Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes und lehrreiches Video, das sich an Unternehmensschulungsabteilungen und L&D-Spezialisten richtet und sich auf die Personalisierung von Mitarbeiterschulungsvideos konzentriert. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, mit AI-Avataren, die in verschiedenen Unternehmensumgebungen interagieren, ergänzt durch ein selbstbewusstes, autoritatives Voiceover. Dieses Stück sollte die innovative 'AI avatars'-Funktion von HeyGen hervorheben und demonstrieren, wie man benutzerdefinierte Videovorlagen für skalierbares, wirkungsvolles Lernen erstellt.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges, informatives und prägnantes Video für globale Unternehmen und Pädagogen, das nahtlose Kommunikation über diverse Zielgruppen hinweg betont. Der visuelle Stil wird global inspiriert sein, mit animiertem Text und klaren Grafiken, begleitet von einem klaren, neutralen Voiceover. Dieses Video wird die 'Subtitles/captions'-Funktion von HeyGen präsentieren und veranschaulichen, wie jeder Schulungsvideo-Ersteller sicherstellen kann, dass sein Inhalt in über 280 Sprachen zugänglich ist.
Produzieren Sie ein 50-sekündiges, dynamisches und innovatives Video, das für Content-Ersteller und Marketing-Teams konzipiert ist und zeigt, wie man bestehende schriftliche Inhalte schnell in ansprechende Videos umwandeln kann. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell reichhaltig sein, mit Stock-Footage und Medienbibliotheks-Assets, gepaart mit einem energetischen, modernen Soundtrack. Dieses Video wird die 'Voiceover generation'-Funktion von HeyGen unterstreichen und seine Stärke als AI-Video-Generator zeigen, um Skripte sofort in überzeugende Erzählungen zu verwandeln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie globale Lerninhalte.
Produzieren Sie eine größere Anzahl von Schulungskursen, um diverse, mehrsprachige Teams weltweit effektiv zu erreichen und zu schulen.
Steigern Sie das Engagement in Schulungen.
Erhöhen Sie das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung in allen Schulungsprogrammen mit dynamischen, AI-gestützten Videoerfahrungen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos?
Der fortschrittliche AI-Video-Generator von HeyGen vereinfacht den gesamten Prozess, indem er Text in ansprechende Videoinhalte verwandelt. Nutzer können AI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzen, um schnell hochwertige Mitarbeiterschulungsvideos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskompetenzen zu benötigen.
Kann HeyGen mehrsprachige Schulungsvideos für eine globale Belegschaft erstellen?
Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker mehrsprachiger Schulungsvideo-Macher, der robuste AI-Synchronisation und automatische Untertitel in zahlreichen Sprachen bietet. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Schulungsinhalte für diverse globale Zielgruppen zugänglich und wirkungsvoll sind.
Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Markenanpassung von HeyGen-generierten Videos?
HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Sie können benutzerdefinierte Videovorlagen verwenden, Ihr Firmenlogo hinzufügen, spezifische Markenfarben integrieren und andere Branding-Elemente direkt in die Ausgabe Ihres AI-Video-Generators einfügen.
Wie nutzt HeyGen AI-Avatare für die Text-zu-Video-Konvertierung?
HeyGen nutzt ausgeklügelte AI-Avatare, um eine nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung aus Ihren Skripten zu ermöglichen. Diese AI-Avatare bieten eine realistische Voiceover-Generierung, die Ihre Inhalte auf natürliche und ansprechende Weise präsentiert und es zu einem effizienten Schulungsvideo-Ersteller macht.