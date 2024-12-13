Ja, HeyGen fungiert als hocheffizienter und skalierbarer AI-Videogenerator, der perfekt für die vielfältigen und oft umfangreichen Anforderungen der Regierungskommunikation geeignet ist. Seine leistungsstarke AI-gestützte Suite ermöglicht die schnelle Produktion verschiedener Marketingmaterialien, von Promo-Videos für kommunale Dienstleistungen bis hin zu dringenden öffentlichen Informationen, und optimiert die Arbeitsabläufe für öffentliche Sektor-Teams.