Neuer Mitarbeiter Erklärvideo-Generator für vereinfachtes Onboarding

Binden Sie neue Mitarbeiter ein und optimieren Sie das Training mit KI-Avataren, die komplexe Informationen in fesselnde Videoinhalte verwandeln.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter, das sie durch die wesentlichen Unternehmensrichtlinien führt. Dieses Video sollte professionelle, klare Grafiken enthalten, eine beschwingte Hintergrundmusik und die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um eine präzise Botschaft zu gewährleisten. Zielgruppe sind HR-Manager und Schulungskoordinatoren, die effektive Materialien für die Einarbeitung von Mitarbeitern benötigen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo vor, das sich hauptsächlich an Projektleiter richtet und eine neue Unternehmensinitiative ankündigt. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die wichtigsten Informationen präsentiert, begleitet von einer klaren Sprachsynthese, um die Botschaft effektiv zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Erklärvideo, das zeigt, wie unsere neue Software funktioniert, und sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet. Der visuelle Stil sollte lebendig und animiert sein, mit dynamischen Übergängen, die HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen und synchronisierte Untertitel für Barrierefreiheit enthalten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an vielbeschäftigte Fachleute richtet, die keine Bearbeitungsfähigkeiten benötigen, und die Einfachheit der KI-Videoerstellung hervorhebt. Dieses schnelle, dynamische Video sollte die benutzerfreundliche Oberfläche mit einem freundlichen, ermutigenden Ton präsentieren und die Leichtigkeit der Sprachsynthese demonstrieren, um schnell Inhalte in professioneller Qualität zu produzieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der neue Mitarbeiter Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und informative Erklärvideos für das Onboarding und die Schulung neuer Mitarbeiter mit unserer intuitiven KI-Plattform, ohne dass Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage. Unsere Plattform nutzt Ihre Text-zu-Video-Erstellungsfähigkeit, um sofort erste Videoinhalte zu generieren und den kreativen Prozess zu vereinfachen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Informationen zu präsentieren. Bereichern Sie Ihr Video mit relevantem Material aus unserer umfangreichen Bibliothek, um es für neue Mitarbeiter visuell ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding und Sprachsynthese
Personalisieren Sie Ihr Erklärvideo mit dem benutzerdefinierten Branding Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farbschemata. Fügen Sie eine KI-Sprachsynthese in mehreren Sprachen hinzu, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Erklärvideo im gewünschten Format und Seitenverhältnis. Ihr professioneller Onboarding-Inhalt ist nun bereit zum Herunterladen und Teilen, um die Integration der Mitarbeiter nahtlos zu gestalten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos

.

Begrüßen Sie neue Mitarbeiter und kommunizieren Sie Unternehmenswerte mit inspirierenden Videos, die ein starkes Zugehörigkeitsgefühl fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den technischen Prozess der Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Videoerstellung, um Skripte mühelos in professionelle Erklärvideos zu verwandeln. Unser Text-zu-Video-Erstellungsprozess, kombiniert mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, stellt sicher, dass selbst Benutzer ohne Bearbeitungsfähigkeiten hochwertige Inhalte produzieren können.

Kann HeyGen realistische KI-Avatare und Sprachsynthesen für Erklärvideos generieren?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche KI-Avatar-Technologie, um Ihre Botschaften in animierten Erklärvideos zum Leben zu erwecken. In Kombination mit realistischen KI-Sprachsynthesefähigkeiten, die mehrere Sprachen unterstützen, werden Ihre Videos weltweit das Publikum ansprechen.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Erklärvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Erklärvideos durch einen leistungsstarken Drag-and-Drop-Editor. Sie können verschiedene Vorlagen nutzen und benutzerdefinierte Markenanpassungen wie Logos und Farben anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Für welche Zwecke können HeyGen Erklärvideos innerhalb einer Organisation verwendet werden?

HeyGen ist ideal für die Erstellung effektiver Mitarbeiter-Onboarding- und Schulungsvideos sowie zur Verbesserung der internen Kommunikation. Es fungiert als leistungsstarker neuer Mitarbeiter Erklärvideo-Generator für verschiedene organisatorische Bedürfnisse.

