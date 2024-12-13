Willkommensvideo-Generator für neue Mitarbeiter: Erstellen Sie ansprechende Onboarding-Erlebnisse
Erstellen Sie nahtlos personalisierte Onboarding-Erlebnisse mit Text-zu-Video aus Skript und begeistern Sie neue Mitarbeiter von Anfang an.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo-Tutorial für bestehende Mitarbeiter, die lernen, eine komplexe neue Softwarefunktion zu nutzen, und demonstrieren Sie die Erstellung skalierbarer HR-Inhalte. Das Video sollte einen klaren, informativen visuellen Stil mit detaillierten Bildschirmaufnahmen und Schritt-für-Schritt-Text auf dem Bildschirm haben, ergänzt durch eine ruhige und lehrreiche KI-generierte Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um ein detailliertes Skript effizient in eine ansprechende Anleitung zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Video zur Unternehmenskultur für globale HR-Teams, das mit neuen internationalen Mitarbeitern geteilt werden soll. Der visuelle Stil sollte vielfältig, freundlich und inklusiv sein, verschiedene Teammitglieder und Standorte zeigen und von positiver Hintergrundmusik begleitet werden. Stellen Sie sicher, dass das Video klare Untertitel in mehreren Sprachen enthält, um die Mehrsprachigkeit zu unterstützen und die Zugänglichkeit für ein globales Publikum zu verbessern.
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges internes Ankündigungsvideo mit HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion, das sich an ein Marketingteam für ein schnelles Produktupdate richtet. Der visuelle Stil sollte ansprechend und lebendig sein und perfekt mit den Markenrichtlinien des Unternehmens übereinstimmen, mit schnellen Schnitten von relevanten Produktaufnahmen aus der umfangreichen Medienbibliothek. Eine energetische Stimme zusammen mit lebhafter Hintergrundmusik wird sicherstellen, dass die Botschaft wirkungsvoll und einprägsam übermittelt wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim Training neuer Mitarbeiter.
Verbessern Sie die Effektivität Ihrer Onboarding-Videos für Mitarbeiter, indem Sie sicherstellen, dass neue Mitarbeiter engagiert sind und wichtige Informationen mit KI-gestütztem Inhalt behalten.
Skalieren Sie Onboarding und Training global.
Erstellen Sie schnell umfassende Onboarding-Videos und Schulungsmodule, die neuen Mitarbeitern an allen Standorten mit Mehrsprachigkeit zugänglich sind.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos für Mitarbeiter?
HeyGen fungiert als intuitiver KI-Onboarding-Videoersteller, der HR-Teams ermöglicht, schnell ansprechende Onboarding-Videos für Mitarbeiter zu erstellen. Die Text-zu-Video-Funktionalität, kombiniert mit fortschrittlichen KI-Avataren und einem KI-Skript-Tool, rationalisiert den Prozess vom Konzept bis zum fertigen Video und macht die Erstellung effizient und zugänglich für ein personalisiertes Onboarding-Erlebnis.
Kann ich meine Willkommensvideos für neue Mitarbeiter mit HeyGens Markensteuerung anpassen?
Absolut, der Willkommensvideo-Generator von HeyGen für neue Mitarbeiter bietet umfangreiche Markensteuerungen und eine reichhaltige Bibliothek von Videovorlagen. Sie können problemlos das Logo und die Farben Ihres Unternehmens integrieren und die Medienbibliothek nutzen, um ein wirklich personalisiertes und professionelles Onboarding-Erlebnis zu schaffen, das Ihre Markenidentität perfekt widerspiegelt.
Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die fortgeschrittene Videoproduktion?
HeyGen bietet robuste technische Fähigkeiten für die fortgeschrittene Videoproduktion, einschließlich Mehrsprachigkeit und KI-Sprachübertragungen für globale Teams. Die integrierten KI-Bearbeitungstools und der automatische KI-Untertitelgenerator sorgen dafür, dass hochwertige, professionelle Videos effizient produziert werden können, oft in 4K-Auflösung und mit nahtlosen Kollaborationsfunktionen.
Ist HeyGen für HR-Teams geeignet, die keine Erfahrung in der Videoproduktion haben?
Ja, HeyGen ist speziell darauf ausgelegt, benutzerfreundlich für HR-Teams zu sein, die keine Erfahrung in der Videoproduktion haben. Als KI-Onboarding-Videoersteller bietet es intuitive Tools und reichhaltige Videovorlagen, die es jedem ermöglichen, wirkungsvolle und professionelle Willkommensvideos für neue Mitarbeiter mit Leichtigkeit zu erstellen.