Mehrsprachiger Promo-Video-Maker für globale Reichweite

Übersetzen Sie Ihre Werbevideos sofort, um neue Märkte zu erreichen. Unsere Plattform vereinfacht die globale Kommunikation mit fortschrittlicher Sprachsynthese.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges ansprechendes Video für Content-Ersteller und Online-Lehrer vor, die häufig statischen Text in dynamische visuelle Lektionen umwandeln müssen. Das Video sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil mit einem lebhaften Soundtrack verwenden und zeigen, wie unser AI-Video-Maker die Inhaltserstellung vereinfacht, indem er es den Nutzern ermöglicht, mühelos Videos direkt aus dem Skript zu erstellen. Dies unterstreicht die Leistungsfähigkeit von Text-zu-Video, um Zeit zu sparen und das Engagement zu steigern.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Lehrvideo vor, das für Kleinunternehmer und HR-Abteilungen erstellt wurde und die Vorteile der Verwendung von AI-Avataren für interne Kommunikation und Schulungen aufzeigt. Der visuelle Stil sollte poliert und zugänglich sein, mit AI-Avataren, die verschiedene Rollen und Sprachen für mehrsprachige Videolieferungen demonstrieren. Eine ruhige, klare Audioerzählung sollte die Zuschauer durch den Prozess führen und betonen, wie mühelos anpassbare AI-Avatare ihre Erklärvideos verbessern können.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein umfassendes 2-minütiges Tutorial vor, das auf internationale Schulungsmanager und E-Learning-Entwickler zugeschnitten ist und sich mit fortgeschrittenen Techniken zur Inhaltslokalisierung befasst. Dieses Video erfordert einen technisch präzisen visuellen Stil und verwendet klare Bildschirmdemonstrationen, um die umfassende Funktionalität von Untertiteln/Captioning hervorzuheben, die eine effektive globale Kommunikation erleichtern. Ein autoritativer, informativer Audiotrack wird den Zuschauer führen und unseren AI Video Translator als die ultimative Lösung positionieren, um den komplexen Prozess der Anpassung von Schulungsmaterialien für diverse sprachliche Zielgruppen zu vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der mehrsprachige Promo-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Werbeinhalte mühelos in ansprechende mehrsprachige Videos mit AI-gestützten Tools und erweitern Sie Ihre globale Reichweite mit Präzision und Leichtigkeit.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kernvideoinhalte
Beginnen Sie mit der Auswahl einer Vorlage oder geben Sie Ihr Skript ein, um Videoszenen zu erstellen. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihr erstes Promo-Video zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie dynamische AI-Avatare
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie einen "AI-Avatar" auswählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Sie können auch relevante Medien aus der Bibliothek hinzufügen, um Ihr Promo-Video wirkungsvoll zu gestalten.
3
Step 3
Wenden Sie mehrsprachiges Dubbing an
Erweitern Sie Ihr Publikum, indem Sie "AI-Voice-Dubbing" nutzen, um die Audio Ihres Videos in mehrere Sprachen zu übersetzen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft weltweit mit automatischer Lippen-Synchronisation Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr lokalisiertes Video
Überprüfen Sie Ihre "Untertitel/Captioning" und das endgültige Video und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges, lokalisiertes Promo-Video für Ihre Zielmärkte.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Globale Erklärvideos & Lernen

Entwickeln Sie mehrsprachige Erklärvideos und Bildungsinhalte, um diverse Lernende weltweit effektiv zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos?

HeyGen ist ein leistungsstarker mehrsprachiger Promo-Video-Maker, der fortschrittliche AI Video Translator-Technologie nutzt, um Sprachbarrieren zu überwinden. Es bietet nahtloses AI-Voice-Dubbing mit automatischer Lippen-Synchronisation, wodurch die globale Lokalisierung Ihrer Videoinhalte mühelos und authentisch wird.

Kann HeyGen Text in ansprechende AI-Videos verwandeln?

Absolut. HeyGens AI-Videoerstellungstools ermöglichen es Ihnen, Text mühelos in Videos umzuwandeln und dienen als intuitiver AI-Video-Maker. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihre Skripte visuell zum Leben zu erwecken.

Welche Tools bietet HeyGen zur Videolokalisierung?

HeyGen bietet umfassende Übersetzungstools, um die Videolokalisierung zu vereinfachen und sicherzustellen, dass Ihre Inhalte weltweit Anklang finden. Sie können Untertitel in mehreren Sprachen einfach generieren und anpassen, um Ihr mehrsprachiges Video für diverse Zielgruppen zugänglich und ansprechend zu machen.

Wie können Unternehmen HeyGen für Erklärvideos nutzen?

Unternehmen können HeyGen als effizienten AI-Video-Maker nutzen, um hochwertige Erklärvideos und Werbevideoinhalte schnell zu produzieren. Der intuitive Video-Editor und die umfangreichen Videovorlagen vereinfachen den Erstellungsprozess und helfen Ihnen, komplexe Ideen klar und professionell zu vermitteln.

