Museumserkundung Video Maker: Erstellen Sie Immersive Touren

Erstellen Sie mühelos virtuelle Ausstellungen und fesselnde historische Erzählungen mit AI-Avataren.

540/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Highlight-Video für die Erkundung von Museen für soziale Medien, das sich an junge Erwachsene und potenzielle Besucher richtet, um schnell ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um eine schnelle visuelle Reise durch verschiedene Museumsbereiche zu gestalten, mit lebhafter Hintergrundmusik und schnellen Schnitten. Die Ästhetik sollte modern und energiegeladen sein, um sofortiges Interesse zu wecken und zu physischen Besuchen oder tieferem Online-Engagement zu inspirieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges immersives digitales Erlebnis, bei dem ein AI-Avatar als sachkundiger Kurator agiert und die Feinheiten eines bedeutenden Kunstwerks oder einer wissenschaftlichen Entdeckung erklärt, gerichtet an Kunststudenten und neugierige Lernende. Die visuelle Präsentation sollte anspruchsvoll und detailliert sein, mit einem AI-Avatar, der anmutig gestikuliert, während er Einblicke liefert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um diesen virtuellen Experten zum Leben zu erwecken, und stellen Sie sicher, dass der Ton artikuliert und fesselnd ist, um den erzählerischen Aspekt des Stücks zu verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo für Pädagogen und die breite Öffentlichkeit, das eine faszinierende 'Hinter den Kulissen'-Tatsache über die Konservierung von Museen oder ein ungewöhnliches Artefakt enthüllt, als schneller AI-Videogenerator-Erklärer. Der visuelle Stil sollte faszinierend und klar sein, mit fesselnden Bildern und minimalen Textüberlagerungen. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Punkte mit HeyGens Untertitel-/Beschriftungsfunktion verstärkt werden, um den Inhalt auch ohne Ton zugänglich und leicht verständlich zu machen. Der Ton sollte leicht und informativ sein, um Neugier zu wecken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Museumserkundung Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie historische Erzählungen und Konzepte für virtuelle Ausstellungen mühelos in fesselnde Videos und schaffen Sie immersive digitale Erlebnisse mit modernster AI-Technologie.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie Ihr Museumserkundungsvideo, indem Sie Ihre detaillierte historische Erzählung in den HeyGen-Editor einfügen und unsere Funktion "Text-zu-Video aus Skript" nutzen, um es sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Agenten
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren", die als Ihr virtueller Führer agieren und die Geschichte und Exponate Ihres Museums mit realistischen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben erwecken, und verkörpern Sie das Konzept des "AI-Video-Agenten".
3
Step 3
Mit visuellen Elementen bereichern
Bereichern Sie Ihre historische Erzählung, indem Sie fesselnde Bilder, Videos und Musik aus der umfangreichen "Medienbibliothek" innerhalb von HeyGen hinzufügen und Ihre virtuelle Ausstellung mit reichhaltigen Multimedia-Inhalten ergänzen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr immersives digitales Erlebnis, indem Sie eine geeignete "Videovorlage" für optimalen Fluss und professionellen Schliff anwenden, und exportieren Sie dann Ihr Museumserkundungsvideo, bereit für das Teilen online und die Bildungsarbeit.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Museumsengagement in sozialen Medien steigern

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Kurzvideos für soziale Medien, um virtuelle Ausstellungen und einzigartige Museumserlebnisse zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen virtuelle Ausstellungen und Museumserkundungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Content-Erstellern, fesselnde virtuelle Ausstellungen und immersive digitale Erlebnisse zu produzieren. Nutzer können unseren AI-Videogenerator mit realistischen AI-Avataren und Sprachgenerierung nutzen, um historische Erzählungen und Museumserkundungen zum Leben zu erwecken und das Publikum mit überzeugendem Storytelling zu fesseln.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Produktion fesselnder AI-Videos?

HeyGen bietet einen umfassenden AI-Videogenerator, der Text mühelos in Video umwandelt. Unsere Plattform umfasst vielfältige Videovorlagen, eine reichhaltige Medienbibliothek und anpassbare AI-Avatare, die es jedem einfach machen, Videos in professioneller Qualität für soziale Medien und darüber hinaus zu erstellen.

Bietet HeyGen Funktionen für nahtloses Storytelling in Bildungsinhalten?

Absolut. HeyGen ist ein idealer AI-Videogenerator für Pädagogen und Content-Ersteller, die kraftvolles Storytelling liefern möchten. Die Text-zu-Video- und Sprachgenerierungsfunktionen unserer Plattform, kombiniert mit einfach zu verwendenden Videovorlagen, ermöglichen die Erstellung wirkungsvoller Bildungsinhalte ohne komplexe Produktion.

Können HeyGen-Nutzer Videos mit spezifischem Branding anpassen?

Ja, HeyGen unterstützt robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Identität übereinstimmen. Content-Ersteller können mühelos Logos und benutzerdefinierte Farben einfügen, um eine konsistente Markenpräsenz in allen AI-generierten Videoinhalten zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo