Stellen Sie sich ein lebendiges, 30-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Marktpräsenz weltweit ausbauen möchten. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein und vielfältige Personen zeigen, die nahtlos interagieren. Dieses Video würde die Funktionen "Text-to-video from script" und "Voiceover generation" von HeyGen nutzen, um englische Skripte mühelos in mehrere Sprachen zu verwandeln und die Kraft eines "multilingual video generator" für schnelle "Lokalisierung" in über 175 Sprachen zu demonstrieren.

