Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video, das sich an globale HR- und L&D-Manager richtet und zeigt, wie der "multilinguale Onboarding-Video-Generator" von HeyGen "AI-Avatare" nutzt, um die Erstellung von ansprechendem Inhalt zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit diversen Avataren, die Nachrichten in verschiedenen Sprachen übermitteln, ergänzt durch präzise "Voiceover-Generierung" und "Untertitel/Beschriftungen", um die Fähigkeit der Plattform zu unterstreichen, eine wirklich globale Belegschaft mühelos zu unterstützen.

