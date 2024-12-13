Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Werbemusikvideo für den neuen Instrumentaltrack einer Indie-Band, das sich an Musikbegeisterte und potenzielle Festivalbucher richtet. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und abstrakt sein, mit lebendigen Farbpaletten, dynamischen geometrischen Effekten und fließenden Übergängen, die perfekt mit dem Beat synchronisiert sind, alles erstellt mit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um Musikvideos zu erstellen, die sich abheben.

Video erstellen