Multilingual Video Generator: Erstellen Sie globale Inhalte mit AI

Übersetzen und lokalisieren Sie Ihre Videos mühelos in über 175 Sprachen mit AI-Voiceover-Generierung.

Stellen Sie sich ein lebendiges, 30-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Marktpräsenz weltweit ausbauen möchten. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein und vielfältige Personen zeigen, die nahtlos interagieren. Dieses Video würde die Funktionen "Text-to-video from script" und "Voiceover generation" von HeyGen nutzen, um englische Skripte mühelos in mehrere Sprachen zu verwandeln und die Kraft eines "multilingual video generator" für schnelle "Lokalisierung" in über 175 Sprachen zu demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein elegantes, modernes 45-sekündiges Video, das für Marketingfachleute und Content-Ersteller gedacht ist, die auf wirkungsvolle Kampagnen abzielen. Der visuelle Stil sollte ansprechend und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und eingeblendeten Texten, die die wichtigsten Vorteile hervorheben. Es wird gezeigt, wie HeyGens "AI avatars" und "Templates & scenes" die Inhaltserstellung vereinfachen und es als ultimativen "AI video generator" für die Erstellung professioneller Markenbotschaften präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives und klares 60-sekündiges Video für Unternehmensschulungen und HR-Abteilungen, das sich auf effiziente Wissensvermittlung konzentriert. Der visuelle Stil sollte professionell und übersichtlich sein, mit klaren Grafiken und leicht lesbaren Untertiteln. Dieses Video würde veranschaulichen, wie HeyGens "Aspect-ratio resizing & exports" und "Subtitles/captions" Funktionen die "scale video production" von maßgeschneiderten Schulungsinhalten unterstützen und "automated workflows" für konsistente interne Kommunikation gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches, weltumspannendes 30-sekündiges Video für globale Content-Produzenten und Pädagogen mit umfangreichen Videobibliotheken. Der visuelle Stil sollte energiegeladen sein und Clips mit nahtlos integrierten verschiedenen Sprachen zeigen. Dieses Stück wird die Funktionen "Voiceover generation" und "Subtitles/captions" von HeyGen hervorheben und es als führenden "video translator" positionieren, der jedes Video in zahlreiche Sprachen "übersetzen" kann, um bestehende Inhalte weltweit zugänglich zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Multilingual Video Generator funktioniert

Erstellen und lokalisieren Sie mühelos ansprechende Videoinhalte für ein globales Publikum, indem Sie Sprachbarrieren mit natürlichen Voiceovers und Lippen-Synchronisation überwinden.

1
Step 1
Laden Sie Ihr Skript hoch
Fügen Sie Ihr Skript ein, um Ihren Text sofort in ansprechende Videoinhalte umzuwandeln, indem Sie unsere leistungsstarken Text-to-Video-Funktionen nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatar und Ausgangssprache
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Sammlung digitaler Avatare und geben Sie die Originalsprache Ihres Skripts für eine genaue Verarbeitung an.
3
Step 3
Übersetzen und Voiceover generieren
Übersetzen Sie Ihr Skript mühelos in über 175 Sprachen und generieren Sie natürliche Voiceovers mit fortschrittlicher Sprachklonung und Lippen-Synchronisation.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr mehrsprachiges Video
Laden Sie Ihr professionell lokalisiertes Video in verschiedenen Formaten herunter, bereit, ein globales Publikum zu begeistern und Ihre Videoproduktion zu skalieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Marketingkampagnen lokalisieren

.

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Werbekampagnen, die für verschiedene Märkte und Sprachen lokalisiert sind, um den globalen ROI zu maximieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Videos in Studioqualität zu erstellen, indem es fortschrittliche AI nutzt, darunter die Erstellung beeindruckender digitaler Avatare und die Nutzung einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Vorlagen. Sie können AI-Videos mit Ihren Markenelementen und reichhaltigen Grafiken anpassen, um Ihre kreative Vision zum Leben zu erwecken.

Welche mehrsprachigen Fähigkeiten bietet HeyGen für globale Inhalte?

HeyGen zeichnet sich als leistungsstarker multilingual video generator und AI video translator aus, der über 175 Sprachen unterstützt. Es ermöglicht nahtlose Lokalisierung, indem es jedes Video übersetzt, genaue Untertitel generiert und realistische Sprachklonung für globale Zielgruppen bietet.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion aus Text?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Skripte direkt in hochwertige AI-Videos umwandelt. Unsere Plattform automatisiert Inhalts-Workflows, sodass Sie sofort Voiceovers erstellen und effizient Videos aus Text generieren können, was Ihre Videoausgabe erheblich skaliert.

Kann ich meine AI-Videos und digitalen Avatare mit HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre AI-Videos und digitalen Avatare mit umfangreichen Optionen anzupassen. Sie können eine digitale Version von sich selbst erstellen, jeden Aspekt Ihres Videoinhalts mit reichhaltigen Grafiken personalisieren und Branding-Kontrollen anwenden, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo