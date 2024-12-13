Multilingual Video Generator: Erstellen Sie globale Inhalte mit AI
Übersetzen und lokalisieren Sie Ihre Videos mühelos in über 175 Sprachen mit AI-Voiceover-Generierung.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein elegantes, modernes 45-sekündiges Video, das für Marketingfachleute und Content-Ersteller gedacht ist, die auf wirkungsvolle Kampagnen abzielen. Der visuelle Stil sollte ansprechend und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und eingeblendeten Texten, die die wichtigsten Vorteile hervorheben. Es wird gezeigt, wie HeyGens "AI avatars" und "Templates & scenes" die Inhaltserstellung vereinfachen und es als ultimativen "AI video generator" für die Erstellung professioneller Markenbotschaften präsentieren.
Entwickeln Sie ein informatives und klares 60-sekündiges Video für Unternehmensschulungen und HR-Abteilungen, das sich auf effiziente Wissensvermittlung konzentriert. Der visuelle Stil sollte professionell und übersichtlich sein, mit klaren Grafiken und leicht lesbaren Untertiteln. Dieses Video würde veranschaulichen, wie HeyGens "Aspect-ratio resizing & exports" und "Subtitles/captions" Funktionen die "scale video production" von maßgeschneiderten Schulungsinhalten unterstützen und "automated workflows" für konsistente interne Kommunikation gewährleisten.
Erstellen Sie ein dynamisches, weltumspannendes 30-sekündiges Video für globale Content-Produzenten und Pädagogen mit umfangreichen Videobibliotheken. Der visuelle Stil sollte energiegeladen sein und Clips mit nahtlos integrierten verschiedenen Sprachen zeigen. Dieses Stück wird die Funktionen "Voiceover generation" und "Subtitles/captions" von HeyGen hervorheben und es als führenden "video translator" positionieren, der jedes Video in zahlreiche Sprachen "übersetzen" kann, um bestehende Inhalte weltweit zugänglich zu machen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie die Lernreichweite global.
Entwickeln Sie Bildungsinhalte in mehreren Sprachen, um eine vielfältige, weltweite Studentenschaft anzusprechen.
Globale Social-Media-Interaktion.
Produzieren Sie dynamische Social-Media-Inhalte in verschiedenen Sprachen, um schnell mit internationalen Zielgruppen in Kontakt zu treten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte mit AI verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Videos in Studioqualität zu erstellen, indem es fortschrittliche AI nutzt, darunter die Erstellung beeindruckender digitaler Avatare und die Nutzung einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Vorlagen. Sie können AI-Videos mit Ihren Markenelementen und reichhaltigen Grafiken anpassen, um Ihre kreative Vision zum Leben zu erwecken.
Welche mehrsprachigen Fähigkeiten bietet HeyGen für globale Inhalte?
HeyGen zeichnet sich als leistungsstarker multilingual video generator und AI video translator aus, der über 175 Sprachen unterstützt. Es ermöglicht nahtlose Lokalisierung, indem es jedes Video übersetzt, genaue Untertitel generiert und realistische Sprachklonung für globale Zielgruppen bietet.
Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion aus Text?
HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Skripte direkt in hochwertige AI-Videos umwandelt. Unsere Plattform automatisiert Inhalts-Workflows, sodass Sie sofort Voiceovers erstellen und effizient Videos aus Text generieren können, was Ihre Videoausgabe erheblich skaliert.
Kann ich meine AI-Videos und digitalen Avatare mit HeyGen anpassen?
Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre AI-Videos und digitalen Avatare mit umfangreichen Optionen anzupassen. Sie können eine digitale Version von sich selbst erstellen, jeden Aspekt Ihres Videoinhalts mit reichhaltigen Grafiken personalisieren und Branding-Kontrollen anwenden, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.