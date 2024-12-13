Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben nahtlos in alle Videoausgaben zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle ansprechenden Videoinhalte, sei es für eine Museums-App oder andere Bildungsressourcen, eine konsistente und professionelle Markenidentität bewahren und ein kohärentes digitales Mapping-Tool-Erlebnis unterstützen.