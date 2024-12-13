Generator für städtische Informationsvideos: Erstellen Sie ansprechende öffentliche Dienstleistungsvideos

Optimieren Sie die öffentliche Kommunikation mit unserem Generator für städtische Informationsvideos, der Skripte in ansprechende Videos mit Text-zu-Video umwandelt.

536/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Erklärvideo, das sich an Stadtratsmitglieder und PR-Teams richtet und die Leistungsfähigkeit der AI-Avatare von HeyGen zur Erstellung ansprechender öffentlicher Informationsvideos über neue städtische Initiativen demonstriert. Dieses Video sollte eine moderne, helle visuelle Ästhetik mit fröhlicher Hintergrundmusik haben und zeigen, wie Text-zu-Video aus einem Skript komplexe politische Details schnell in leicht verständliche Inhalte verwandeln kann.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Tutorial, das sich an Barrierefreiheitskoordinatoren und die allgemeine Öffentlichkeit richtet und erklärt, wie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen die Kommunikation der lokalen Regierung unterstützt, indem sie wichtige Ankündigungen universell zugänglich macht. Das Video benötigt einen beruhigenden, klaren visuellen Stil, der einfache Animationen und große, gut lesbare Textoverlays verwendet, ergänzt durch die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um relevante, inklusive visuelle Inhalte bereitzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine prägnante 45-sekündige öffentliche Bekanntmachung für Notdienste und Abteilungen für öffentliche Arbeiten, die sich auf die schnelle Bereitstellung dringender öffentlicher Informationen konzentriert. Dieses Video sollte die Vorlagen und Szenen von HeyGen für eine schnelle Produktion nutzen und einen ernsten, direkten visuellen und audiostil mit minimalen Ablenkungen aufweisen, um sicherzustellen, dass wichtige öffentliche Bekanntmachungen effizient und effektiv an die Gemeinschaft übermittelt werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für städtische Informationsvideos funktioniert

Erstellen Sie effizient klare und ansprechende öffentliche Informationsvideos für Ihre Gemeinschaft mit einem AI-gestützten Videogenerator, der für die Kommunikation der lokalen Regierung entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Nachrichtenskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Unsere Text-zu-Video-Engine wird Ihre Worte in eine dynamische visuelle Präsentation umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Nachricht zu präsentieren. Wählen Sie dann eine geeignete Stimme für eine professionelle Darbietung.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Barrierefreiheit
Passen Sie das Erscheinungsbild Ihres Videos mit umfassenden Branding-Kontrollen an, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die offiziellen Farben Ihrer Organisation zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Ihres Videos
Finalisieren Sie Ihre öffentlichen Informationsvideos, indem Sie das optimale Seitenverhältnis und die Auflösung wählen. Exportieren Sie dann Ihre fertigen Inhalte für eine breite Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigung von öffentlichen Informationskampagnen

.

Produzieren Sie schnell leistungsstarke öffentliche Informationsvideos und Bekanntmachungen mit AI, um eine klare und weitreichende Kommunikation für Gemeinschaftsinitiativen sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von städtischen öffentlichen Informationsvideos mit AI?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von städtischen Informationsvideos, indem es Skripte in ansprechende Inhalte mit realistischen AI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen umwandelt. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Regierungsbehörden, hochwertige öffentliche Informationsvideos effizient zu produzieren, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche Arten von öffentlichen Bekanntmachungen können lokale Regierungen mit HeyGen produzieren?

Lokale Regierungen können HeyGen nutzen, um eine Vielzahl von öffentlichen Bekanntmachungen zu produzieren, darunter Notfallwarnungen, politische Updates und Werbemaßnahmen für Gemeinschaftsveranstaltungen. Dieser leistungsstarke Video Maker für kommunale Dienste unterstützt eine effektive Bürgerkommunikation über verschiedene Plattformen, von sozialen Medien bis hin zu offiziellen Websites.

Kann HeyGen spezifische Branding-Elemente in Bürgerkommunikationsvideos integrieren?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Markenfarben und die Schriftarten Ihrer Gemeinde nahtlos in alle Ihre Bürgerkommunikationsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenidentität in allen öffentlichen Informationsvideos und stärkt Ihre Kommunikationsbemühungen der lokalen Regierung.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Barrierefreiheitsfunktionen für öffentliche Informationsvideos?

Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für Barrierefreiheit mit automatischer Untertitel-/Caption-Generierung und vielfältigen Sprachgenerierungsoptionen in mehreren Sprachen. Dies stellt sicher, dass Ihre öffentlichen Informationsvideos inklusiv sind und ein breiteres Publikum effektiv erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo