Ihr Ultimativer Mehrsprachiger Promo-Video-Generator

Lokalisieren Sie Ihre Botschaft mühelos mit den leistungsstarken AI-Avataren von HeyGen, um vielfältige Märkte anzusprechen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und kleine Unternehmen, die schnell und effizient Werbevideos erstellen müssen. Dieses Video sollte einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil verwenden, gepaart mit klaren, natürlichen AI-Sprachübertragungen, um zu veranschaulichen, wie der AI-Video-Generator ein einfaches Skript in ein poliertes Video verwandelt. Betonen Sie die Einfachheit der Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Erstellungszeit drastisch zu verkürzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 2-minütigen technischen Rundgang für Bildungseinrichtungen und Abteilungen für Unternehmensschulungen, der sich auf die Präzision von mehrsprachigen Untertiteln und Bildunterschriften konzentriert. Das Video sollte einen informativen und klaren visuellen Stil annehmen, komplexe Konzepte mit leicht verständlichen Grafiken präsentieren und eine synchronisierte AI-generierte Sprachübertragung bieten. Veranschaulichen Sie HeyGens Untertitel/Bildunterschriften-Funktion, indem Sie zeigen, wie man mühelos verschiedene Sprachuntertitel hinzufügt und anpasst, um Schulungsmaterialien weltweit durch effektives AI-Dubbing zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges überzeugendes Video, das sich an Marketingagenturen und kostenbewusste Unternehmen richtet und zeigt, wie die Produktionskosten erheblich gesenkt werden können. Das Video sollte eine schnelle, lösungsorientierte visuelle Ästhetik aufweisen, kombiniert mit einer direkten, überzeugenden AI-generierten Sprachübertragung. Zeigen Sie die Fähigkeit von HeyGens Vorlagen & Szenen, indem Sie veranschaulichen, wie schnell professionelle Videos erstellt werden können, wodurch sowohl Zeit als auch Kosten minimiert werden, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mehrsprachige Promo-Video-Generator Funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Werbevideos, die ein globales Publikum ansprechen, und verwandeln Sie Ihre Botschaft mit AI-Power und professionellen Lokalisierungstools.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript Ein
Fügen Sie Ihr Marketing-Skript in den Editor ein. Dies wandelt Ihren Text sofort in eine Video-Grundlage um, indem unsere Text-zu-Video-Funktion genutzt wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Botschaft visuell darzustellen. Sie können Ihr Video weiter anpassen, indem Sie aus unseren vorgefertigten Vorlagen wählen.
3
Step 3
Fügen Sie Mehrsprachige Sprachübertragungen und Untertitel Hinzu
Erstellen Sie professionelle Sprachübertragungen in mehreren Sprachen mit unserer fortschrittlichen Sprachübertragungsfunktion. Verbessern Sie die Zugänglichkeit mit synchronisierten mehrsprachigen Untertiteln und Bildunterschriften.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Werbevideo
Finalisieren und exportieren Sie Ihr Werbevideo. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für globale Reichweite und Social-Media-Promos optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Lokalisieren Sie Erfolgsgeschichten von Kunden

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in kraftvolle, mehrsprachige Videos, um Vertrauen aufzubauen und die globale Reichweite zu erweitern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Videolokalisierung für globale Zielgruppen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Übersetzer- und AI-Dubbing-Funktionen, die es Erstellern ermöglichen, ihre Werbevideos mühelos zu lokalisieren. Diese Technologie sorgt für nahtlose Übersetzung und Lippensynchronisation, sodass Ihre Inhalte bei globalen Zielgruppen Anklang finden.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von AI-Videos aus einem Skript?

HeyGen verwandelt Ihr geschriebenes Skript in ein hochwertiges AI-Video mithilfe robuster Text-zu-Video-Technologie. Dieser Prozess umfasst die Erstellung realistischer AI-Avatare und synchronisierter AI-Sprachübertragungen, was die komplexe Videoproduktion vereinfacht.

Kann HeyGen gebrandete Videos mit benutzerdefinierten AI-Avataren und spezifischen Branding-Kontrollen erstellen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Erstellung professioneller gebrandeter Videos, indem es Nutzern ermöglicht, ihre spezifischen Branding-Elemente und benutzerdefinierten AI-Avatare zu integrieren. Dies gewährleistet visuelle Konsistenz und stärkt die Markenidentität in all Ihren Videoinhalten.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen zur Entwicklung mehrsprachiger Social-Media-Promos?

HeyGen ist ein idealer AI-Video-Generator zur Erstellung ansprechender Social-Media-Promos, der die Produktionskosten und -zeit erheblich reduziert. Es bietet Funktionen wie mehrsprachige Untertitel & Bildunterschriften und eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, die Ihre Kampagnen weltweit effektiver machen.

