonen Sie 'Einfache Inhaltserstellung' für 'Marketingkampagnen'.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen lebendigen 30-sekündigen Bildungsspot für Pädagogen und Unternehmensschulungen, der ein komplexes wissenschaftliches Konzept vereinfacht. Verwenden Sie einen hellen, illustrativen visuellen Stil mit einfachen Bewegungsgrafiken und einer warmen, zugänglichen Stimme, um 'Ideen zu vereinfachen'. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte und präsentieren Sie Ihre Botschaft durch einen ansprechenden AI-Avatar.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 50-sekündiges Marketing-Erklärvideo für Content-Ersteller und digitale Vermarkter, das eine neue Plattform vorstellt. Das Video benötigt einen trendigen, schnellen visuellen Stil mit visuell reichen Elementen und einem modernen, energetischen Soundtrack. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript schnell in Inhalte umzuwandeln, und heben Sie 'AI-gestützte Kreativität' für 'Marketing-Erklärvideos' hervor, die schnelle Produktion und flexible Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen erfordern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der neue Feature-Erklärgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos für Ihre neuesten Produktfunktionen mit AI. Verwandeln Sie Text in polierte visuelle Inhalte und professionelle Voiceovers in wenigen Minuten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihre Funktionsbeschreibung ein
Beginnen Sie, indem Sie das Skript oder die Beschreibung Ihrer neuen Funktion in den AI-Skript-zu-Video-Generator einfügen. Unsere fortschrittliche AI analysiert Ihren Text, um die Grundlage Ihres Erklärvideos zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Inhalte
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und dynamischen Vorlagen, um Ihre Funktion visuell darzustellen. Personalisieren Sie Szenen, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Marke zu treffen und die Klarheit zu verbessern.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelles Audio
Fügen Sie eine überzeugende Erzählung mit professionellen, AI-generierten Voiceovers hinzu. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um die Vorteile Ihrer Funktion perfekt zu artikulieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo und exportieren Sie es im hochwertigen MP4-Format. Ihr neues Feature-Erklärvideo ist nun bereit, plattformübergreifend geteilt zu werden und Ihr Publikum zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Onboarding und Schulung für neue Funktionen verbessern

.

Produzieren Sie dynamische AI-Videos, um das Engagement und die Behaltensquote zu steigern, wenn Sie Benutzer oder Mitarbeiter in neue Funktionsweisen einführen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Marketingkampagnen mit AI-gestützter Kreativität verbessern?

HeyGen revolutioniert Ihre Marketingkampagnen, indem es AI-gestützte Kreativität nutzt, um beeindruckende visuelle Inhalte und professionelle, AI-generierte Voiceovers zu erstellen. Dies ermöglicht Ihnen, Erklärvideos zu erstellen, die effektiv bei Ihrem Publikum ankommen.

Bietet HeyGen individuelle Branding-Optionen für meine Erklärvideos?

Ja, HeyGen bietet umfassende individuelle Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, jedes Detail Ihrer Erklärvideos zu personalisieren. Sie können das Logo und die Farbschemata Ihrer Marke einfach integrieren, um eine konsistente Botschaft in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.

Was macht HeyGen ideal für die einfache Inhaltserstellung von Erklärvideos?

HeyGen dient als intuitiver AI-Erklärvideo-Generator, der für einfache Inhaltserstellung konzipiert ist und komplexe Ideen in klare Erzählungen verwandelt. Es sorgt für eine schnelle und einfache Videoproduktion und macht den Prozess für jeden nahtlos.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von animierten Schulungs- und Bildungsinhalten?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Animationen und AI-Avatare, um wirkungsvolle Schulungsvideos und Bildungsinhalte zu produzieren. Diese Fähigkeit hilft, Ideen und Konzepte zu vereinfachen, wodurch animierte Erklärvideos ansprechender und leichter verständlich werden.

