Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Promo-Video für Neuankömmlinge, das sich an Kleinunternehmer und E-Commerce-Marketer richtet. Dieses Video sollte eine schnelle Montage neuer Produkte zeigen, mit lebendigen Farben und einem modernen, mitreißenden Hintergrundmusik-Track. Heben Sie hervor, wie einfach Nutzer mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen starten können, um ihre neuesten Angebote zu präsentieren, was es ideal für überzeugende Produktvideos macht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges Social-Media-Video für Modeblogger und Boutique-Besitzer, das eine einzigartige saisonale Kollektion enthüllt. Der visuelle Stil sollte trendig und visuell reichhaltig sein, mit sanften Übergängen und einer ansprechenden Voiceover. Betonen Sie, wie HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeiten ihre kostenlosen Promo-Video-Vorlagen zum Leben erwecken können, um einen polierten und professionellen Look zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein elegantes 60-sekündiges Marketing-Video für Technikbegeisterte und Early Adopters, das ein bahnbrechendes Gadget ankündigt. Die visuelle Ästhetik muss futuristisch und sauber sein, mit dynamischen Animationen, die wichtige Funktionen hervorheben, unterstützt von klaren Untertiteln für Barrierefreiheit. Erklären Sie, wie der Online-Video-Maker den Erstellungsprozess vereinfacht, insbesondere durch die Nutzung von Untertiteln, um das Engagement auf verschiedenen Plattformen zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein elegantes 30-sekündiges Video für Kunstsammler und kreative Unternehmen, das eine limitierte Kunstkollektion präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll sein, mit langsamen Schwenks und Zooms über die Kunstwerke, begleitet von einem beruhigenden orchestralen Soundtrack. Veranschaulichen Sie die Flexibilität des Video-Editors, indem Sie erwähnen, wie Nutzer das Seitenverhältnis anpassen und Exporte nutzen können, um ihre angepassten Vorlagen für verschiedene Galeriedisplays oder Online-Präsentationen zu gestalten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Wie der Promo-Video-Maker für Neuankömmlinge funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Promo-Videos für Ihre Neuankömmlinge mit intuitiven Tools, um Ihr Publikum zu fesseln und Interesse zu wecken.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Bibliothek von "Video-Vorlagen", die speziell für Neuankömmlinge entwickelt wurden. Unsere umfangreichen Vorlagen und Szenen bieten einen professionellen Ausgangspunkt, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihre "Produktvideos", indem Sie Ihre Bilder, Texte und Branding-Elemente hinzufügen. Verwenden Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz mit Ihrer Markenidentität und Botschaft sicherzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit dynamischen "Animationen" und einem passenden Hintergrundtrack. Sie können auch Voiceover-Generierung nutzen, um eine fesselnde Erzählung hinzuzufügen und Ihre Zuschauer weiter zu engagieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Promo-Video fertig ist, "exportieren Sie das Video" in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis. Unsere Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte stellt sicher, dass Ihre Kreation für jede Plattform bereit ist.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Promo-Videos für Neuankömmlinge für meine Produkte vereinfachen?

HeyGen ist ein intuitiver Promo-Video-Maker für Neuankömmlinge, mit dem Sie schnell beeindruckende Produktvideos erstellen können. Nutzen Sie unsere vielfältige Auswahl an Video-Vorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor, um Ihre neuesten Angebote effizient zu präsentieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung ansprechender Social-Media-Videos?

HeyGen bietet einen Online-Video-Maker mit einer Fülle von Werkzeugen, die perfekt für Social Media geeignet sind. Fügen Sie mühelos fesselnde Animationen, Stockmusik hinzu und passen Sie Vorlagen an, um dynamische Inhalte zu erstellen, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln.

Kann HeyGen mir helfen, Video-Vorlagen an meine Markenidentität anzupassen?

Absolut. Der robuste Video-Editor von HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung aller Video-Vorlagen. Sie können Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Ihres Logos und spezifischer Farbpaletten, um sicherzustellen, dass jedes Marketingvideo Ihre Marke wirklich repräsentiert.

Welche Vorteile bietet der von HeyGen generierte AI-Inhalt für meine Marketingvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Erstellung hochwertiger Marketingvideos zu optimieren, einschließlich AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Diese Innovation hilft Ihnen, Leads zu generieren und ansprechende Inhalte effizienter für Ihre Kampagnen zu produzieren.

