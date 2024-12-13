Multilingualer Onboarding-Video-Generator: Globale Schulung leicht gemacht

Liefern Sie weltweit wirkungsvolle mehrsprachige Schulungsinhalte. Nutzen Sie AI-Voiceovers, um ansprechende Onboarding-Videos für Ihre vielfältige Belegschaft zu erstellen und dabei Zeit und Kosten zu sparen.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video, das sich an globale HR- und L&D-Manager richtet und zeigt, wie der "multilinguale Onboarding-Video-Generator" von HeyGen "AI-Avatare" nutzt, um die Erstellung von ansprechendem Inhalt zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit diversen Avataren, die Nachrichten in verschiedenen Sprachen übermitteln, ergänzt durch präzise "Voiceover-Generierung" und "Untertitel/Beschriftungen", um die Fähigkeit der Plattform zu unterstreichen, eine wirklich globale Belegschaft mühelos zu unterstützen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für IT-Entscheidungsträger und L&D-Technikleiter, das die Leistungsfähigkeit der "AI-Videoautomatisierung" von HeyGen demonstriert, um hochwirksame "AI-gestützte Onboarding-Videos" zu erstellen. Der visuelle Stil sollte funktional und illustrativ sein, mit Bildschirmaufnahmen der intuitiven Benutzeroberfläche und der Darstellung, wie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nahtlos in bestehende "LMS-Integrations"-Workflows integriert wird, wobei schnellere Produktion und reduzierter manueller Aufwand durch intelligente "Vorlagen & Szenen" betont werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges dynamisches Video für Schulungsinhalts-Ersteller, das zeigt, wie HeyGen überlegene "Multilinguale Schulungsinhalte" durch seine Vielzahl an "anpassbaren Vorlagen" erleichtert. Die visuelle Erzählung sollte lebendig sein, schnelle Bearbeitungen und Anpassungen demonstrieren und die Flexibilität von "Vorlagen & Szenen" für effektive "Inhaltslokalisierung" über verschiedene regionale Zielgruppen hinweg betonen, mit einem Fokus auf die Bereitstellung eines polierten Outputs, der über "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für jede Plattform bereit ist.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes informatives Video für Unternehmenskunden mit diversen internationalen Teams, das die unvergleichliche Unterstützung von HeyGen für "140+ Sprachen" bei der Bereitstellung kritischer Informationen hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte klar und professionell sein, unter Verwendung von vielfältigem Stockmaterial aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um verschiedene Regionen zu repräsentieren, während die Präzision von "Untertiteln/Beschriftungen" und der natürliche Fluss der "Voiceover-Generierung" betont werden, um technische Genauigkeit und effektive "Lokalisierungsfunktionen" in allen Schulungs- oder Kommunikationsmaterialien sicherzustellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Multilinguale Onboarding-Video-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie Ihr globales Mitarbeiter-Onboarding mit AI-gestützten mehrsprachigen Videos. Erstellen, lokalisieren und teilen Sie mühelos ansprechende Inhalte in über 140 Sprachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kernvideoinhalte
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript direkt in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in ansprechende Videoszenen, die zur Anpassung bereitstehen.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Stimmen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen AI-Voiceovers, die eine klare und konsistente Erzählung gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie mehrsprachige Voiceovers und Untertitel hinzu
Lokalisieren Sie Ihre Inhalte mühelos, indem Sie AI-Voiceovers und Untertitel/Beschriftungen in über 140 Sprachen generieren, sodass Ihr Onboarding für eine globale Belegschaft zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Sie Ihr Video
Laden Sie Ihr fertiges mehrsprachiges Onboarding-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter. Integrieren Sie es nahtlos in Ihr Lernmanagementsystem (LMS) für eine einfache Verteilung und Mitarbeiterschulung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Onboarding-Inhalte integrieren

Erstellen Sie überzeugende Motivationsvideos als Teil des Onboardings, um neue Mitarbeiter mit der Unternehmenskultur und Vision in Einklang zu bringen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-gestützten Onboarding-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Skripte in professionelle, ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu verwandeln. Diese AI-Videoplattform vereinfacht die Inhaltserstellung und ermöglicht eine schnellere Produktion hochwertiger Schulungsinhalte ohne komplexe Videobearbeitung.

Kann HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Onboarding-Videos für eine globale Belegschaft unterstützen?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker mehrsprachiger Onboarding-Video-Generator, der AI-Voiceovers in über 140 Sprachen und automatische Untertitel und Beschriftungen bietet. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos lokalisiert und für Ihre gesamte globale Belegschaft zugänglich sind.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um Onboarding-Videos in bestehende Systeme zu integrieren?

HeyGen bietet robuste Funktionen für nahtlose LMS-Integration und SCORM-Export, was es einfach macht, AI-generierte Videos in Ihre bestehenden Lernmanagementsysteme zu integrieren. Die Plattform unterstützt auch die automatische Video-Transkription und Bildschirmaufzeichnung für umfassende Schulungsmaterialien.

Wie kann ich die AI-Avatare und das gesamte Erscheinungsbild meiner Onboarding-Videos mit HeyGen anpassen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich personalisierter AI-Schauspieler, anpassbarer Vorlagen und Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-gestützten Onboarding-Videos eine konsistente Markenidentität bewahren und ein maßgeschneidertes Lernerlebnis bieten.

