Erstellen Sie einen fesselnden 15-sekündigen Social-Media-Teaser, der die Aufmerksamkeit junger Erwachsener auf sich zieht und eine bevorstehende Museumsausstellung mit futuristischem Touch ankündigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit hochmodernen Grafiken und einem mitreißenden elektronischen Soundtrack, verstärkt durch einen AI-Avatar, der die wichtigsten Highlights erzählt. Dieses kurze, prägnante Video, das die AI-Avatare und die Voiceover-Generierung von HeyGen nutzt, wird das Thema einführen und zu sofortigem Online-Engagement anregen.

