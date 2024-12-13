Der ultimative Video-Generator für neue Mitarbeiter

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges animiertes 'Tag-im-Leben'-Onboarding-Video für neue kreative Teammitglieder in einer hochmodernen Designagentur. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um die Bürokultur durch lebendige Visuals, schnelle Schnitte und einen fröhlichen Indie-Pop-Soundtrack zu präsentieren, und geben Sie ihnen einen Einblick in ihre aufregende neue Umgebung und bieten Sie ein exzellentes Mitarbeiter-Onboarding-Video.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Einführungs-Onboarding-Video für alle neuen Mitarbeiter, das einen schnellen Überblick über die Unternehmenswerte bietet. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell mit einer minimalistischen Ästhetik sein, begleitet von sanfter Ambient-Musik und klaren Untertiteln (hinzugefügt über HeyGen) für Barrierefreiheit, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen effektiv als umfassendes Onboarding-Video vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges personalisiertes Video für neue Führungskräfte, das eine überzeugende Willkommensnachricht vom CEO enthält. Der visuelle und akustische Stil sollte hochglanzpoliert und professionell sein, mit einem authentischen, direkten Ton, der von einem AI-Avatar von HeyGen geliefert wird, um eine konsistente und wirkungsvolle Einführung in die Vision und Führung des Unternehmens für jeden neuen Mitarbeiter zu bieten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Generator für neue Mitarbeiter funktioniert

Erstellen Sie nahtlos professionelle und ansprechende Willkommensvideos für neue Mitarbeiter mit unserer intuitiven, AI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Willkommensnachricht eingeben oder eine professionelle Vorlage für neue Mitarbeiter-Einführungen auswählen. Unsere "Text-zu-Video"-Funktion vereinfacht die Inhaltserstellung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie einen "AI-Avatar" auswählen, um Ihre Nachricht zu präsentieren, und eine realistische Sprachübertragung aus einer Vielzahl von Optionen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Visuals hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit Unternehmensbranding, Hintergrundmusik und relevanten Visuals aus unserer umfangreichen "Medienbibliothek", um ein ansprechendes Willkommen zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr neues Mitarbeiter-Video
Erstellen Sie Ihr hochwertiges "neues Mitarbeiter-Video" mit optionalen Untertiteln und teilen Sie es einfach über Ihre internen Kommunikationskanäle für ein nahtloses Onboarding.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Willkommensnachrichten gestalten

Liefern Sie warme, inspirierende Willkommensnachrichten und Einführungen in die Unternehmenskultur mit AI-Avataren und anpassbaren Video-Vorlagen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Intro-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, inspirierende Willkommensvideos für neue Mitarbeiter mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Verwandeln Sie Text mühelos in überzeugende Videobotschaften mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, um einen unvergesslichen ersten Eindruck für Ihre neuen Teammitglieder zu hinterlassen.

Welche Funktionen machen HeyGen zum idealen Video-Maker für Mitarbeiter-Onboarding?

HeyGen bietet leistungsstarke Funktionen wie AI-Avatare, Text-zu-Video-Generierung und Sprachübertragungsfähigkeiten, was es zu einem umfassenden Video-Maker für Mitarbeiter-Onboarding macht. Sie können Untertitel hinzufügen, eine vielfältige Medienbibliothek nutzen und eine konsistente Markenbildung sicherstellen, um Ihre Onboarding-Inhaltserstellung effizient zu skalieren.

Kann ich neue Mitarbeiter-Videos mit Unternehmensbranding anpassen, indem ich HeyGen verwende?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Unternehmenslogo und Ihre Farben direkt in Ihre neuen Mitarbeiter-Videos zu integrieren. Nutzen Sie professionell gestaltete Vorlagen und passen Sie jedes Element an, um perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinzustimmen.

Wie generiert HeyGens AI professionelle Einführungsvideos für neue Mitarbeiter?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um hochwertige Einführungsvideos für neue Mitarbeiter aus einfachen Textskripten zu erstellen. Wählen Sie aus einer Reihe realistischer AI-Avatare und nutzen Sie die prompt-native Videoproduktion, um Ihre Willkommensnachricht in verschiedenen Seitenverhältnissen für diverse Plattformen zum Leben zu erwecken.

