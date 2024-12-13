Verhandlungstraining-Generator: Fähigkeiten schneller meistern

Verwandeln Sie das Training von Verhandlungskompetenzen für Vertrieb und Personalwesen. Erstellen Sie ansprechende, anpassbare Inhalte mit KI-gesteuertem Text-zu-Video aus Skript.

448/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-Sekunden-Bildungsvideo, das häufige Szenarien zur 'Konfliktlösung im Personalwesen' anspricht, speziell für HR-Manager und Teamleiter konzipiert. Das Video sollte einen ruhigen, illustrativen visuellen Stil mit einem beruhigenden Audioton annehmen und KI-gestützte Coaching-Einblicke bieten. Binden Sie Ihr Publikum effektiv ein, indem Sie HeyGens KI-Avatare nutzen, um komplexe Informationen klar und professionell zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 90-Sekunden-Video zu 'Verhandlungstaktiken', das sich an mittlere bis höhere Führungskräfte für ihre 'Führungsentwicklung' richtet. Der visuelle Stil sollte poliert und strategisch sein, begleitet von einem autoritativen Voiceover, das möglicherweise eine komplexe Fallstudie skizziert. Verbessern Sie das professionelle Erscheinungsbild, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um Ihre wirkungsvollen Inhalte zu strukturieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 45-Sekunden-Video für Unternehmensausbilder und L&D-Profis vor, das zeigt, wie man einen 'Verhandlungstraining-Generator' für ein 'anpassbares Lernerlebnis' verwendet. Dieses erklärende und ansprechende Video sollte die Vorteile und die Einfachheit der Erstellung maßgeschneiderter Szenarien klar hervorheben. Implementieren Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare, professionelle Erzählung zu liefern, die die Zuschauer durch den Anpassungsprozess führt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Verhandlungstraining-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und effektive Verhandlungstrainingsvideos mit KI, um entscheidende Fähigkeiten und Führungsentwicklung zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Szenario-Skript
Nutzen Sie unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Inhalte für den Verhandlungsszenario-Prompt-Generator und die wichtigsten Lernpunkte einzugeben oder zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "KI-Avataren", um die Rollen in Ihren Verhandlungsszenarien zu verkörpern und Ihr Training ansprechender und dynamischer zu gestalten.
3
Step 3
Anwendung von Branding und Anpassung
Wenden Sie Ihre einzigartigen "Branding-Kontrollen" an, um das Video zu personalisieren und sicherzustellen, dass Ihr anpassbares Lernerlebnis mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Exportieren Sie Ihr fertiges Verhandlungstraining-Video mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für eine nahtlose Verteilung und wirkungsvolle Bereitstellung in Ihren Teams.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Inhaltserstellung für Szenarien

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Videoszenarien und praktische Beispiele für Verhandlungsübungen, um interaktive Lernerfahrungen zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Verhandlungstrainingsinhalten?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Verhandlungstraining-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Textskripte schnell in ansprechende Videolektionen zu verwandeln. Diese Plattform nutzt KI-gesteuerte Videovorlagen und KI-Avatare, um die Produktion maßgeschneiderter Verhandlungstaktik-Videos für verschiedene Schulungsbedürfnisse zu optimieren.

Kann ich die KI-Avatare für verschiedene Verhandlungsszenarien anpassen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette anpassbarer KI-Avatare und eine KI-Sprecher-Funktion, mit der Sie vielfältige und realistische Inhalte für Verhandlungsszenarien erstellen können. Dies gewährleistet ein hochgradig anpassbares Lernerlebnis, das auf spezifische Schulungsanforderungen zugeschnitten ist.

Welche Teams können von HeyGens KI-gestütztem Verhandlungskompetenztraining profitieren?

HeyGens generative KI-Fähigkeiten sind ideal, um Verhandlungskompetenzen in verschiedenen Abteilungen zu verbessern, einschließlich Verkaufsteam-Training, Konfliktlösung im Personalwesen und Führungsentwicklung. Die Plattform erleichtert die Erstellung ansprechender Inhalte, die komplexe Themen für alle Teams zugänglich und wirkungsvoll machen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Text-zu-Video-Generator für die Kompetenzentwicklung?

HeyGen zeichnet sich als effektiver Text-zu-Video-Generator aus, indem es generative KI nutzt, um Skripte schnell in professionelle Verhandlungstrainingsvideos umzuwandeln. Dies ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Lernmaterialien, spart Zeit und Ressourcen und sorgt für eine kraftvolle und konsistente Botschaft zur Kompetenzentwicklung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo