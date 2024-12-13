Mehrsprachiger Schulungsvideo-Generator für globale Teams

Ermöglichen Sie L&D-Teams, ansprechende, kosteneffiziente Mitarbeiterschulungsvideos in über 280 Sprachen mit fortschrittlichen AI-Avataren zu erstellen.

Haben Sie Schwierigkeiten, konsistentes, mehrsprachiges Training für Ihre globalen L&D-Teams bereitzustellen? Stellen Sie sich ein 90-sekündiges professionelles und sauberes Video vor, in dem ein AI-Avatar komplexe Compliance-Verfahren in mehreren Sprachen erklärt. Dieses ansprechende Video, das sich an L&D-Profis und Unternehmensschulungsleiter richtet, bietet eine klare, autoritative Sprachübertragung, die sicherstellt, dass jeder Mitarbeiter die wichtigsten Informationen versteht und Sprachbarrieren mühelos überwindet.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Revolutionieren Sie Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess mit einem prägnanten 2-minütigen Anleitungsvideo, das für HR-Abteilungen und IT-Support-Teams konzipiert ist. Dieses visuell schrittweise Video, das Bildschirmfreigabe-Elemente und Infografiken enthält, kann mühelos aus einem einfachen Skript mithilfe der Text-zu-Video-Funktionalität erstellt werden. Die ruhige, informative Erzählung stellt sicher, dass neue Mitarbeiter wesentliche technische Verfahren schnell erfassen, was das Training effizient und skalierbar macht.
Beispiel-Prompt 2
Entdecken Sie, wie kleine bis mittelständische Geschäftsinhaber und Schulungsleiter schnell wirkungsvolle Schulungsvideos erstellen können, ohne das Budget zu sprengen, in einem dynamischen 60-Sekunden-Clip. Dieses schnelle Video, das moderne Grafiken und schnelle Erstellungsschritte zeigt, hebt hervor, wie ein AI-Videogenerator ansprechende Inhalte kostengünstig mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen produzieren kann. Ein fröhlicher, enthusiastischer Audiostil vermittelt die Einfachheit und Geschwindigkeit der Videoproduktion für verschiedene interne Kommunikationszwecke.
Beispiel-Prompt 3
Ermöglichen Sie es globalen Unternehmen und Content-Managern, Schulungsinhalte mühelos zu aktualisieren und zu lokalisieren, mit einem professionellen 45-Sekunden-Video. Dieses Video, das sich durch nahtlose Übergänge und global zugängliche Visuals auszeichnet, demonstriert, wie die Sprachübertragung die AI-Synchronisation erleichtert, indem bestehende Materialien in über 280 Sprachen übersetzt und angepasst werden. Eine sanfte, professionelle Stimme führt die Zuschauer durch die Nutzung der HeyGen-Plattform, um ihre mehrsprachigen Schulungsvideos zu verbessern und kulturelle Relevanz sowie eine breite Reichweite sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein mehrsprachiger Schulungsvideo-Generator funktioniert

Revolutionieren Sie die Mitarbeiterschulung mit AI-gestützter Videoproduktion, die konsistente und ansprechende Inhalte in über 280 Sprachen mühelos liefert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Schulungsinhalte. Nutzen Sie die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform oder den AI-Assistenten, um Ihr Skript zu verfeinern und die robusten Skript-zu-Video-Funktionen zu nutzen, um Ihre Botschaft effektiv zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Gestalten Sie ansprechende Szenen mit benutzerdefinierten Videovorlagen und einer umfangreichen Medienbibliothek, um perfekt zum ästhetischen Anspruch Ihres Schulungsmoduls zu passen.
3
Step 3
Fügen Sie mehrsprachige Sprachübertragungen und Synchronisation hinzu
Erstellen Sie hochwertige Sprachübertragungen in Ihrer gewünschten Sprache. Wenden Sie nahtlos AI-Synchronisation an, um Ihr Video in über 280 Sprachen zu übersetzen und so die globale Zugänglichkeit für Ihre L&D-Teams sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihre Inhalte
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Untertitel/Bildunterschriften für ein besseres Verständnis hinzufügen. Exportieren Sie Ihr bereit zur Freigabe stehendes Schulungsvideo zur einfachen Integration in Ihr LMS oder andere Lernplattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachung komplexer Bildungsinhalte

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, ansprechende und leicht verständliche AI-gestützte Videos, um die Bildungsergebnisse in jedem Bereich zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoproduktion?

HeyGen ermöglicht eine effiziente Videoproduktion durch die Nutzung fortschrittlicher AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen. Es bietet eine End-to-End-Videoproduktionslösung, die Skripte mühelos in professionelle Videos verwandelt.

Kann HeyGen mehrsprachige Schulungsvideos erstellen?

Ja, HeyGen fungiert als leistungsstarker Generator für mehrsprachige Schulungsvideos und unterstützt AI-Synchronisation in über 280 Sprachen. Dazu gehört die Erstellung präziser Untertitel und Bildunterschriften, die eine nahtlose globale Kommunikation ermöglichen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie nahtlose Skript-zu-Video-Konvertierung, automatische Sprachübertragungen und synchronisierte Untertitel/Bildunterschriften. Unser AI-Assistent führt die Nutzer durch den gesamten Videoproduktionsprozess und vereinfacht komplexe Aufgaben.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte Videovorlagen für das Branding?

Absolut, HeyGen bietet benutzerdefinierte Videovorlagen und umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farbpersonalisierung. Dies stellt sicher, dass alle Mitarbeiterschulungs- und Onboarding-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

