Mehrsprachiger Schulungsvideo-Macher: Globales Lernen skalieren

Produzieren Sie mühelos ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos in über 280 Sprachen mit realistischen AI-Avataren.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, energiegeladenes und professionelles Video vor, das sich an Kleinunternehmer und HR-Manager richtet und zeigt, wie mühelos sie einfachen Text in ein überzeugendes Schulungsvideo verwandeln können. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit schnellen Schnitten einer intuitiven Benutzeroberfläche, begleitet von einem begeisterten Voiceover. Dieses Video wird die 'Text-to-video from script'-Funktion von HeyGen präsentieren und es zu einem echten mehrsprachigen Schulungsvideo-Macher machen, der seine Benutzerfreundlichkeit hervorhebt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes und lehrreiches Video, das sich an Unternehmensschulungsabteilungen und L&D-Spezialisten richtet und sich auf die Personalisierung von Mitarbeiterschulungsvideos konzentriert. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, mit AI-Avataren, die in verschiedenen Unternehmensumgebungen interagieren, ergänzt durch ein selbstbewusstes, autoritatives Voiceover. Dieses Stück sollte die innovative 'AI avatars'-Funktion von HeyGen hervorheben und demonstrieren, wie man benutzerdefinierte Videovorlagen für skalierbares, wirkungsvolles Lernen erstellt.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges, informatives und prägnantes Video für globale Unternehmen und Pädagogen, das nahtlose Kommunikation über diverse Zielgruppen hinweg betont. Der visuelle Stil wird global inspiriert sein, mit animiertem Text und klaren Grafiken, begleitet von einem klaren, neutralen Voiceover. Dieses Video wird die 'Subtitles/captions'-Funktion von HeyGen präsentieren und veranschaulichen, wie jeder Schulungsvideo-Ersteller sicherstellen kann, dass sein Inhalt in über 280 Sprachen zugänglich ist.
Produzieren Sie ein 50-sekündiges, dynamisches und innovatives Video, das für Content-Ersteller und Marketing-Teams konzipiert ist und zeigt, wie man bestehende schriftliche Inhalte schnell in ansprechende Videos umwandeln kann. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell reichhaltig sein, mit Stock-Footage und Medienbibliotheks-Assets, gepaart mit einem energetischen, modernen Soundtrack. Dieses Video wird die 'Voiceover generation'-Funktion von HeyGen unterstreichen und seine Stärke als AI-Video-Generator zeigen, um Skripte sofort in überzeugende Erzählungen zu verwandeln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der mehrsprachige Schulungsvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Schulungsvideos für Ihr globales Team und überwinden Sie Sprachbarrieren mit fortschrittlicher AI.

Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Schreiben Sie Ihre Inhalte oder verwandeln Sie vorhandenen Text in ansprechende Szenen, indem Sie die Text-zu-Video-Konvertierung nutzen. Dieser erste Schritt ist entscheidend für den Aufbau Ihres Projekts.
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft mit einem menschlichen Touch zu präsentieren und das Engagement zu steigern.
Fügen Sie mehrsprachige Audios hinzu
Erzeugen Sie mühelos hochwertige AI-Synchronisation in über 280 Sprachen aus Ihrem Skript, um sicherzustellen, dass Ihre Schulung weltweit Anklang findet.
Exportieren und global teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen, und exportieren Sie es dann für die nahtlose Integration in Ihr Lernmanagementsystem.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie wirkungsvolle motivierende Inhalte

Erstellen Sie inspirierende und aufbauende Motivationsvideos für Mitarbeiter, um eine positive und engagierte Arbeitsplatzkultur zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos?

Der fortschrittliche AI-Video-Generator von HeyGen vereinfacht den gesamten Prozess, indem er Text in ansprechende Videoinhalte verwandelt. Nutzer können AI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzen, um schnell hochwertige Mitarbeiterschulungsvideos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskompetenzen zu benötigen.

Kann HeyGen mehrsprachige Schulungsvideos für eine globale Belegschaft erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker mehrsprachiger Schulungsvideo-Macher, der robuste AI-Synchronisation und automatische Untertitel in zahlreichen Sprachen bietet. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Schulungsinhalte für diverse globale Zielgruppen zugänglich und wirkungsvoll sind.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Markenanpassung von HeyGen-generierten Videos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Sie können benutzerdefinierte Videovorlagen verwenden, Ihr Firmenlogo hinzufügen, spezifische Markenfarben integrieren und andere Branding-Elemente direkt in die Ausgabe Ihres AI-Video-Generators einfügen.

Wie nutzt HeyGen AI-Avatare für die Text-zu-Video-Konvertierung?

HeyGen nutzt ausgeklügelte AI-Avatare, um eine nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung aus Ihren Skripten zu ermöglichen. Diese AI-Avatare bieten eine realistische Voiceover-Generierung, die Ihre Inhalte auf natürliche und ansprechende Weise präsentiert und es zu einem effizienten Schulungsvideo-Ersteller macht.

