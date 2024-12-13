Generator für kommunale Dienstleistungsvideos: Erstellen Sie schnell ansprechende PSAs

Verbessern Sie die Regierungskommunikation mit ansprechenden AI-Avataren und optimieren Sie öffentliche Bekanntmachungen für eine breitere, zugänglichere Reichweite.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Erklärvideo, das lokale Bürger anspricht und eine neue kommunale Recycling-Initiative vorstellt. Der visuelle Stil sollte modern und freundlich sein, mit zugänglichen AI-Avataren, die den Prozess Schritt für Schritt erklären. Der Ton sollte eine klare, ansprechende Stimme sein. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um dieses wichtige Bürgerkommunikationsstück schnell zu produzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine überzeugende 45-sekündige öffentliche Bekanntmachung, die darauf abzielt, verschiedene lokale Gemeinschaften über bevorstehende Änderungen der städtischen Zonengesetze zu informieren. Das Video sollte einen professionellen, aber einfühlsamen visuellen Stil annehmen, klare Grafiken und leicht verständlichen Text verwenden und sicherstellen, dass die Compliance-Funktionen erfüllt werden. Verwenden Sie HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und eine ruhige, autoritative Sprachgenerierung, um die Botschaft effektiv zu übermitteln und eine starke Regierungskommunikation zu verkörpern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges Schulungsvideo für neue kommunale Mitarbeiter, das die Standardarbeitsverfahren für Anfragen zu öffentlichen Aufzeichnungen umreißt. Dieses Video benötigt einen sauberen, korporativen visuellen Stil, der Bildschirmaufnahmen und Textüberlagerungen integriert, zusammen mit einer professionellen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens gebrauchsfertige Vorlagen und Szenen für eine schnelle Entwicklung und integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um zu demonstrieren, wie eine AI-Videoplattform die interne Schulung optimieren kann.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein lebendiges 30-sekündiges Social-Media-Kampagnenvideo, das zur Teilnahme an der jährlichen städtischen Aufräumaktion ermutigt. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft und energiegeladen sein, mit dynamischen Übergängen und inspirierender Hintergrundmusik. Dieser Generator für kommunale Dienstleistungsvideos sollte HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis effektiv nutzen, um für verschiedene soziale Plattformen zu optimieren, und eine motivierende Sprachgenerierung beinhalten, um Engagement und Bürgerkommunikation zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für kommunale Dienstleistungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle öffentliche Bekanntmachungen und Bürgerkommunikationsvideos mit unserer AI-Videoplattform, die für die Regierungskommunikation entwickelt wurde.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer Bibliothek gebrauchsfertiger Vorlagen, die speziell für Regierungskommunikation und öffentliche Bekanntmachungen entwickelt wurden.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript und Voiceover
Fügen Sie Ihr Videoskript ein und nutzen Sie unsere fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen, um natürliche Sprachaufnahmen für Ihr Promo-Video zu kommunalen Dienstleistungen zu generieren.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Kontrollen an
Bewahren Sie die visuelle Identität Ihrer Agentur, indem Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Logos, Farben und Schriftarten, auf Ihr Video zu kommunalen Dienstleistungen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo, indem Sie automatisch generierte Untertitel/Captions für Barrierefreiheit hinzufügen, und exportieren Sie es dann für verschiedene Bürgerkommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement bei Schulungen und öffentlicher Bildung

Verbessern Sie die Effektivität von Kampagnen zur öffentlichen Bildung und internen Schulungen mit dynamischen AI-generierten Videoinhalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos für kommunale Dienstleistungen?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die den gesamten Prozess der Erstellung von Videos für kommunale Dienstleistungen vereinfacht. Durch die Nutzung von Text-zu-Video-Funktionen können Sie einfache Textskripte in ansprechende Inhalte verwandeln, die realistische AI-Avatare und natürliche Sprachgenerierung für eine effektive Bürgerkommunikation enthalten.

Welche Barrierefreiheitsfunktionen sind in HeyGen für öffentliche Bekanntmachungen integriert?

HeyGen priorisiert inklusive Regierungskommunikation, indem es robuste Untertitel- und Caption-Funktionen bietet. Diese technischen Fähigkeiten stellen sicher, dass alle erstellten öffentlichen Bekanntmachungen und Erklärvideos zugänglich und konform sind und effektiv ein breiteres Publikum erreichen.

Können kommunale Organisationen ihr Branding beibehalten, wenn sie HeyGen für die Videoproduktion verwenden?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es kommunalen Organisationen ermöglichen, ihre Videos vollständig anzupassen. Sie können problemlos Ihre offiziellen Logos, spezifische Markenfarben und andere visuelle Elemente integrieren und gebrauchsfertige Vorlagen nutzen, um Konsistenz über alle Ihre Social-Media-Inhalte und öffentlichen Kampagnen hinweg sicherzustellen.

Ist HeyGen ein skalierbarer AI-Videogenerator, der für diverse Regierungskommunikationsbedürfnisse geeignet ist?

Ja, HeyGen fungiert als hocheffizienter und skalierbarer AI-Videogenerator, der perfekt für die vielfältigen und oft umfangreichen Anforderungen der Regierungskommunikation geeignet ist. Seine leistungsstarke AI-gestützte Suite ermöglicht die schnelle Produktion verschiedener Marketingmaterialien, von Promo-Videos für kommunale Dienstleistungen bis hin zu dringenden öffentlichen Informationen, und optimiert die Arbeitsabläufe für öffentliche Sektor-Teams.

