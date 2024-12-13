Ja, HeyGen kann als AI Video Summarizer fungieren, der es Musikschülern und Content-Erstellern ermöglicht, ihre Übungssitzungen schnell zu komprimieren und zu präsentieren. Dies macht es zu einem idealen Musikpraxis-Zusammenfassungsvideo-Ersteller, um Fortschritte auf Plattformen wie YouTube oder TikTok zu teilen.