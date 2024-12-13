Mehrsprachiger Marketing-Video-Maker: Global werden

Verwandeln Sie Ihre Marketinginhalte für ein globales Publikum. Nutzen Sie leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript für wirkungsvolle lokalisierte Kampagnen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges dynamisches Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die eine globale Reichweite anstreben. Der visuelle Stil sollte ansprechend und schnelllebig sein, mit modernen Grafiken und On-Screen-Text, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben. Der Ton sollte lebhaft und deutlich sein, gepaart mit automatisch generierten Untertiteln, die sich an verschiedene Sprachen anpassen, und die nahtlose Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript und die Untertitel-Funktionen demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges technisches Tutorial für Unternehmensschulungen, das die Einfachheit der Umwandlung von Schulungsmaterialien in ein mehrsprachiges Videoformat veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber sein, mit Bildschirmaufnahmen und animierten Infografiken, um den Zuschauer zu führen. Der Ton muss informativ und präzise sein, geliefert von einer professionellen AI-Stimme, die betont, wie HeyGens Sprachüberlagerungsgenerierung und Untertitel eine schnelle 1-Klick-Übersetzung für umfassende globale Mitarbeiterschulungen ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für Werbeagenturen, das die Effizienz bei der Erstellung ansprechender mehrsprachiger Anzeigen demonstriert. Der visuelle Stil sollte mutig und modern sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Szenen aus HeyGens Vorlagen- und Szenenbibliothek. Der Ton wird direkt und wirkungsvoll sein, angetrieben von einem überzeugenden Skript, das direkt über Text-zu-Video aus dem Skript umgewandelt werden kann, und die schnelle Lokalisierung von Marketinginhalten zeigt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Mehrsprachige Marketing-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Marketingvideos in über 140 Sprachen mit AI. Erreichen Sie ein globales Publikum und starten Sie lokalisierte Kampagnen mit Leichtigkeit.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kernbotschaft
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Marketing-Skript in den Editor von HeyGen einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion wird Ihren Text in eine dynamische Videogrundlage umwandeln und sicherstellen, dass Ihre anfängliche Botschaft klar und überzeugend ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Diese digitalen Präsentatoren werden Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und menschlichen Gesten präsentieren, um Ihre Inhalte ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Übersetzen für globale Reichweite
Erweitern Sie Ihr Publikum sofort mit unserer 1-Klick-Übersetzungsfunktion. Konvertieren Sie das Skript und die Sprachüberlagerung Ihres Videos mühelos in über 140 Sprachen, einschließlich automatischer Untertitel, für wirklich mehrsprachige Videokampagnen.
4
Step 4
Exportieren und Kampagnen starten
Sobald übersetzt, nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte, um Ihre hochwertigen Videos für jede Plattform vorzubereiten. Sie sind jetzt bereit, lokalisierte Kampagnen zu starten und mit vielfältigen Märkten weltweit in Kontakt zu treten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Lokalisierte Kundenerfolgsgeschichten

Präsentieren Sie überzeugende Kundenerfolgsgeschichten weltweit durch lokalisierte AI-Videos, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI-Avatare für ansprechende Inhalte?

HeyGen verwendet hochmoderne AI-Technologie, um lebensechte AI-Avatare zu erzeugen, die Ihre Botschaft in über 140 Sprachen übermitteln können. Diese technische Fähigkeit ermöglicht dynamische "mehrsprachige Videos" und "lokalisierte Kampagnen" ohne die Notwendigkeit traditioneller Videoaufnahmen.

Was ist der Prozess von HeyGen für die Text-zu-Video-Konvertierung?

HeyGen vereinfacht die "AI-Videoerstellung", indem Textskripte direkt in professionelle Videos mit realistischer "Sprachüberlagerungsgenerierung" umgewandelt werden. Diese leistungsstarke "Text-zu-Video"-Funktion unterstützt die schnelle Inhaltsproduktion, einschließlich "automatischer Untertitel" und "1-Klick-Übersetzung" für "mehrsprachige Videos" in "über 140 Sprachen".

Wie unterstützt HeyGen die effiziente Erstellung lokalisierter Inhalte?

HeyGen ist als robuster "mehrsprachiger Marketing-Video-Maker" für "lokalisierte Kampagnen" konzipiert. Es bietet fortschrittliche Funktionen wie "1-Klick-Übersetzung" in "über 140 Sprachen" und "automatische Untertitel", was es mühelos macht, mit Ihren "Marketinginhalten" eine "globale Reichweite" zu erzielen.

Kann HeyGen den Video-Produktionsworkflow für Teams vereinfachen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, den gesamten "AI-Videoerstellungs"-Workflow mit Funktionen wie einem "AI-Skriptgenerator" für den ersten Inhalt und "Videovorlagen" für einen schnellen Start zu vereinfachen. Die Plattform unterstützt auch "Teamzusammenarbeit", sodass mehrere Benutzer nahtlos zu "Marketinginhalten" beitragen und diese verfeinern können.

