Verbessern Sie das Onboarding mit unserem neuen Mitarbeiter Willkommensvideo-Ersteller
Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Willkommensvideos mit AI-Avataren, um das Onboarding-Erlebnis für jeden neuen Mitarbeiter zu personalisieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie eine 1-minütige abteilungsspezifische 'Onboarding-Video-Vorlagen'-Serie, die sich an Abteilungsleiter und Teamleiter richtet und wesentliche Informationen mit klaren, informativen Visuals und direkter Erzählung liefert. Jedes Video sollte Text-zu-Video aus dem Skript für Genauigkeit nutzen und Untertitel/Captions enthalten, um die Zugänglichkeit für alle neuen Mitarbeiter zu verbessern.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges 'personalisiertes Willkommensvideo' speziell für neue Remote-Mitarbeiter, das sich an Manager richtet, die Remote-Mitarbeiter einarbeiten, mit einem lebhaften, freundlichen visuellen Stil und vielfältigem Stockmaterial. Dieser ansprechende Inhalt wird helfen, 'Neues Talent zu engagieren und einzuarbeiten', indem er verschiedene Vorlagen und Szenen einbezieht und aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung schöpft, um ein reichhaltiges, einladendes Erlebnis zu schaffen.
Entwickeln Sie einen 2-minütigen technischen Leitfaden als Teil Ihrer 'Mitarbeiter-Onboarding-Videos'-Suite, der für die IT- oder technische Schulungsabteilung gedacht ist und detaillierte, tutorialartige Visuals mit einer klaren, gemessenen Stimme bietet. Dieses Video wird komplexe Systemeinrichtungen demonstrieren und HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzen, um sicherzustellen, dass es perfekt für verschiedene interne Plattformen und Geräte optimiert ist.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Onboarding-Engagement und die Bindung mit AI.
Verbessern Sie die Schulung, das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter mit dynamischen, AI-gestützten Onboarding-Videos.
Entwickeln Sie umfassende Onboarding-Schulungsmodule.
Produzieren Sie schnell eine breitere Palette an ansprechenden Schulungsinhalten für neue Mitarbeiter, um eine konsistente Wissensvermittlung sicherzustellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Onboarding-Videos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Textskripte in ansprechende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und natürlichen Voiceovers zu verwandeln. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige, professionelle Onboarding-Videos zu produzieren, ohne komplexe Ausrüstung oder Schauspieler zu benötigen.
Kann ich das Erscheinungsbild meiner Mitarbeiter-Willkommensvideos in HeyGen anpassen?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen. Sie können das Logo und die Farben Ihres Unternehmens einbinden, eine vielfältige Medienbibliothek nutzen und aus verschiedenen Vorlagen wählen, um sicherzustellen, dass Ihre personalisierten Willkommensvideos perfekt Ihre Unternehmenskultur widerspiegeln.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um Onboarding-Videos zugänglicher und effizienter zu machen?
HeyGen generiert automatisch Untertitel und Captions, was die Zugänglichkeit für alle neuen Mitarbeiter verbessert. Seine browserbasierte Bearbeitung und AI-gestützte Funktionen optimieren Ihren Arbeitsablauf und ermöglichen die effiziente Erstellung und Verteilung ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Videos in großem Maßstab.
Wie kann HeyGen bei der finalen Produktion und dem Export von Onboarding-Inhalten helfen?
HeyGen unterstützt flexible Anpassungen des Seitenverhältnisses und hochwertige Videoexporte, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen optimiert sind. Dies macht es einfach, einzelne Videos zu teilen und nahtlos in Ihre bestehenden Onboarding-Workflows für neue Mitarbeiter zu integrieren.