Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Bildungsstück, das den Konservierungsprozess eines seltenen Artefakts detailliert beschreibt, und sich an Studenten und Geschichtsinteressierte richtet, die Einblicke hinter die Kulissen suchen. Der visuelle Stil des Videos wird sauber und dokumentarisch sein, wobei akribische Arbeit mit historischen Bildern gezeigt wird, während der Ton eine klare, autoritative Erzählung bietet, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt wurde, ergänzt durch präzise Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Social-Media-Video, das die 'Kuratorenwahl' der Woche zeigt, speziell entwickelt, um Zuschauer sofort auf Plattformen wie Instagram und TikTok zu fesseln, und sich an ein jüngeres Publikum und Kunstliebhaber richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte trendig und visuell ansprechend sein, mit modernen Grafiken und fesselnden Übergängen aus HeyGens Vorlagen & Szenen, begleitet von einem gesprächigen, begeisterten Ton und leichter Hintergrundmusik, um die Inhalte authentisch und teilbar zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein herzergreifendes 30-sekündiges Update-Video über ein kürzlich durchgeführtes Gemeinschaftsprojekt, das für lokale Gemeindemitglieder und Museumsunterstützer gedacht ist, und nutzen Sie visuelle Erzähltechniken, um die Wirkung zu vermitteln. Dieses KI-gestützte Video sollte eine warme, dokumentarische visuelle Ästhetik verwenden, reale Aufnahmen mit einer sanften, inspirierenden Musikuntermalung integrieren, ein KI-Avatar von HeyGen zur kurzen Einführung der Geschichte verwenden und eine optimale Darstellung auf verschiedenen Plattformen durch Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis sicherstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Museum Insight Update Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Museumseinblicke mit KI-Avataren und digitalem Storytelling, indem Sie Ihre Erzählungen in ansprechende Videoinhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Erzählung mit KI
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Museumseinblicke als Text eingeben. Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Erzählung zu präsentieren, und verwandeln Sie Ihr Skript in fesselnde visuelle Inhalte, die Ihre Geschichten zum Leben erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie reichhaltige visuelle Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video, indem Sie überzeugende Bilder und Videoclips direkt aus der umfangreichen Medienbibliothek integrieren. Diese visuellen Elemente tragen zu einem kraftvollen digitalen Storytelling bei und machen Ihre Museumseinblicke ansprechender.
3
Step 3
Wählen Sie professionelle Voiceovers
Verfeinern Sie die Audioqualität Ihres Videos mit hochwertiger Voiceover-Generierung. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Stilen, um eine klare, ansprechende Erzählung zu bieten, die sicherstellt, dass Ihr KI-gestütztes Video Ihre Einblicke effektiv kommuniziert.
4
Step 4
Exportieren Sie für die plattformübergreifende Freigabe
Schließen Sie Ihr Projekt im Museum Insight Update Video Maker ab, indem Sie es für verschiedene Plattformen optimieren. Nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihre KI-gestützten Inhalte perfekt aussehen, sei es in sozialen Medien, auf Ihrer Website oder auf digitalen Displays.

Erweitern Sie die Bildungsreichweite

.

Entwickeln und verbreiten Sie mehr Bildungsinhalte und virtuelle Touren, um Museumseinblicke einem globalen Publikum zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Museen bei der Erstellung fesselnder Videoinhalte unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Museen, fesselnde Videoinhalte effizient zu produzieren, indem Texte in dynamische Videos verwandelt werden. Nutzen Sie unsere benutzerfreundliche Plattform mit KI-Avataren und vielfältigen Vorlagen, um überzeugende digitale Storytelling-Erlebnisse für Ihr Publikum zu schaffen.

Kann HeyGen authentische digitale Storytelling-Erlebnisse mit KI schaffen?

Ja, HeyGen ermöglicht authentisches digitales Storytelling, indem fortschrittliche KI-Avatare genutzt werden, die Erzählungen mit menschlichen Ausdrücken und Stimmen vermitteln können. Kombinieren Sie die Generierung von benutzerdefinierten Voiceovers mit Untertiteln, um wirkungsvolle Botschaften zu übermitteln, die bei den Zuschauern Anklang finden.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Marketing- und Social-Media-Videos?

Für Marketing- und Social-Media-Videos bietet HeyGen umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos zu integrieren. Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und Szenen und passen Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen einfach an, um neue Zielgruppen effektiv zu erreichen.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion aus einem Skript?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich, indem Sie hochwertige KI-gestützte Videos direkt aus Ihrem Skript generieren können. Unsere Text-zu-Video-Funktionen, kombiniert mit KI-Avataren und automatisierter Voiceover-Generierung, rationalisieren den gesamten Inhaltserstellungsprozess und machen ihn schnell und effizient.

