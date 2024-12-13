Mehrsprachiger Marketing-Video-Maker: Global werden
Verwandeln Sie Ihre Marketinginhalte für ein globales Publikum. Nutzen Sie leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript für wirkungsvolle lokalisierte Kampagnen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges dynamisches Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die eine globale Reichweite anstreben. Der visuelle Stil sollte ansprechend und schnelllebig sein, mit modernen Grafiken und On-Screen-Text, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben. Der Ton sollte lebhaft und deutlich sein, gepaart mit automatisch generierten Untertiteln, die sich an verschiedene Sprachen anpassen, und die nahtlose Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript und die Untertitel-Funktionen demonstrieren.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges technisches Tutorial für Unternehmensschulungen, das die Einfachheit der Umwandlung von Schulungsmaterialien in ein mehrsprachiges Videoformat veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber sein, mit Bildschirmaufnahmen und animierten Infografiken, um den Zuschauer zu führen. Der Ton muss informativ und präzise sein, geliefert von einer professionellen AI-Stimme, die betont, wie HeyGens Sprachüberlagerungsgenerierung und Untertitel eine schnelle 1-Klick-Übersetzung für umfassende globale Mitarbeiterschulungen ermöglichen.
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für Werbeagenturen, das die Effizienz bei der Erstellung ansprechender mehrsprachiger Anzeigen demonstriert. Der visuelle Stil sollte mutig und modern sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Szenen aus HeyGens Vorlagen- und Szenenbibliothek. Der Ton wird direkt und wirkungsvoll sein, angetrieben von einem überzeugenden Skript, das direkt über Text-zu-Video aus dem Skript umgewandelt werden kann, und die schnelle Lokalisierung von Marketinginhalten zeigt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie schnell hochleistungsfähige mehrsprachige Anzeigen und erweitern Sie Ihre Marktreichweite mit AI-Videoerstellung.
Ansprechende Social-Media-Inhalte.
Produzieren Sie schnell ansprechende mehrsprachige Social-Media-Inhalte, um mit vielfältigen globalen Zielgruppen in Kontakt zu treten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie nutzt HeyGen AI-Avatare für ansprechende Inhalte?
HeyGen verwendet hochmoderne AI-Technologie, um lebensechte AI-Avatare zu erzeugen, die Ihre Botschaft in über 140 Sprachen übermitteln können. Diese technische Fähigkeit ermöglicht dynamische "mehrsprachige Videos" und "lokalisierte Kampagnen" ohne die Notwendigkeit traditioneller Videoaufnahmen.
Was ist der Prozess von HeyGen für die Text-zu-Video-Konvertierung?
HeyGen vereinfacht die "AI-Videoerstellung", indem Textskripte direkt in professionelle Videos mit realistischer "Sprachüberlagerungsgenerierung" umgewandelt werden. Diese leistungsstarke "Text-zu-Video"-Funktion unterstützt die schnelle Inhaltsproduktion, einschließlich "automatischer Untertitel" und "1-Klick-Übersetzung" für "mehrsprachige Videos" in "über 140 Sprachen".
Wie unterstützt HeyGen die effiziente Erstellung lokalisierter Inhalte?
HeyGen ist als robuster "mehrsprachiger Marketing-Video-Maker" für "lokalisierte Kampagnen" konzipiert. Es bietet fortschrittliche Funktionen wie "1-Klick-Übersetzung" in "über 140 Sprachen" und "automatische Untertitel", was es mühelos macht, mit Ihren "Marketinginhalten" eine "globale Reichweite" zu erzielen.
Kann HeyGen den Video-Produktionsworkflow für Teams vereinfachen?
Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, den gesamten "AI-Videoerstellungs"-Workflow mit Funktionen wie einem "AI-Skriptgenerator" für den ersten Inhalt und "Videovorlagen" für einen schnellen Start zu vereinfachen. Die Plattform unterstützt auch "Teamzusammenarbeit", sodass mehrere Benutzer nahtlos zu "Marketinginhalten" beitragen und diese verfeinern können.