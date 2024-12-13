Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das Bürgern den neuen Online-Prozess zur Zahlung der Grundsteuer klar verständlich macht. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar von HeyGen zeigen, der die Informationen in einer ruhigen, autoritativen Stimme vermittelt, ergänzt durch Bildschirmaufnahmen des Portals. Der visuelle Stil sollte sauber und schrittweise sein, um eine umfassende öffentliche Informationsvermittlung für alle lokalen Einwohner zu gewährleisten.

