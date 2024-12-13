4

Step 4

Exportieren Sie für die plattformübergreifende Freigabe

Schließen Sie Ihr Projekt im Museum Insight Update Video Maker ab, indem Sie es für verschiedene Plattformen optimieren. Nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihre KI-gestützten Inhalte perfekt aussehen, sei es in sozialen Medien, auf Ihrer Website oder auf digitalen Displays.