Ja, HeyGen ist speziell darauf ausgelegt, benutzerfreundlich für HR-Teams zu sein, die keine Erfahrung in der Videoproduktion haben. Als KI-Onboarding-Videoersteller bietet es intuitive Tools und reichhaltige Videovorlagen, die es jedem ermöglichen, wirkungsvolle und professionelle Willkommensvideos für neue Mitarbeiter mit Leichtigkeit zu erstellen.