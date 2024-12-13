Video-Maker für Neuheiten: Präsentieren Sie Ihre neuesten Produkte

Steigern Sie Produkteinführungen mit professionellen Videos, die einfach mit flexiblen Vorlagen & Szenen erstellt werden können.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges 'Fashion Arrival Intro'-Video, das modebewusste Millennials und die Generation Z für eine Instagram-Story anspricht. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit schnellen Übergängen, lebendigen Farbpaletten und Nahaufnahmen neuer Kleidungsstücke, untermalt von einem peppigen elektronischen Musiktrack. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell visuell ansprechende Inhalte zusammenzustellen, ergänzt durch prägnante Textüberlagerungen, die über "Text-zu-Video aus Skript" generiert werden, um die wichtigsten Merkmale der Kollektion hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein professionelles 45-sekündiges 'Neues Produkt'-Launch-Video, das sich an B2B-Tech-Käufer und Produktmanager richtet und Funktionalität und Innovation betont. Der visuelle Stil sollte minimalistisch und informativ sein, mit 3D-Produktdarstellungen, sauberen animierten Grafiken und einem anspruchsvollen Farbschema, begleitet von einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die wichtigsten Funktionen zu präsentieren, und verwenden Sie "Voiceover-Generierung" für eine polierte, konsistente Erzählung, die die Vorteile des Produkts erklärt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein faszinierendes 15-sekündiges 'Coming Soon'-Video für breite Social-Media-Interaktion, um die Vorfreude auf einen bevorstehenden Service- oder Produkt-Launch zu steigern. Der visuelle Stil sollte dunkel und mysteriös sein, langsam Einblicke gewähren, vielleicht mit abstrakten Animationen oder subtilen Lichteffekten, untermalt von spannungsgeladener, filmischer Musik. Verbessern Sie das Video mit "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für hochwertiges B-Roll und sorgen Sie für maximale Reichweite, indem Sie "Untertitel" für Zuschauer ohne Ton einfügen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 60-sekündiges 'Produkt-Promo'-Video für E-Commerce-Käufer, das die umfangreichen Anpassungsoptionen eines neuen Artikels hervorhebt. Der visuelle Ansatz sollte hell und energiegeladen sein, verschiedene Produktkonfigurationen mit sanften Übergängen und lebhaften Textanimationen demonstrieren, alles untermalt von fröhlicher, zeitgenössischer Hintergrundmusik. Optimieren Sie das Video für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" und integrieren Sie wichtige Anpassungshinweise mit "Text-zu-Video aus Skript" für Klarheit.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Video-Maker für Neuheiten

Erstellen Sie schnell ansprechende Videos, um Ihre neuesten Produkte zu präsentieren und Begeisterung über alle digitalen Kanäle hinweg zu wecken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl anpassbarer Video-Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Neuheiten stilvoll hervorzuheben.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Laden Sie Ihre eigenen Produktbilder und Videomaterial hoch oder durchsuchen Sie unsere umfangreiche Stock-Bibliothek, um Ihre Inhalte zu bereichern.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihr Voiceover
Erstellen Sie dynamische Voiceovers sofort aus Ihrem Skript, um eine professionelle und ansprechende Erzählung für Ihre Produkte zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Laden Sie Ihre hochauflösende MP4-Datei herunter, perfekt für jede Social-Media-Plattform angepasst, bereit, Ihr Publikum zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Nutzen Sie Testimonials für neues Produktvertrauen

.

Bauen Sie Glaubwürdigkeit für Ihre Marke und Neuheiten auf, indem Sie ansprechende AI-Videos mit zufriedenen Kundenbewertungen erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Videos für Neuheiten zu erstellen?

HeyGen ist ein leistungsstarker "Video-Maker für Neuheiten", mit dem Sie ganz einfach "visuell ansprechende Videos" für Ihre neuesten Kollektionen erstellen können. Nutzen Sie anpassbare "Video-Vorlagen", fügen Sie "Textanimationen" hinzu und verbessern Sie Ihr "Produktvideo" mit ansprechender "Voiceover-Generierung", um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen.

Kann HeyGen als vielseitiger "Produktvideo-Ersteller" für Social-Media-Promotionen genutzt werden?

Absolut! Als robuster "Produktvideo-Ersteller" ermöglicht HeyGen Ihnen, dynamische "Produkt-Promo"-Videos zu gestalten, die für Plattformen wie Instagram optimiert sind. Nutzen Sie "Anpassungsoptionen" und "Branding-Kontrollen", um hochwertige "Social-Media-Videos" zu produzieren, die Ihre Markenidentität widerspiegeln.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von ansprechenden "Business-Video"-Inhalten?

HeyGen zeichnet sich durch die Bereitstellung von "AI-Avataren" und "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionen aus, was es zu einem fortschrittlichen "AI-Video-Agenten" macht. Dies ermöglicht es Ihnen, schriftliche Inhalte in ansprechende Videopräsentationen mit natürlich klingender "Voiceover-Generierung" und automatischen "Untertiteln" zu verwandeln.

Wie benutzerfreundlich ist HeyGen für jemanden ohne vorherige "Video-Editor"-Erfahrung?

HeyGen bietet einen intuitiven "Drag-and-Drop-Editor" und umfangreiche "Medienbibliothek"-Unterstützung, was es zu einem zugänglichen "Video-Maker" für alle Erfahrungsstufen macht. Sie können ganz einfach "Animationen" hinzufügen, "anpassbare Video-Vorlagen" verwenden und sicherstellen, dass Ihr Endprodukt ein "HD-Qualitätsmaterial" für jeden Zweck ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo